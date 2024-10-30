Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Частина з 10 000 солдатів КНДР вже поблизу України: у Пентагоні сказали, чи переможе РФ

Руслана Заклінська
30 жовтня 2024, 21:35
172
Залучення Північної Кореї до війни з Україною свідчить про серйозні проблеми, з якими наразі стикається військове керівництво РФ, заявив Ллойд Остін.
Частина з 10 000 солдатів КНДР вже поблизу України: у Пентагоні сказали, чи переможе РФ
Путін пішов на все, щоб отримати зброю від КНДР та Ірану / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, KCNA

Російський лідер Володимир Путін пішов на все, щоб отримати зброю від КНДР та Ірану. РФ не зможе перемогти у війні з Україною, навіть за підтримки тисяч північнокорейських солдатів. Про це на брифінгу заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

За його словами, США відомо, що приблизно 10 000 північнокорейських солдатів прибули для військових тренувань до східних регіонів Росії. Деяких з них вже перемістили ближче до кордону з Україною. РФ забезпечує північнокорейських військових своєю фомою та зброєю.

"Я все більше стурбований тим, що Кремль планує використовувати цих північнокорейських солдатів для підтримки бойових дій Росії в Курській області поблизу кордону з Україною. Росія підписала резолюції Ради Безпеки ООН, в яких зобов'язалася не надавати військову допомогу Північній Кореї. Звичайно, ми знаємо, що Путін пішов на все, щоб отримати зброю від КНДР та Ірану", - зазначив Остін.

відео дня

Міністр оборони США стверджує, що втягнення КНДР у війну проти України свідчить про великі проблеми у Кремлі. Остін наголосив, що у США "ставляться до цього дуже серйозно" і вкотре закликав Кремль змінити курс.

"Ми повністю розуміємо наслідки для безпеки як Європи, так і Індо-Тихоокеанського регіону. Путін не переможе в Україні, навіть з більшою допомогою з боку Північної Кореї", - сказав він.

Глава Пентагону розповів, що близько 10 000 військових КНДР, ймовірно, вже відправили на схід. Там РФ концентрує техніку та проводить спільні навчання. Водночас деякі з північнокорейських підрозділів перебувають біля кордону з Україною в Курській області.

"Чи будуть вони залучені у бойових діях, поки що невідомо, але якщо вони будуть залучені, то це викликає велике занепокоєння. І тому ми дуже стурбовані тим, що вони збираються використовувати ці війська в бойових діях", - додав Остін.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армія КНДР / Інфографіка: Главред

США захищатимуть Корею

США готові захищати Південну Корею з використанням усіх видів озброєнь, зокрема й ядерною зброєю.

"Сьогодні я запевнив міністра оборони Південної Кореї Кім Йон Хена, що Сполучені Штати залишаються повністю відданими обороні Республіки Корея, і наші зобов'язання щодо розширеного стримування залишаються залізними", - заявив Остін.

Очільник Пентагону також уточнив, що це зобов'язання підкріплене повним спектром оборонних засобів США, включно зі звичайною протиракетною обороною, ядерними та неядерними силами. Крім цього, як стверджує Остаін, Сполучені Штати проводитимуть широкомасштабні навчання Північною Кореєю.

"І це посилює нашу спільну готовність і оперативну сумісність", - додав він.

Війська КНДР в Україні - останні новини

Нагадаємо, що частина північнокорейських військових, яких КНДР відправила до Росії, вже розміщена в Курській області неподалік від кордону з Україною. У Пентагоні уточнили, що ця група військових є "відносно невеликою".

Водночас у ЗМІ з'явилася інформація, що Росія перекинула приблизно 3 тисячі солдатів з Північної Кореї до Курської області. Згідно з даними української розвідки, серед них лише кілька сотень належать до підрозділів спецпризначення, тоді як основну частину становлять регулярні війська.

Як повідомляв Главред, основна місія військових з КНДР полягатиме в охороні тилових об'єктів, що дозволить Росії перекинути частину своїх сил на передову.

На тлі появи північнокорейських військових в РФ Україна скликала термінове засідання Радбезу ООН.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Пентагон КНДР Ллойд Остін війна Росії та України війська КНДР в Україні
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Вучич "тет-а-тет" поцікавився у Путіна про припинення вогню: що той відповів

Вучич "тет-а-тет" поцікавився у Путіна про припинення вогню: що той відповів

22:54Світ
Відповідь на перекидання військ КНДР: що відомо про рішення Києва та Сеула

Відповідь на перекидання військ КНДР: що відомо про рішення Києва та Сеула

22:40Україна
Держспецзв’язку закупив дорогі дрони у компанії, яка продавала килими - ЗМІ

Держспецзв’язку закупив дорогі дрони у компанії, яка продавала килими - ЗМІ

21:54Україна
Реклама

Популярне

Більше
Як заснути за 2 хвилини: ефективний і простий військовий метод

Як заснути за 2 хвилини: ефективний і простий військовий метод

Водії можуть заплутатись: що означає дорожній знак з закресленою буквою Е

Водії можуть заплутатись: що означає дорожній знак з закресленою буквою Е

Молодик у листопаді: на 2 знаки зодіаку чекає неймовірний грошовий успіх

Молодик у листопаді: на 2 знаки зодіаку чекає неймовірний грошовий успіх

"Ви ж мої дорогі": Алла Пугачова не витримала і звернулася до росіян - деталі

"Ви ж мої дорогі": Алла Пугачова не витримала і звернулася до росіян - деталі

Карта Deep State онлайн за 30 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 30 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

22:57

Росія накопичила сотні ракет і готується до удару: названо можливий термін

22:54

Вучич "тет-а-тет" поцікавився у Путіна про припинення вогню: що той відповів

22:40

Відповідь на перекидання військ КНДР: що відомо про рішення Києва та СеулаВідео

22:27

Онук Алли Пугачової врятував свого молодшого брата - що сталося

22:24

Щасливі та закохані: юна подруга Остапа Ступки показала свіже фото з ним

Відстрочка від мобілізації та нюанси проходження ВЛК: інтервʼю з адвокаткоюВідстрочка від мобілізації та нюанси проходження ВЛК: інтервʼю з адвокаткою
21:55

"Холостяк" Іраклі Макацарія розсекретив стать свого другого малюкаВідео

21:54

Держспецзв’язку закупив дорогі дрони у компанії, яка продавала килими - ЗМІ

21:48

Україна готує новий план до другого Саміту миру: в ОП розкрили деталіВідео

21:35

Прихований відсік пральної машини здивував людей: ніхто ніколи його не чистив

Реклама
21:35

Частина з 10 000 солдатів КНДР вже поблизу України: у Пентагоні сказали, чи переможе РФ

21:31

Усе буде йти, як по маслу: названо найвдаліші дні листопадаВідео

20:57

Відкриття аеропортів під час війни: в Україні вже розробили покроковий план

20:54

Запит України на Tomahawk: названо головну особливість далекобійних ракетВідео

20:52

Україна стане членом ЄС: в Єврокомісії вперше розкрили дати вступу

20:38

Горбунов і Осадча показалися в стильних луках

20:31

"Навіщо їм нас слухати взагалі": Жорін розвіяв ілюзії про переговори з РФ

20:19

Росіяни атакують Україну: в Одесі пролунали вибухи – що відомо

19:45

У ЗСУ оцінили загрозу обвалу фронту на Донбасі та назвали умову відведення військВідео

19:40

Південна Корея виправила заяву про артснаряди для України: у чому причина

19:40

Від рідкісного захворювання померла "Наталя" з польських фільмів "Ва-Банк"

Реклама
19:23

"Більше моєї їжі не чіпали": жінка хитро провчила колегу, який постійно крав обіди

19:10

Вибори в США: що буде після голосування, основні сценаріїПогляд

18:46

Кіркоров обстриг свою плішиву голову

18:44

В Україні "підскочить" ціна на популярний продукт: скільки коштуватиме

18:44

Відома українська ведуча потрапила в епіцентр повені в Іспанії

18:43

"Схиблені люди": у Зеленського прокоментували ядерні випробування РФВідео

18:31

Наближається сильне похолодання: які регіони заливатиме дощами

18:23

Чи мають обмежено придатні проходити ВЛК повторно через 9 місяців: відповідь адвоката

17:59

У КНДР готують запуск ракети, здатної долетіти до США: у ЗМІ розкрили загрози

17:54

Атака дронів на Чечню: Кадиров цинічно заявив про загибель українських полонених

17:32

2 речі, які не можна робити з обручкою: мольфар назвав негативні наслідкиВідео

17:23

Україна терміново скликала Радбез ООН

17:17

Окупанти вражені: військові КНДР не можуть російською вивчити команду "вогонь" - CNN

17:00

РФ стягла 120 тисяч військових під Покровськ: ЗСУ намагаються тримати оборону

17:00

Росіяни за кілька кілометрів: в МВА заявили про блокування Покровська

16:58

Головні конфлікти та суперечки навколо школи – ексклюзивне інтерв’ю міністра освіти Оксена Лісового тележурналістці Аллі Мазур новини компанії

16:39

Україна "виконала всі кроки" для вступу в ЄС: у ЄК сказали, коли стартують переговори

16:38

Грошова допомога для українців від ООН: хто може претендувати на виплати

16:31

В Мінкульті та прокуратурі відреагували на встановлення МАФу на території Лук’янівського заповідникаВідео

16:29

Лише найуважніший знайде песика без плямок: наймиліший тест для найкмітливіших

Реклама
16:25

Інна Тютюн досьє

16:15

В Офісі президента відреагували на "перемовини з РФ" про удари по енергетиці

16:11

Потрібно знайти злодія менш ніж за 11 секунд: головоломка для найуважніших

16:09

Загинути або врятуватись: Зеленський сказав, чому РФ має просування на фронті

15:52

Як випрати рюкзак, зберігши його форму і колір: перевірені методи

15:50

Зеленський видав заяву про біженців, які виїхали за кордон: що буде з ними

15:45

"Досі для багатьох - "зрада": Цибульська висловилася про свій від'їзд з України

15:38

Сильні дощі та пориви вітру: синоптик розповів, яким буде листопад в Україні

15:33

Зима з блекаутами, Путін на саміті миру і Україна в НАТО: головне з інтервʼю Зеленського

15:30

Почнеться справжня "біла смуга": що потрібно весь день носити в кишені 31 жовтня

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти