"Крим стане пасткою": генерал анонсував успіх ЗСУ на півдні

Російські окупанти опиняться в повному оточенні і не зможуть протистояти українським військовим.

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Українські військові візьмуть окупантів в оточення на півдні / Главред, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗСУ

В українських військових дуже хороші перспективи на Запорізькому та Харківському напрямках. Бійці ЗСУ можуть замкнути угруповання росіян і відрізати його від Криму і логістики зі Сходу з боку Маріуполя. Про це під час чату на Главреді розповів генерал армії України Микола Маломуж.

На цих напрямках росіяни точно не мають перспектив просування. Ворог не зможе поповнювати збройові запаси і боєприпаси, після чого опиниться в оточенні під жорстким вогневим контролем.

"При таких умовах у росіян буде вибір – або здаватися, або бігти в море, або прориватися на схід або в Крим", - говорить Маломуж. відео дня

Бійці ЗСУ просуватимуться до Криму. Вони також працюватимуть над тим, щоб добити базу Чорноморського флоту РФ. Під масованими ударами будуть також Керченський міст, авіаційні бази, пускові установки і бази дислокації військ РФ.

"Таким чином, Крим перетвориться на пастку, тому що не буде можливості доставити туди необхідні ресурси, не буде можливості і посилити тамтешнє угруповання. Більш того, вже є ознаки панічних настроїв в Криму. Є оперативні дані, які свідчать про те, що на півострові російські військові вже ставлять питання про те, куди їм подітися в разі чого і що робити членам їх сімей. Вони розуміють, що ситуація вкрай несприятлива. Крим не буде фортецею – Крим буде пасткою. Тому це перспективний для нас напрямок", - додав Маломуж.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Війна Росії проти України

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький сказав, що Путін "хоче" захопити всю Україну, в 2024-му йому потрібні дві області. За словами представника ГУР, окупанти прагнутимуть повністю окупувати Донбас і утримати інші захоплені райони на сході і півдні країни.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що Росія готується до нового наступу. Як припускають фахівці, наступ може бути в період з 12 січня по 2 лютого. Втім, окупанти не досягнуть значного просування.

У Путіна планують "великий наступ" у чотирьох областях - Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької, вважають журналісти Financial Times. Україна може перейти до "активної оборони", щоб наступати вже в 2025 році.

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