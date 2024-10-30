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Солдати КНДР за 50 км від українського кордону: у ЗМІ розкрили їхню кількість

Маріна Фурман
30 жовтня 2024, 11:20
361
У матеріалі Financial Times йдеться, військових КНДР таємно привезли цивільними вантажівками з Далекого Сходу Росії до Курської області.
Карта, армия КНДР
Військових КНДР розмістили у казармах / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, deepstatemap

Основні тези зі статті:

  • Армія КНДР знаходиться біля українського кордону
  • Більшість військових КНДР - солдати низького ранку

Росія перекинула в Курську область приблизно 3 тисячі північнокорейських військовослужбовців. Вони розташовані всього за 50 кілометрів від кордону з Україною. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на неназваних високопосадовців української розвідки.

Примітно, що транспортували цей контингент цивільними вантажівками.

відео дня

"Один з чиновників сказав, що лише кілька сотень з цих 3000 були спецпризначенцями, а решта – регулярними військами. У понеділок їх розмістили в казармах приблизно за 50 км від українського кордону, де вони очікували подальших наказів від російського командування", – йдеться у матеріалі.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армія КНДР / Инфографика: Главред

У виданні пишуть, що представники української розвідки мають деякі сумніви щодо якості та боєздатності військових з Північної Кореї, характеризуючи більшість із них як недосвідчених солдатів низького рангу.

"Вони ніколи раніше не залишали свою країну… Вони ніколи не воювали в реальному бою, і їхній досвід дуже далекий від реальності сучасної війни", — сказав високопоставлений український розвідник.

Водночас українські офіційні особи вважають, що росіяни можуть використати північнокорейців як "гарматне м’ясо" на полі бою.

Що відомо про Financial Times?

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

Залученість КНДР до війни РФ проти України - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військові з Північної Кореї, ймовірно, вже прибули до Курської області Росії, хоча українські сили поки що не стикалися з ними на полі бою, зазначив речник оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ" Вадим Мисник.

Водночас у виданні El Pais йшлось, що війська КНДР імовірно вперше потрапили під удар Сил оборони України на лінії фронту в Курській області. У ЗМІ повідомили, що Сили оборони били по точці дислокації північнокорейських солдатів у Курській області, однак відео- або фотодоказів цього видання не публікувало.

Згодом речник Пентагону Патрик Райдер заявив, що частина військових із КНДР, що прибули на підготовку до Росії вже перебувають на території Курської області. Інші частини північнокорейських військ також почали висуватись у бік Курщини.

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