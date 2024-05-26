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Колишня зброя РФ для ЗСУ: Британія таємно озброює Україну – The Sunday Times

Олексій Тесля
26 травня 2024, 17:34
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Існує неофіційний шлях, яким Велика Британія допомагає озброювати Україну, пише The Sunday Times.
Великобританія, ВДУ
Британія тайон озброює ЗСУ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, 37 окрема бригада морської піхоти

У грошовому еквіваленті Британія один із найщедріших донорів, надавши Україні 5,7 мільярда доларів військового обладнання - це третє місце серед інших країн, поступаючись лише Німеччині та Сполученим Штатам.

Як пише видання The Sunday Times із посиланням на британських інсайдерів, більша частина британської військової допомоги пробирається до українського кордону двома маршрутами.

Уточнюється, що прямими рейсами було транспортовано мільйони боєприпасів, а також стрілецької зброї, ракет і протитанкової зброї з Великої Британії до Польщі. Важче озброєння, наприклад, броньовані машини, танки, артилерію переправляють через Ла-Манш, а потім поїздом перевозять Європою.

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Однак є й третій, менш розголошений шлях, яким Велика Британія допомагає озброювати Україну. У той час як західні союзники зосереджувалися на модернізації українських збройних сил і приведенні їх у відповідність до НАТО, Київ, як і раніше, сильно залежить від радянських систем і озброєнь, запаси яких швидко вичерпалися під час війни.

Щоб допомогти поповнити українські запаси, частина двосторонньої допомоги Великої Британії була використана для закупівлі російської зброї з усього світу. Ця робота зберігалася в повній таємниці, частково через те, у кого Британія її закуповує, і хто займається поставками.

"Багато що з цього купується таємно", - сказало одне джерело з питань оборони, зазначивши, що частина закупленої зброї прийшла з країн, чиї уряди прагнуть зіграти свою роль, але не хочуть, щоб про це знали росіяни.

Автори матеріалу пишуть, що в деяких із цих угод Велика Британія фактично виступала в ролі "контрабандиста", купуючи обладнання, а потім допомагаючи організувати його передачу в Україну.

"До нас зверталися торговці зброєю, усілякі посередники і дивні люди. Постачання російського обладнання та інших запасів з усього світу здійснюється багатьма суб'єктами і шляхами", - сказало одне з джерел.

Уточнюється, що до цих переміщень часто залучені офіцери британської розвідки, хоча МО країни ніколи не визнає цього публічно.

"З огляду на схвалення чергового пакета військової допомоги США, критики можуть заперечити доцільність відправки мільярдів доларів допомоги Україні. Однак завдяки складній мережі ланцюгів поставок, що простягаються через континент, західні гроші формують артилерію та протиповітряну оборону - і в цьому процесі захищають кордон Європи", - підсумовує видання.

Військова допомога Україні - останні новини за темою

10 травня стало відомо, що США виділили Україні новий пакет військової допомоги. Його розмір становить 400 мільйонів доларів, повідомили в Пентагоні.

Радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Міністерство оборони США вже поставило на передові позиції ЗСУ в Україні частину озброєнь із попереднього пакету військової підтримки і наразі активно працює над доставкою інших озброєнь і техніки, зокрема і з нового пакету допомоги.

Під час візиту до Києва 15 травня держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про виділення Україні пакета військової допомоги на суму в 2 млрд доларів. Цей пакет покликаний негайно забезпечити Україну озброєннями, допомогти Києву в закупівлі зброї в інших країнах та інвестувати кошти в українську інфраструктуру.

Рішення про військову допомогу Україні від США

23 квітня Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів. У межах цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів.

24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання військової та економічної допомоги Україні на 60 млрд доларів, а також іншим союзникам США.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що постачання військової допомоги в Україну вже почалося. Про те, що вже почалося постачання частини зброї та боєприпасів для України, заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

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