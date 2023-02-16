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Байден приїде до Польщі: названо терміни візиту й деталі програми

16 лютого 2023, 12:43
Зустріч глави Білого дому Джо Байдена з українським лідером Володимиром Зеленським ані Варшаві, ані в Києві не планується.
Джо Байден
Джо Байден відвідає Польщу 20-22 лютого / Фото ОП

Напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент США Джо Байден приїде до Польщі.

В ході візиту 20-22 лютого глава Білого дому виступить з промовою, а також проведе переговори з президентом Анджеєм Дудою та лідерами Бухарестської дев'ятки, пише TVN24.

Як зазначив посол США в Польщі Марк Бжезинський, Байден прибуде до Варшави ввечері 20 лютого. Його виступ перед польським народом заплановано на вівторок, 21 лютого, о 17:30 в Аркаді Кубицького. Захід можуть відвідати всі охочі.

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"Це історичний момент", - сказав Бжезінський.

Зазначимо, востаннє Байден відвідав Польщу 25 березня 2022 року. Тоді візит президента США проходив у рамках його екстреної місії зі зміцнення оборони НАТО після жорстокого вторгнення РФ.

Місце, де Байден проголошуватиме промову цього разу, обрано не випадково. Воно має символічне значення, оскільки Старе місто і вся Варшава були зруйновані під час Другої світової війни та "відродилися з попелу" – так буде і з Україною, вважає Бжезинський.

При цьому посол зазначив, що зустріч Байдена з українським лідером Володимиром Зеленським ні Варшаві, ні в Києві не планується.

Довідка. Аркади Кубицького - споруда, яка була зведена за проектом польського архітектора Якуба Кубицького в 1818-1821 роках біля королівського палацу у Варшаві. У 1944 році було підірвано гітлерівськими військами, але Аркади збереглися і були відновлені в 2006 році.

Як повідомляв Главред, польське видання Dziennik Gazeta Prawna писало з посиланням на свої джерела, що президент Володимир Зеленський і глава Білого дому Джо Байден наступного тижня можуть зустрітися в Польщі. Український гарант, ймовірно, представить формулу миру, яка полягає у відновленні територіальної цілісності та суверенітету України в кордонах 1991 року.

Президент Зеленський заявив, що його поки що не запрошували приїхати до Польщі з новим візитом на зустріч з президентом Штатів Джо Байденом. Водночас він підкреслив, що і так часто зустрічається з главою Білого дому.

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