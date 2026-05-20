РФ раптово розпочала ядерні навчання неспроста: в ISW попередили про цілі Кремля

Анна Косик
20 травня 2026, 09:23
За неоголошеними ядерними навчаннями Кремль приховує важливу правду про стан справ на фронті.
путин, ракета
Путін через ядерні навчання посилає сигнал партнерам України / Колаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, скріншот з відео

Ключові тези:

  • Росія несподівано розпочала ядерні навчання у травні
  • Ядерним шантажем ворог маскує власні слабкості на фронті
  • Москва намагається залякати Захід і зменшити допомогу ЗСУ

Країна-агресорка Росія почала масштабні навчання з застосування ядерної зброї, щоб продемонструвати союзникам України свою силу та відволікти увагу від зростаючих в армії РФ проблем на фронті.

Про це в новому звіті повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Вони зазначають, що Росія раніше не оголошувала про ядерні навчання 19-21 травня і проводить їх значно швидше цього року, ніж її типові повітряні, наземні та морські ядерні навчання. Вони зазвичай відбуваються у жовтні.

"Російські збройні сили востаннє проводили несподівані ядерні навчання влітку 2024 року, зосереджені на нестратегічній (тактичній) ядерній зброї, що, ймовірно, вплине на західні політичні дебати щодо постачання Україні далекобійної зброї", - йдеться у звіті.

Ядерна зброя / Інфографіка: Главред

Також аналітики зазначили, що ядерні навчання з 19 по 21 травня росіяни проводять щоб посилити давні наративи, спрямовані на вплив на прийняття рішень НАТО та маскування власних слабкостей.

"Російські чиновники можуть звинувачувати країни НАТО в ескалації одночасно з навчаннями, намагаючись здійснити рефлексивний контроль – тактику, яка полягає у впливі на противника за допомогою цілеспрямованої риторики та інформаційних операцій таким чином, щоб він добровільно вдавався до дій, вигідних для Росії, щоб розділити Україну та її європейських партнерів та зменшити підтримку оборонних зусиль України", - додали в ISW.

Чи може Путін продовжувати ядерну ескалацію - думка експерта

Главред писав, що за словами політичного філософа Олександра Морозова, попри гучні заяви Кремля про ядерну зброю та "війну з Європою", реальний простір для маневру Володимира Путіна суттєво звузився.

Путін не може далі вести ядерну ескалацію. Значною мірою її потенціал уже розтрачено. Ніхто просто не боїться його. Ядерна загроза ефективна, коли нею розмахують дуже рідко і дуже вагомо. А у випадку з РФ через постійні брязкання ядерною зброєю усі адаптувалися.

Ядерні навчання РФ - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що 19 травня в Росії стартували масштабні навчання з застосування ядерної зброї. Всього до навчань буде залучено понад 64 тис. особового складу та багато техніки, зокрема авіація та флот.

Згодом у Білорусі заявили, що розпочалися навчання з бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення спільно із РФ. Головною метою заходів є нібито підвищення готовності до використання сучасних засобів ураження, зокрема спеціальних боєприпасів.

В ЦПД РНБО заявили на тлі ядерних навчань, що Кремль використовує тему ядерної зброї не лише як елемент військового тиску, а й як інструмент психологічного впливу на Захід.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

війна в Україні НАТО ядерна зброя військові навчання війна Росії та України
