Понад $300 млн для України: Велика Британія здивувала своїм рішенням – що відомо

Пріоритетом на саміті буде робота з партнерами щодо узгодження способу використання заморожених російських активів для підтримки України.

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Велика Британія надасть Україні пакет допомоги на 309 млн доларів / коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, pixabay.com

Велика Британія надасть пакет фінансування на суму до 242 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 309 мільйонів доларів) для невідкладних гуманітарних, енергетичних та стабілізаційних потреб України. Про це повідомляє Уряд Великої Британії.

Варто зазначити, що про надання допомоги оголосить на саміті G7 в Італії, який пройде 13-15 червня, прем'єр-міністр Ріші Сунак.

Пріоритетом для нього на саміті буде робота з партнерами щодо узгодження способу використання заморожених російських активів для підтримки України.

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"Лідери Великої Британії та G7 ясно дали зрозуміти, що Росія має заплатити за шкоду, яку вона завдає Україні. Ми вивчатимемо всі законні можливості використання знерухомлених російських активів для підтримки України", - йдеться в повідомленні уряду.

За даними Британії, вартість активів, що перебувають у юрисдикціях G7, становить 285 мільярдів доларів.

Додамо, Велика Британія виділила майже 12,7 мільярда фунтів стерлінгів на військову, гуманітарну та економічну підтримку Україні і часто була першим, хто надав життєво важливу допомогу, від крилатих ракет до ескадрильї танків Challenger 2.

Хто такий Ріші Сунак? Ріші Сунак - британський політик, голова Консервативної партії з 24 жовтня 2022 року, прем'єр-міністр Великої Британії з 25 жовтня 2022 року. Він став першим кольоровим прем'єр-міністром у Сполученому Королівстві, а також наймолодшим з 1812 року. 12 січня 2024 року Ріші Сунак прибув з візитом до Києва. Перед візитом було анансовано, що Велика Британія надасть Україні військову допомогу у розмірі 2,5 мільярди фунтів стерлінгів у 2024-2025. Також, під час візиту голова уряду Британії та президент України Володимир Зеленський підписали історичну безпекову угоду, пише Вікіпедія.

Військова допомога Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна скоро може отримати додаткові системи ППО. Уже є домовленості з партнерами.

В свою чергу, США нададуть Україні новий пакет військової допомоги в рамках оборонної підтримки на суму 225 мільйонів доларів. До нього увійдуть, серед іншого, боєприпаси для HIMARS і артилерійські снаряди.

Швеція також оголосила про надання нового пакету військової допомоги для посилення протиповітряної оборони України. Пакет на суму 1,16 мільярда євро стане найбільшим пакетом військової допомоги, який надає Швеція.

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