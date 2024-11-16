Ризик "жахливого нормандського формату": Джонсон розніс дзвінок Шольца Путіну

Основне:
- Джонсон погодився з думкою Зеленського
- Є ризик повернення "нормандського формату"
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон погодився із заявою президента України Володимира Зеленського про те, що розмова канцлера Німеччини Олафа Шольца і диктатора Володимира Путіна - "це скринька Пандори".
"Боюся, Володимир Зеленський абсолютно правий. Ми ризикуємо повернутися до жахливого франко-німецького "нормандського формату", який розглядав Росію та Україну як рівноправних співрозмовників у внутрішній сварці. Це ганебна зрада реальності - Путін розпочав злочинне і невиправдане вторгнення, в той час як Україна є абсолютно невинною стороною", - написав Джонсон у X.
Він також додав, що "єдиний спосіб покласти край цій війні - масштабно і швидко зміцнити позиції України".
Що відомо про розмову Шольца з Путіним
Раніше повідомлялося, що федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з президентом країни-агресора РФ.
Пізніше німецький лідер поінформував прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска про свою телефонну розмову в п'ятницю з Володимиром Путіним.
"Мені щойно зателефонував канцлер Шольц і розповів мені про свою розмову з В. Путіним. Мені було приємно дізнатися, що канцлер не тільки чітко засудив російську агресію, а й повторив польську позицію: нічого про Україну без України", - написав Туск у соцмережі Х.
Як повідомляв Главред, Шольц наголошував, що жодна країна не має права починати обговорення миру і завершення війни без прямої участі України. Він підкреслив важливість принципу, якого дотримуються майже всі європейські держави: "нічого про Україну без України".
Нагадаємо, 13 листопада президент України Володимир Зеленський обговорив із канцлером Німеччини Олафом Шольцом питання постачання систем ППО під час телефонної розмови.
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Хто такий Борис Джонсон
Александер Борис де Пфеффель Джонсон, більш відомий як Борис Джонсон, народився 19 червня 1964 року в Нью-Йорку, США.
Британський політичний і державний діяч.
Був мером Лондона і міністром закордонних справ Великої Британії в першому та другому кабінетах Терези Мей. Член Консервативної партії, був її лідером.
7 травня 2015 року обраний до Палати громад, а 9 червня 2023 року склав депутатські повноваження. Відомий як один із головних ідеологів виходу Великої Британії з Європейського союзу.
Джонсон був прем'єр-міністром Великої Британії з 24 липня 2019 року до 6 вересня 2022 року. Вважався ключовим союзником президента України Володимира Зеленського.
За твердженням лідера української партії "Слуга народу" Давида Арахамії, Джонсон зіграв вирішальну роль у призупиненні переговорів між російською та українською делегаціями у Стамбулі.
24 листопада 2023 року Арахамія заявив, що на переговорах, які відбувалися в лютому-березні 2022 року в Білорусі та Туреччині, делегація з Москви обіцяла Києву укладення миру за відмову від вступу до НАТО. За його словами, Україна відмовилася через відсутність довіри до росіян, також довелося б змінювати Конституцію, а тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон нібито пропонував "просто воювати".
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