УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

У Великобританії показали перших українських пілотів, які закінчили навчання на F-16

Ангеліна Підвисоцька
23 березня 2024, 21:25
Українські пілоти завершили базову підготовку, тепер вони проходитимуть курс із підвищення кваліфікації.
F-16, украинские пилоты
У Британії показали фото українських пілотів після завершення навчання на F-16 / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Міноборони Великої Британії

Українські пілоти завершили базовий курс польотів на винищувачах F-16 у Великобританії. Міністерство оборони країни опублікували фото українських пілотів на сторінці у Twitter.

Тепер українські пілоти перейдуть на наступний етап навчання - підвищення кваліфікації у Франції.

"Перші українські пілоти, які пройшли інтенсивну підготовку під керівництвом інструкторів Королівських повітряних сил, закінчили навчання", - йдеться у повідомленні.

відео дня
  • Українські пілоти у Великій Британії
    Українські пілоти у Великій Британії фото: Міноборони Великої Британії
  • Українські пілоти у Великій Британії
    Українські пілоти у Великій Британії фото: Міноборони Великої Британії
  • Українські пілоти у Великій Британії
    Українські пілоти у Великій Британії фото: Міноборони Великої Британії
  • Українські пілоти у Великій Британії
    Українські пілоти у Великій Британії фото: Міноборони Великої Британії

Передача F-16 Україні

Нагадаємо, що стало відомо, що Україні передадуть F-16 не раніше липня. Журналісти уточнюють, що західні винищувачі готові, а льотні інструктори чекають на українських пілотів у новому навчальному центрі в Румунії.

Єнс Столтенберг розповів, чи зможуть ЗСУ завдавати ударів з F-16 по військових цілях РФ за межами України. Генсек Альянсу не зміг спрогнозувати, коли Україна отримає винищувачі. За його словами, всі союзники Києва хочуть, щоб вони були там якомога раніше.

Перша група українських пілотів закінчить навчання на F-16 до літа. Очікується, що всі пілоти завершать навчання в період з травня по серпень, хоча точний графік залежить від ходу програми.

У Великобританії показали перших українських пілотів, які закінчили навчання на F-16
Що таке F-16 / Інфографіка: Главред

Що таке F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.

Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.

F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.

Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.

Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Великобританії вторгнення Росії F-16
Реклама

Головне за день

"Нікчема і покидьок": Зеленський жорстко накинувся на Путіна

"Нікчема і покидьок": Зеленський жорстко накинувся на Путіна

22:29 Політика
У Великобританії показали перших українських пілотів, які закінчили навчання на F-16

У Великобританії показали перших українських пілотів, які закінчили навчання на F-16

21:25 Україна
Україну заливатиме дощами: у двох областях оголосили 3 рівень небезпечності

Україну заливатиме дощами: у двох областях оголосили 3 рівень небезпечності

19:46 Синоптик
Всі головні новини

Популярне

Ретроградний Меркурій 1-25 квітня: Овнам - схуднення, Дівам - гроші, Рибам - очікування 10074

Ретроградний Меркурій 1-25 квітня: Овнам - схуднення, Дівам - гроші, Рибам - очікування

Це жах : комік Сергій Свєтлаков був на концерті гурту Пікнік у Крокусі 9058

"Це жах": комік Сергій Свєтлаков був на концерті гурту "Пікнік" у Крокусі

РФ готує наступ на 4 області: полковник назвав, куди направлять 100-тисячний кулак 5843

РФ готує наступ на 4 області: полковник назвав, куди направлять 100-тисячний "кулак"

РФ зібрала 100-тисячний кулак : Жданов назвав, які міста під загрозою 5384

РФ зібрала 100-тисячний "кулак": Жданов назвав, які міста під загрозою

Останні новини

22:29

"Нікчема і покидьок": Зеленський жорстко накинувся на Путіна

22:07

Скільки працівників ТЦК брали участь у бойових діях: в ЗСУ оприлюднили шокуючі дані

21:25

У Великобританії показали перших українських пілотів, які закінчили навчання на F-16Фото

20:43

"Вони підготувалися": Мусієнко розповів, коли РФ може завдати масованого ракетного удару

19:55

В окупованому Маріуполі спалахнула пожежа поблизу військової бази РФ - Андрющенко

Коли в Україні остаточно потепліє: Наталія Птуха про погодні аномалії та сюрприз на ВеликденьКоли в Україні остаточно потепліє: Наталія Птуха про погодні аномалії та сюрприз на Великдень
19:46

Україну заливатиме дощами: у двох областях оголосили 3 рівень небезпечності

19:10

"Заборони бити по НПЗ" з боку Вашингтона: Україна на правильному шляхуПогляд

18:59

Україна може недоотримати військову допомогу від ЄС - CNN

18:46

РФ не зупиниться на Донбасі: Макрон зробив заяву про нові цілі Кремля

Реклама
18:44

Наступ РФ "захлинувся" на ключових напрямках: офіцер розкрив можливості ворога

17:50

РФ готує наступ на 4 області: полковник назвав, куди направлять 100-тисячний "кулак"

17:48

Росіян підірвали разом із технікою: у ГУР розкрили деталі потужного удару на півдні

16:59

Теракт у Москві вплине на перебіг війни в Україні: у Bloomberg розкрили загрози

16:57

Найбільш затяжна магнітна буря місяця: у країну увірвався майже 8-бальний шторм

16:52

Кого визнають придатним і чи буде бронь: названо терміни ухвалення закону про мобілізацію

16:29

РФ не припиняє штурми на півдні: в ЗСУ розкрили масштабні втрати окупантів

16:20

Що потрібно спалити 24 березня, щоб позбутися проблем: суворі прикмети дня

16:11

Ракетна атака Росії на енергетику була помстою за болючі для неї удари по нафтопереробці – РябцевЕксклюзив

15:52

Бійня в Підмосков'ї: Путін приплів "український слід", у ГУР відповіли на фейк РФ

15:11

Погода на Великдень 2024: синоптик розповіла, коли в Україні різко потеплішає

Реклама
14:50

Гороскоп Таро на квітень 2024: Овнам - вибір, Тельцям - пауза, Близнюкам - заздрістьВідео

14:46

ФСБ бреше: у Зеленського жорстко прокоментували бійню у РФ

14:39

"США здулися, як повітряна кулька": Жданов сказав, звідки Україні чекати допомоги

14:37

Здригнулася при згадці про Вільяма: експертка з мови тіла прокоментувала звернення Міддлтон

14:17

Росія атакує українську енергетику: у ЗСУ пояснили тактику ударів навесні

13:47

Сумую за Росію: Лорак та її бойфренд поспівчували теракту в Крокусі

13:45

"Панцирі" не врятують: РФ не зможе захистити всі НПЗ від ударів дронів - розвідка Британії

13:16

Як і скільки разів годувати цуценя та що можна дати зі столу: поради для собаківників

13:07

"Обмежено придатні" служитимуть у бойових підрозділах: нардеп розкрив деталі

12:52

"Росіяни "гасять" Харків": Жданов розкрив найгірший сценарій нових ударів РФ

12:48

У Кейт Міддлтон рак: принц Гаррі та Меган Маркл вирішили підтримати принцесу

12:46

Тільки найуважніші знайдуть полуницю за 6 секунд: надзвичайно складна загадка

12:27

Церковне свято 24 березня: що заборонено робити в перший тиждень Великого посту

12:00

Заборона США на удари по російських НПЗ: чому версії не збігаютьсяЕксклюзив

11:59

ФСБ затримала винуватців теракту у Москві та видала заяву про причетність України

11:48

"Робимо все можливе": Зеленський розповів, чи вдалося вже усунути наслідки атаки РФ

11:47

Помста за Чечню, Сирію та Афганістан: у США назвали причину бійні у РФ – NYT

11:31

Цвітіння буде пишним, а листя - соковитим: як застосовувати яєчну воду в саду та на городі

11:28

Кемерон Діаз вдруге стала мамою і розсекретила незвичайне ім'я малюка

11:08

Чим зараз небезпечна ротація на фронті: в ISW оцінили рішення Cирського

Реклама
11:01

Вдарить +20 градусів: якою буде погода в останній тиждень березня

09:56

Росіяни не припиняють штурм, тиснуть на плацдарм ЗСУ в районі Кринок

09:32

Ретроградний Меркурій 1-25 квітня: Овнам - схуднення, Дівам - гроші, Рибам - очікуванняВідео

09:30

Гороскоп на завтра 24 березня: Ракам - прибуток, Козерогам - здійснення бажань

09:24

"Путін використовує кожну хвилину для ударів по Україні": у Білому домі зробили важливу заяву

09:10

"Це жах": комік Сергій Свєтлаков був на концерті гурту "Пікнік" у Крокусі

08:57

Наступ окупантів на Харків: аналітики ISW назвали сценарій та загрози

08:35

РФ вночі атакувала Україну 4 ракетами і 34 дронами: збити вдалося не все

08:10

Кремль готує ескалацію війни та нову мобілізаціюПогляд

07:57

Вибух, а потім пожежа: у РФ горить НПЗ у Самарській області - росЗМІВідео

Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти