Гроза, град і шквали: які регіони України сьогодні накриє сильна негода

Ви дізнаєтеся:
- У яких регіонах країни сильні зливи пройдуть з градом і шквалами
- Скільки градусів тепла покажуть стовпчики термометрів
- Які проблеми можуть спровокувати небезпечні погодні явища
Погода в Україні 20 травня різко погіршиться — синоптики попереджають про грози, сильні зливи, град і шквали одразу в декількох регіонах. У низці областей оголошено жовтий рівень небезпеки через можливі ускладнення для транспорту, енергетики та комунальних служб.
У Києві також очікуються складні погодні умови. Вдень — гроза, але температура повітря підніметься до +25°.
Прогноз погоди в Україні на добу 20 травня 2026
У вівторок в Україні хмарно з проясненнями. Синоптики Укргідрометцентру прогнозують помірні дощі.
Вдень в Україні, крім більшості західних областей, грози.
У південній частині, більшості центральних областей та на Житомирщині місцями сильні дощі, град і шквали 15-20 м/с.
Вітер переважно північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°; у західних областях вночі 8-13°, вдень 18-23°.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища
Вдень 20 травня в Україні, крім більшості західних областей, синоптики прогнозують грози.
У південній частині, у центральних областях (крім Полтавської) та на Житомирщині в окремих районах очікується град і шквали 15-20 м/с.
Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та транспорту.
Погода в Києві та області 20 травня 2026
Синоптики Укргідрометцентру попередили про небезпечні метеорологічні явища на території Київщини та міста Києва.
Сьогодні буде хмарно з проясненнями. Вдень очікується гроза.
Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура повітря вдень становитиме 22-27°. У Києві вдень стовпчики термометрів покажуть 23-25°.
Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств", - додали синоптики.
Погода в Україні - прогнози
Як писав Главред, синоптик Наталія Діденко повідомила, що погода в Україні в середу, 20 травня, буде нестабільною, з короткочасними дощами, грозами, сильними зливами, а місцями зі шквалами та градом.
За її словами, вся територія країни перебуватиме під впливом атмосферних фронтів. Лише вплив західного антициклону стримуватиме інтенсивність подібних процесів у західних областях України.
Синоптик Укргідрометцентру Іван Семіліт прогнозує, що погода в Україні найближчі три доби буде дощовою, а на вихідних до країни прийде тепло з Каспію. Час від часу йтимуть дощі. При цьому температура повітря підніметься.
Синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що погода в Україні протягом тижня з 18 по 24 травня буде нестабільною, з періодичними дощами, грозами та градом. Над територією країни переважатиме знижений атмосферний тиск, що сприятиме розвитку циклонічної активності.
Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
