Вогняний стовп диму в небі: РФ потужно атакували дрони, є ураження

Вже відомо щонайменше про дві "жирні" цілі, які атакували безпілотники.

Атака у деяких областях РФ триває

Що повідомив Андрющенко:

Щонайменше 6 регіонів РФ під атакою дронів

Внаслідок атаки є ураження хімзаводу

У Кстово під ударом НПЗ

У ніч на 20 травня країну-агресорку Росію атакували дрони. Про наслідки ударів по території ворога у Telegram розповів керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його даними, у Ставропольському краї був атакований Невинномиськ, а саме місцевий хімічний комбінат Азот. Після удару на території підприємства спалахнула пожежа.

Також у Нижньогородській області пролунали вибухи у Кстово. Під ударом опинився місцевий НПЗ "Лукойлу". Попередньо є ураження, але атака ще триває.

У Ленінградській, Володимирській, Воронезькій областях та Краснодарському краї місцеві повідомляють про роботу ППО по повітряних цілях, подекуди вибухи та проліт дронів.

Главред писав, що за даними аналітиків ISW, інтенсифікація української кампанії ударів по об’єктах у глибокому тилу РФ продовжує підривати економічний потенціал Кремля.

Зокрема ключові нафтові порти, як от Усть-Луга та Приморськ, наразі працюють не на повну потужність. Це заважає Росії отримати максимальну вигоду не лише від високих цін на нафту, а й від нещодавнього послаблення санкцій США.

Раніше повідомлялося, що московський нафтопереробний завод тимчасово зупинив роботу після удару українського дрона, який стався минулими вихідними.

Нещодавно ЗМІ писали, що Україна активізувала застосування безпілотників середньої дальності, що все помітніше впливає на ситуацію на фронті та створює серйозні проблеми для російських військ.

Нагадаємо, о Сили оборони України упродовж 18 та 19 травня уразили НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" та НПС "Ярославль-3". Масштаби наразі збитків уточнюються.

Про персону: Петро Андрющенко Петро Андрющенко - керівник Центру вивчення окупації, політик, активіст. Був радником мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

