Гроза, град і шквали: які регіони України сьогодні накриє сильна негода

Під час бурі пориви північного вітру сягатимуть 20 м/с.

https://glavred.net/synoptic/groza-grad-i-shkvaly-kakie-regiony-ukrainy-segodnya-nakroet-silnaya-nepogoda-10766201.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні — синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки / Фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

У яких регіонах країни сильні зливи пройдуть з градом і шквалами

Скільки градусів тепла покажуть стовпчики термометрів

Які проблеми можуть спровокувати небезпечні погодні явища

Погода в Україні 20 травня різко погіршиться — синоптики попереджають про грози, сильні зливи, град і шквали одразу в декількох регіонах. У низці областей оголошено жовтий рівень небезпеки через можливі ускладнення для транспорту, енергетики та комунальних служб.

У Києві також очікуються складні погодні умови. Вдень — гроза, але температура повітря підніметься до +25°.

відео дня

Прогноз погоди в Україні на добу 20 травня 2026

У вівторок в Україні хмарно з проясненнями. Синоптики Укргідрометцентру прогнозують помірні дощі.

Вдень в Україні, крім більшості західних областей, грози.

У південній частині, більшості центральних областей та на Житомирщині місцями сильні дощі, град і шквали 15-20 м/с.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°; у західних областях вночі 8-13°, вдень 18-23°.

Погода в Україні 20 травня 2026 / Фото: facebook.com/UkrHMC

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Вдень 20 травня в Україні, крім більшості західних областей, синоптики прогнозують грози.

У південній частині, у центральних областях (крім Полтавської) та на Житомирщині в окремих районах очікується град і шквали 15-20 м/с.

Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та транспорту.

Де в Україні оголошено жовтий рівень небезпеки / Фото: facebook.com/UkrHMC

Погода в Києві та області 20 травня 2026

Синоптики Укргідрометцентру попередили про небезпечні метеорологічні явища на території Київщини та міста Києва.

Сьогодні буде хмарно з проясненнями. Вдень очікується гроза.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура повітря вдень становитиме 22-27°. У Києві вдень стовпчики термометрів покажуть 23-25°.

Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств", - додали синоптики.

Прогноз погоди на 20 травня - Київ та область / Фото: facebook.com/UkrHMC

Погода в Україні - прогнози

Як писав Главред, синоптик Наталія Діденко повідомила, що погода в Україні в середу, 20 травня, буде нестабільною, з короткочасними дощами, грозами, сильними зливами, а місцями зі шквалами та градом.

За її словами, вся територія країни перебуватиме під впливом атмосферних фронтів. Лише вплив західного антициклону стримуватиме інтенсивність подібних процесів у західних областях України.

Синоптик Укргідрометцентру Іван Семіліт прогнозує, що погода в Україні найближчі три доби буде дощовою, а на вихідних до країни прийде тепло з Каспію. Час від часу йтимуть дощі. При цьому температура повітря підніметься.

Синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що погода в Україні протягом тижня з 18 по 24 травня буде нестабільною, з періодичними дощами, грозами та градом. Над територією країни переважатиме знижений атмосферний тиск, що сприятиме розвитку циклонічної активності.

Інші новини:

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред