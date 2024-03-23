У Великобританії показали перших українських пілотів, які закінчили навчання на F-16

Українські пілоти завершили базову підготовку, тепер вони проходитимуть курс із підвищення кваліфікації.

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У Британії показали фото українських пілотів після завершення навчання на F-16 / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Міноборони Великої Британії

Українські пілоти завершили базовий курс польотів на винищувачах F-16 у Великобританії. Міністерство оборони країни опублікували фото українських пілотів на сторінці у Twitter.

Тепер українські пілоти перейдуть на наступний етап навчання - підвищення кваліфікації у Франції.

"Перші українські пілоти, які пройшли інтенсивну підготовку під керівництвом інструкторів Королівських повітряних сил, закінчили навчання", - йдеться у повідомленні. відео дня

Передача F-16 Україні

Нагадаємо, що стало відомо, що Україні передадуть F-16 не раніше липня. Журналісти уточнюють, що західні винищувачі готові, а льотні інструктори чекають на українських пілотів у новому навчальному центрі в Румунії.

Єнс Столтенберг розповів, чи зможуть ЗСУ завдавати ударів з F-16 по військових цілях РФ за межами України. Генсек Альянсу не зміг спрогнозувати, коли Україна отримає винищувачі. За його словами, всі союзники Києва хочуть, щоб вони були там якомога раніше.

Перша група українських пілотів закінчить навчання на F-16 до літа. Очікується, що всі пілоти завершать навчання в період з травня по серпень, хоча точний графік залежить від ходу програми.

Що таке F-16 / Інфографіка: Главред

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

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