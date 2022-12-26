Рогозіну загрожує параліч через осколок в шийному хребці

Ексглава Роскосмосу Дмитро Рогозін готується до операції.

Дмитро Рогозін поранений і готується до операції / @Rogozin

Ексглава Роскосмосу Дмитро Рогозін, який потрапив під обстріл у день свого народження в окупованому Донецьку, готується до операції. Йому загрожує параліч.

"Я лежу, готуюся до операції ... Осколок в шийному хребці. Залишати не можна через можливий параліч. І витягувати теж проблема. Думають, як витягти осколок", — сказав він російському пропагандистському ресурсу ТАСС.

Ексглава Роскосмосу не повідомив, де саме буде проходити операція. Однак раніше з'являлася інформація про те, що Рогозіна перевозять до Москви.

Поранення Рогозіна внаслидок вибуху в Донецьку

У тимчасово окупованому Донецьку ввечері 21 грудня пролунав вибух у ресторані "Шеш-Беш", де відзначав день народження колишній глава Роскосмосу Дмитро Рогозін.

Удар по готелю було завдано близько восьмої години вечора.

Колишній глава Роскосмосу отримав осколкове поранення м'яких тканин голови, проникаюче осколкове поранення сідниць, а також проникаюче осколкове поранення лівого стегна.

"Приліт" стався через 10 хвилин після того, як в ресторані з'явився так званий "глава уряду ДНР" Віталій Хоцінко.

У ДПСУ повідомили, що українські прикордонники встановили місце перебування Рогозіна та передали координати товаришам по зброї. Прикордонники підкреслили, що нагадали росіянину, що порушення державного кордону України тягне за собою відповідальність.

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