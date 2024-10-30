Війська КНДР отримають потужний удар: ЗМІ попередили про "сюрприз" від ЗСУ

У військ Північної Кореї застаріла зброя і обмежена військова підготовка, пишуть журналісти.

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Війська КНДР можуть зазнати серйозних втрат в Україні - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: KSNA, Вікіпедія

Головні тези зі статті EurAsian Times:

У військ КНДР сумнівна військова підготовка

Дрони ЗСУ можуть стати шоком для військових КНДР

Північнокорейських бойовиків відправлять "охороняти" кордон

Бойовики КНДР на полі бою війни агресора Росії проти України зіткнуться з гнівом ударних і розвідувальних дронів Сил оборони. Російські окупанти вже добре розпізнають небезпеку, а от для північнокорейців ситуація може стати справжніми шоком.

У матеріалі EurAsian Times йдеться про те, що плани Пхеньяна, спрямовані на спробу надати своїм солдатам досвід бойових дій, можуть призвести до серйозних втрат. Навіть росіяни лише з часом звикли до дронів ЗСУ.

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Які проблеми у військ КНДР

Журналісти також акцентували увагу на тому, що Північна Корея досі застосовує переважно зброю виробництва ще СРСР. У військ мінімальний досвід у збройних конфліктах. Більшість сил з 1,3 млн військових задіяні в охороні кордону з Південною Кореєю, вони мають обмежену підготовку до військових дій у складі інших армій.

Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

Коротко про армію Північної Кореї / Інфографіка: Главред

Як будуть використані війська КНДР у війні

Ймовірно, північнокорейці охоронятимуть тилові об'єкти, замінюючи там російських окупантів. Такий крок дозволить загарбникам перекинути більше своїх військових на передову.

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Як раніше повідомляв Главред, на боці РФ уже воюють 3 тисячі військових КНДР, незабаром чисельність бойовиків зросте до 12 тисяч, сказав президент Володимир Зеленський. Північнокорейці вже присутні і на території України.

На війні в Україні можуть з'явитися тисячі північнокорейських військових, вважають у Пентагоні. За даними американців, КНДР відправила воювати 10 тисяч своїх військових, частина з них незабаром може опинитися на полі бою.

Війська з КНДР уже потрапили "під роздачу" ЗСУ, написали журналісти El Pais. Ймовірно, було завдано удару по скупченню північнокорейців у Курській області. Бойовики могли приєднатися до окупантів 810-ї бригади РФ.

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