'Гарматне м'ясо': російський опозиціонер розкрив плани Путіна на нову хвилю мобілізації

Для тотальної мобілізації, про яку говорять "ура-патріоти", можливостей у російського режиму не існує, вважає Ігор Яковенко.

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Ігор Яковенко розповів про мобілізацію в Росії / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот: Youtube

В інтерв'ю Главреду російський опозиціонер, журналіст і соціолог Ігор Яковенко розповів, навіщо Кремль збирається провести нову хвилю мобілізації.

Опозиціонер вважає, що те, що людей будуть затягувати на фронт - це очевидно. Тому що Путін буде продовжувати війну, йому потрібно "гарматне м'ясо".

"Можна це називати мобілізацією, можна це називати призовом, але насправді це не має вже жодного значення. Тут важливо інше - те, що кількість людей, яких режим може одночасно відправляти на фронт, обмежена. Причому не бажанням Путіна і не кількістю мобілізаційного резерву, тобто не кількістю населення в Росії, а можливостями. Є досить обмежена кількість офіцерів, яких можна направляти", - зазначив Яковенко.

За його словами, якщо просто так направити мільйон не навчених людей на фронт, то вони будуть вже навіть не "гарматним м'ясом". Це буде такий "гарматний фарш", приготовлений для отруєння української землі.

"Тобто є певні інфраструктурні обмеження, пов'язані з обмундируванням, озброєнням, розміщенням, злагодженням. Там обмежена кількість полігонів, казарм, і просто так взяти, не знаю, 10 мільйонів або навіть мільйон осіб і відправити на фронт, то для цього немає можливості", - додав він.

Якщо говорити про разову мобілізацію, то це якраз ті самі 250-300 тисяч осіб, які були мобілізовані під час часткової мобілізації восени минулого року.

"Такі можливості є. А ось для тотальної мобілізації, про яку говорять "ура-патріоти", можливостей у російського режиму не існує. Тому мобілізація буде, але вона буде приблизно в цих межах", - пояснив експерт.

Дивіться інтерв'ю Ігоря Яковенка Главреду про мобілізацію в Росії:

Нагадаємо, що спецслужби РФ висувають ультиматум Путіну, щоб той вигнав Шойгу і почав мобілізацію. У спецслужбах РФ турбуються щодо потенціалу Володимира Путіна протистояти подальшим викликам.

Данілов заявив, що мобілізація у РФ не досягнула цілей. Секретар РНБО підкреслив, що в країні-агресорці активно відбувається примус до підписання контрактів, але великого успіху не мають.

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