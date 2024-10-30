Частина з 10 000 солдатів КНДР вже поблизу України: у Пентагоні сказали, чи переможе РФ

Залучення Північної Кореї до війни з Україною свідчить про серйозні проблеми, з якими наразі стикається військове керівництво РФ, заявив Ллойд Остін.

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Путін пішов на все, щоб отримати зброю від КНДР та Ірану / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, KCNA

Російський лідер Володимир Путін пішов на все, щоб отримати зброю від КНДР та Ірану. РФ не зможе перемогти у війні з Україною, навіть за підтримки тисяч північнокорейських солдатів. Про це на брифінгу заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

За його словами, США відомо, що приблизно 10 000 північнокорейських солдатів прибули для військових тренувань до східних регіонів Росії. Деяких з них вже перемістили ближче до кордону з Україною. РФ забезпечує північнокорейських військових своєю фомою та зброєю.

"Я все більше стурбований тим, що Кремль планує використовувати цих північнокорейських солдатів для підтримки бойових дій Росії в Курській області поблизу кордону з Україною. Росія підписала резолюції Ради Безпеки ООН, в яких зобов'язалася не надавати військову допомогу Північній Кореї. Звичайно, ми знаємо, що Путін пішов на все, щоб отримати зброю від КНДР та Ірану", - зазначив Остін. відео дня

Міністр оборони США стверджує, що втягнення КНДР у війну проти України свідчить про великі проблеми у Кремлі. Остін наголосив, що у США "ставляться до цього дуже серйозно" і вкотре закликав Кремль змінити курс.

"Ми повністю розуміємо наслідки для безпеки як Європи, так і Індо-Тихоокеанського регіону. Путін не переможе в Україні, навіть з більшою допомогою з боку Північної Кореї", - сказав він.

Глава Пентагону розповів, що близько 10 000 військових КНДР, ймовірно, вже відправили на схід. Там РФ концентрує техніку та проводить спільні навчання. Водночас деякі з північнокорейських підрозділів перебувають біля кордону з Україною в Курській області.

"Чи будуть вони залучені у бойових діях, поки що невідомо, але якщо вони будуть залучені, то це викликає велике занепокоєння. І тому ми дуже стурбовані тим, що вони збираються використовувати ці війська в бойових діях", - додав Остін.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

США захищатимуть Корею

США готові захищати Південну Корею з використанням усіх видів озброєнь, зокрема й ядерною зброєю.

"Сьогодні я запевнив міністра оборони Південної Кореї Кім Йон Хена, що Сполучені Штати залишаються повністю відданими обороні Республіки Корея, і наші зобов'язання щодо розширеного стримування залишаються залізними", - заявив Остін.

Очільник Пентагону також уточнив, що це зобов'язання підкріплене повним спектром оборонних засобів США, включно зі звичайною протиракетною обороною, ядерними та неядерними силами. Крім цього, як стверджує Остаін, Сполучені Штати проводитимуть широкомасштабні навчання Північною Кореєю.

"І це посилює нашу спільну готовність і оперативну сумісність", - додав він.

Війська КНДР в Україні - останні новини

Нагадаємо, що частина північнокорейських військових, яких КНДР відправила до Росії, вже розміщена в Курській області неподалік від кордону з Україною. У Пентагоні уточнили, що ця група військових є "відносно невеликою".

Водночас у ЗМІ з'явилася інформація, що Росія перекинула приблизно 3 тисячі солдатів з Північної Кореї до Курської області. Згідно з даними української розвідки, серед них лише кілька сотень належать до підрозділів спецпризначення, тоді як основну частину становлять регулярні війська.

Як повідомляв Главред, основна місія військових з КНДР полягатиме в охороні тилових об'єктів, що дозволить Росії перекинути частину своїх сил на передову.

На тлі появи північнокорейських військових в РФ Україна скликала термінове засідання Радбезу ООН.

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