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РФ раптово вивозить ППО з фронту: ворог в паніці намагається захистити свій тил

Ангеліна Підвисоцька
22 січня 2024, 00:28
Російські окупанти почали вивозити системи ППО після ударів по газовому терміналу "Усть-Луга Ойл".
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Російські окупанти раптово вивозять ППО з фронт / Колаж: Главред, фото: росЗМІ , armenpress.am

Російські окупанти раптово почали вивозити з фронту свої системи ППО. Це почало відбуватися після атаки на газовий термінал "Усть-Луга Ойл" в Ленінградській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Цей нафтовий термінал є одним з найновіших і важливих для РФ, адже н працює на експорт і постачає паливо окупантам. Після того як СБУ атакувала цей об'єкт, всі танкери відійшли далеко в море.

Атака на танкер призвела до того, що росіяни в паніці намагаються перекинути велику кількість установок ППО для захисту тилу.

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"Ця атака СБУ завдала не тільки значних матеріальних, а й іміджевих збитків РФ. Хвалена Російська ППО продемонструвала свою дірявість", - заявило джерело.

Удари по окупантам

У ніч на неділю, 21 січня, в Ленінградській області Російської Федерації відбулася нова атака безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Місцеві жителі почули шум дронів, після чого в районі терміналу морського торгового порту в селищі Усть-Луга, розташованому на березі Фінської затоки Балтійського моря, прогриміли вибухи. Про це йдеться в повідомленнях російських телеграм-каналів.

Трохи пізніше стало відомо, що метою атаки безпілотників в ніч на 21 січня стали авіаремонтний завод в Смоленській області Росії, який займається виробництвом і ремонтом озброєння, авіаційної та військової техніки. Також цієї ночі був атакований завод " Щегловський вал "в Тулі, де виготовляються зенітно-ракетні комплекси" Панцир-С" і "Панцир-С1". За даними джерел, це була планова операція Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

У свою чергу, Глава ГУР Кирило Буданов, коментуючи вибухи в Росії, підкреслив, що в найближчому майбутньому не передбачається ніяких кардинальних змін:"все, що ми зробили, ми будемо робити і надалі".

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