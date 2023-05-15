'Будь-який хід Путіна погіршує його позицію': Данілов заявив, що мобілізація у РФ не досягнула цілей

Секретар РНБО підкреслив, що в країні-агресорці активно відбувається примус до підписання контрактів.

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Данілов заявив, що мобілізація у РФ не досягнула цілей / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що прихована мобілізація в державі-терористці Росії не досягла очікуваних результатів. Будь-яке рішення, яке приймає керівництво РФ, лише погіршує їхню ситуацію.

Як зазначив Данілов на своїй сторінці у Twitter, наразі у РФ триває друга хвиля прихованої мобілізації. В країні-агресорці активно відбувається примус до підписання контрактів, формування так званих національних батальйонів, поширюють рекламу міноборони Росії.

"Кремль стоїть перед вибором між необхідністю оголошення мобілізації та загрозою внутрішнього невдоволення", - написав секретар РНБО.

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Він зазначив, що в такій ситуації будь-яке рішення матиме негативний наслідок для російського диктатора Володимира Путіна.

"Тенденція незворотного характеру – будь-який хід Путіна погіршує його позицію", - підкреслив Данілов.

Війна Росії проти України

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що 2023-й стане роком наступу ЗСУ. На думку чиновника, про такий сценарій свідчить посилення військової допомоги з боку Заходу у вигляді надання БМП Bradley, Marder, бронетранспортерів Bastion, бронемашин AMX-10 RC і ЗРК Patriot.

Як зазначив президент Володимир Зеленський, на українську державу попереду чекають головні битви у розв'язаній країною-агресоркою Росією війні. Потрібно звільнити своїх людей з російської неволі і відновити територіальну цілісність.

"Ми повинні звільнити нашу землю і наших людей з російської неволі. Ми повинні відновити повну лінію нашого державного кордону - як на суші, так і на морі", - підкреслив Зеленський.

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник підкреслив, що війна в Україні може завершитися до кінця 2023 року. За його словами, головним питанням залишається те, чи нададуть Україні ракети дальньої дії та винищувачі західного зразка. І воно має бути вирішене вже зараз. Отримання Україною цього озброєння сприятиме завершенню війни.

Дивіться відео про те, чи є прямий наказ спецслужбам України не вбивати Путіна:

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