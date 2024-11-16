Ризик "жахливого нормандського формату": Джонсон розніс дзвінок Шольца Путіну

Борис Джонсон погодився з оцінкою президента України Володимира Зеленського.

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Борис Джонсон прокоментував переговори з Володимиром Путіним / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля

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Джонсон погодився з думкою Зеленського

Є ризик повернення "нормандського формату"

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон погодився із заявою президента України Володимира Зеленського про те, що розмова канцлера Німеччини Олафа Шольца і диктатора Володимира Путіна - "це скринька Пандори".

"Боюся, Володимир Зеленський абсолютно правий. Ми ризикуємо повернутися до жахливого франко-німецького "нормандського формату", який розглядав Росію та Україну як рівноправних співрозмовників у внутрішній сварці. Це ганебна зрада реальності - Путін розпочав злочинне і невиправдане вторгнення, в той час як Україна є абсолютно невинною стороною", - написав Джонсон у X.

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Він також додав, що "єдиний спосіб покласти край цій війні - масштабно і швидко зміцнити позиції України".

/ @BorisJohnson

Що відомо про розмову Шольца з Путіним

Раніше повідомлялося, що федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з президентом країни-агресора РФ.

Пізніше німецький лідер поінформував прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска про свою телефонну розмову в п'ятницю з Володимиром Путіним.

"Мені щойно зателефонував канцлер Шольц і розповів мені про свою розмову з В. Путіним. Мені було приємно дізнатися, що канцлер не тільки чітко засудив російську агресію, а й повторив польську позицію: нічого про Україну без України", - написав Туск у соцмережі Х.

Як повідомляв Главред, Шольц наголошував, що жодна країна не має права починати обговорення миру і завершення війни без прямої участі України. Він підкреслив важливість принципу, якого дотримуються майже всі європейські держави: "нічого про Україну без України".

Нагадаємо, 13 листопада президент України Володимир Зеленський обговорив із канцлером Німеччини Олафом Шольцом питання постачання систем ППО під час телефонної розмови.

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Хто такий Борис Джонсон Александер Борис де Пфеффель Джонсон, більш відомий як Борис Джонсон, народився 19 червня 1964 року в Нью-Йорку, США.

Британський політичний і державний діяч. Був мером Лондона і міністром закордонних справ Великої Британії в першому та другому кабінетах Терези Мей. Член Консервативної партії, був її лідером. 7 травня 2015 року обраний до Палати громад, а 9 червня 2023 року склав депутатські повноваження. Відомий як один із головних ідеологів виходу Великої Британії з Європейського союзу. Джонсон був прем'єр-міністром Великої Британії з 24 липня 2019 року до 6 вересня 2022 року. Вважався ключовим союзником президента України Володимира Зеленського. За твердженням лідера української партії "Слуга народу" Давида Арахамії, Джонсон зіграв вирішальну роль у призупиненні переговорів між російською та українською делегаціями у Стамбулі. 24 листопада 2023 року Арахамія заявив, що на переговорах, які відбувалися в лютому-березні 2022 року в Білорусі та Туреччині, делегація з Москви обіцяла Києву укладення миру за відмову від вступу до НАТО. За його словами, Україна відмовилася через відсутність довіри до росіян, також довелося б змінювати Конституцію, а тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон нібито пропонував "просто воювати".

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