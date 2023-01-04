Рогозін відправив Макрону осколок зі свого хребта і звинуватив НАТО у "воєнних злочинах"

Поранений у Донецьку ексглава "Роскосмосу" почав скиглити, що його ледь не вбили, і назвав Францію "однією з найбільш кровожерливих держав".

Рогозін відправив Макрону осколок зі свого хребта/ УНІАН, Офіс президента України

Ексглава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін після свого поранення у Донецьку відправив уламок снаряда, який, за його словами, лікарі дістали з його хребта, президентові Франції Еммануелю Макрону.

При цьому він пригрозив країнам Заходу, які підтримують Україну у боротьбі проти кривавого агресора Росії, і назвав ці держави "воєнними злочинцями". Відповідний лист, у якому просить передати осколок Макрону, Рогозін адресував на ім'я посла Франції в РФ. Крім цього, він завбачливо відправив копії листа у російські пропагандистські ЗМІ.

Рогозін дістав поранення під час святкування власного дня народження у ресторані окупованого Росією Донецька. Тепер він плачеться про те, що його "ледь не вбили", і він мало не став "нерухомим інвалідом".

Він стверджує, нібито ресторан був обстріляний з 155-мм самохідної артилерійської установки Caesar, яку Україні надала Франція. Тому Рогозін називав Францію "однією з найбільш кровожерливих держав у Європі".

Рогозін також накинувся зі звинуваченнями на усе НАТО, сказавши, нібито воно вирощує біля російських кордонів "військову загрозу Росії", і що це нібито "призвело до трагічної розв'язки"

"Офіційний Париж зрадив справу великого де Голля і став однією з найбільш кровожерливих держав у Європі. Ваша країна підкорилася диктату Вашингтона і стала маріонетковою державою на кшталт уряду Віші, який обслуговував найнижчі інстинкти гітлерівців", – заявив представник країни-агресорки РФ, яка уже понад 10 місяців веде жорстоку повномасштабну війну проти України

Він звинуватив західні країни у "воєнних злочинах" і пригрозив їм "відповідальністю".

"Уламок, вирізаний хірургами з мого хребта, прошу передати Еммануелю Макрону. І ще скажіть йому, що ніхто не уникне відповідальності за воєнні злочини Франції, США, Великої Британії, Німеччини та інших країн НАТО на Донбасі", – написав Рогозін.

Поранення Рогозіна внаслідок вибуху в Донецьку

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Донецьку близько 20:00 21 грудня пролунав вибух у ресторані "Шеш-Беш", де відзначав день народження колишній глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін. Загинуло двоє окупантів, а сам Рогозін отримав осколкове поранення м'яких тканин голови, проникаюче осколкове поранення сідниць, а також проникаюче осколкове поранення лівого стегна. Проте сам він "визнає" лише поранення шийного відділу хребта.

У ДПСУ повідомили, що українські прикордонники встановили місце перебування Рогозіна та передали координати товаришам по зброї. Прикордонники підкреслили, що нагадали росіянину, що порушення державного кордону України тягне за собою відповідальність.

Пізніше стало відомо, що Рогозін готується до операції і йому загрожує параліч. Ексглаві "Роскосмосу" збиралися дістати осколок з шиї.

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