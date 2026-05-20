Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Гроза, град і шквали: які регіони України сьогодні накриє сильна негода

Анна Ярославська
20 травня 2026, 09:34
google news Підпишіться
на нас в Google
Під час бурі пориви північного вітру сягатимуть 20 м/с.
Погода, дощ
Прогноз погоди в Україні — синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки / Фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • У яких регіонах країни сильні зливи пройдуть з градом і шквалами
  • Скільки градусів тепла покажуть стовпчики термометрів
  • Які проблеми можуть спровокувати небезпечні погодні явища

Погода в Україні 20 травня різко погіршиться — синоптики попереджають про грози, сильні зливи, град і шквали одразу в декількох регіонах. У низці областей оголошено жовтий рівень небезпеки через можливі ускладнення для транспорту, енергетики та комунальних служб.

У Києві також очікуються складні погодні умови. Вдень — гроза, але температура повітря підніметься до +25°.

відео дня

Прогноз погоди в Україні на добу 20 травня 2026

У вівторок в Україні хмарно з проясненнями. Синоптики Укргідрометцентру прогнозують помірні дощі.

Вдень в Україні, крім більшості західних областей, грози.

У південній частині, більшості центральних областей та на Житомирщині місцями сильні дощі, град і шквали 15-20 м/с.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°; у західних областях вночі 8-13°, вдень 18-23°.

Погода в Україні 20 травня 2026 року
Погода в Україні 20 травня 2026 / Фото: facebook.com/UkrHMC

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Вдень 20 травня в Україні, крім більшості західних областей, синоптики прогнозують грози.

У південній частині, у центральних областях (крім Полтавської) та на Житомирщині в окремих районах очікується град і шквали 15-20 м/с.

Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та транспорту.

Де в Україні оголошено жовтий рівень небезпеки
Де в Україні оголошено жовтий рівень небезпеки / Фото: facebook.com/UkrHMC

Погода в Києві та області 20 травня 2026

Синоптики Укргідрометцентру попередили про небезпечні метеорологічні явища на території Київщини та міста Києва.

Сьогодні буде хмарно з проясненнями. Вдень очікується гроза.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура повітря вдень становитиме 22-27°. У Києві вдень стовпчики термометрів покажуть 23-25°.

Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств", - додали синоптики.

Прогноз погоди на 20 травня — Київ та область
Прогноз погоди на 20 травня - Київ та область / Фото: facebook.com/UkrHMC

Погода в Україні - прогнози

Як писав Главред, синоптик Наталія Діденко повідомила, що погода в Україні в середу, 20 травня, буде нестабільною, з короткочасними дощами, грозами, сильними зливами, а місцями зі шквалами та градом.

За її словами, вся територія країни перебуватиме під впливом атмосферних фронтів. Лише вплив західного антициклону стримуватиме інтенсивність подібних процесів у західних областях України.

Синоптик Укргідрометцентру Іван Семіліт прогнозує, що погода в Україні найближчі три доби буде дощовою, а на вихідних до країни прийде тепло з Каспію. Час від часу йтимуть дощі. При цьому температура повітря підніметься.

Синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що погода в Україні протягом тижня з 18 по 24 травня буде нестабільною, з періодичними дощами, грозами та градом. Над територією країни переважатиме знижений атмосферний тиск, що сприятиме розвитку циклонічної активності.

Інші новини:

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
погода синоптик прогноз погоди новини України новини України та світу Погода в Україні погода в Києві Погода на сьогодні
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Нова перешкода для миру: у Кремлі зробили цинічну заяву про переговори

Нова перешкода для миру: у Кремлі зробили цинічну заяву про переговори

12:59Війна
"Після припинення вогню": в ОП заявили про проведення виборів та назвали дати

"Після припинення вогню": в ОП заявили про проведення виборів та назвали дати

12:36Україна
Жорстокий удар РФ по Конотопу: зруйновано багатоповерхівку, під завалами шукають людей

Жорстокий удар РФ по Конотопу: зруйновано багатоповерхівку, під завалами шукають людей

12:24Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 20 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 20 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці фермера з коровою за 16 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці фермера з коровою за 16 с

Чотири знаки зодіаку поповнять свій гаманець: доля підкине шанс розбагатіти

Чотири знаки зодіаку поповнять свій гаманець: доля підкине шанс розбагатіти

Помідори ростимуть як на дріжджах: що додати у воду для поливу у травні

Помідори ростимуть як на дріжджах: що додати у воду для поливу у травні

Alyona Alyona посперечалася в Мережі щодо ТЦК: реперку "відправили" на фронт кухарем

Alyona Alyona посперечалася в Мережі щодо ТЦК: реперку "відправили" на фронт кухарем

Останні новини

13:37

Почне рости наступного дня: чим підгодувати капусту після висадки у ґрунт

13:28

У травні Київ стане столицею спортивного маркетингу: SBC Summit Ukraine повертається вп'яте

13:28

Кінофест "Миколайчук OPEN" оголосив фільми-учасники міжнародного конкурсу

13:24

Декларація з "руським душком". ЗМІ побачили в звітності депутатки з Житомира Костюшко звʼязок із росіянами

13:23

Слова "взбалмошный" не існує - як правильно сказати українськоюВідео

Отримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна "витягують" тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляютьсяОтримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна «витягують» тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляються
12:59

Нова перешкода для миру: у Кремлі зробили цинічну заяву про переговори

12:49

Сонячні панелі з акумуляторами: чи справді вони допомагають економити

12:44

Карикатура: Цекало з дружиною висміяли в мережі за фото на червоній доріжці

12:36

"Після припинення вогню": в ОП заявили про проведення виборів та назвали дати

Реклама
12:24

Жорстокий удар РФ по Конотопу: зруйновано багатоповерхівку, під завалами шукають людейФото

12:12

Світла не буде до 8 годин: коли в Україні можуть початися масові відключення

12:00

Росія намагається лякати Європу енергетичною кризою, щоб змусити ЗСУ припинити удари - Гардус

11:59

17 років з перемоги "Шахтаря" в Кубку УЄФА: ексклюзивний випуск на YouTube-каналі Ігоря Циганика

11:58

Без світла десятки тисяч сімей: Росія атакувала об’єкт енергетики в ОдесіФото

11:50

Все готується в одній сковорідці: рецепт вечері з гречки за 30 хвилин

11:45

Як швидко відновити раковину з нержавіючої сталі — засяє, а неприємний запах зникнеВідео

11:35

Дивна звичка котів довгі роки дивувала господарів: причина з’ясована

11:32

Навіщо розпилювати оцет біля унітазу: простий трюк усуне запах і наліт

11:27

Військові РФ створюють "коридори для дронів" через українські "зони смерті" - Forbes

10:59

Гороскоп на завтра, 21 травня: Близнюкам - зрада, Рибам - подарунок

Реклама
10:58

На уламках виявили радіацію: РФ атакувала Україну небезпечним дрономФото

10:40

Як визначити IQ собаки: простий тест виявить приховані геніальні здібності

10:17

Вуличний кіт щодня застрибує на касу в магазині: причина розчулила тисячі людей

10:12

21 травня - Вознесіння Господнє: кому молитися у церковне свято

09:50

"На таких об’єктах тримається країна": Сазонов про значення Хмельницької АЕС для енергетичної стійкості України

09:34

Гроза, град і шквали: які регіони України сьогодні накриє сильна негода

09:23

РФ раптово розпочала ядерні навчання неспроста: в ISW попередили про цілі Кремля

09:10

Астрологи назвали 3 знаки зодіаку, на які з 20 травня чекає величезний фінансовий успіх

09:00

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 20 травня (оновлюється)

08:39

Вашингтон готує новий удар по НАТО: у Reuters розкрили подробиці

08:20

Вогняний стовп диму в небі: РФ потужно атакували дрони, є ураження

08:13

Карта Deep State онлайн за 20 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Чому Путін може пошкодувати про вторгнення в Україну: Невзлін розкрив причинуПогляд

07:08

РФ атакувала Дніпро, Конотоп, Одесу, Запоріжжя: багато руйнувань, є поранені — подробиціФото

05:25

Як економити воду і час на кожному митті посуду: простий трюк

05:00

Чотири знаки зодіаку поповнять свій гаманець: доля підкине шанс розбагатіти

04:41

Чи захищає часник від нечистої сили - священник дав чесну відповідьВідео

04:25

Сигнал який не можна ігнорувати: чому собаки виють вночі, знайдено рішенняВідео

04:05

Швидке весілля чи велика біда: що насправді віщує зустріч із лелекою

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці фермера з коровою за 16 с

Реклама
03:31

На кого чекає здійснення мрій та абсолютне щастя: гороскоп Таро на червень 2026Відео

03:01

Чому насправді кіт спить біля ваших ніг: справжня причина неабияк здивує

02:10

Вчені приголомшили відкриттям: чим загадковий спалах на Сонці загрожує Землі

00:58

Потужні удари дронів зупинили роботу двох російських НПЗ – Reuters

00:18

Мельник жорстко відповів Небензі на істерику через атаки на Москву

19 травня, вівторок
23:42

"Мінімум мій – 100 тис грн": Ауріка Ротару назвала розмір своєї пенсії

23:23

Яка справжня ціль ядерних навчань в Білорусі: в РНБО зробили тривожну заяву

23:04

Ціни на АЗС різко пішли до низу: де подешевшало пальне

22:51

Гросу показала фото з весілля та поділилася подробицями

22:48

Народжені у конкретні чотири місяці дарують оточуючим тепло та гармонію

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ОдесиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ХарковаНовини ЖитомираНовини Полтави
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти