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РФ перетвориться на країну-ізгоя: експерт оцінив шанси того, що Росію визнають спонсором тероризму

4 липня 2022, 01:33

Якщо РФ отримає статус країни-спонсора тероризму, то можна буде говорити про реальне ембарго, про бойкоти, про припинення відносин і вихід компаній з ринків.

Володимир Путін
Експерт пояснив, які наслідки можуть чекати РФ, якщо її визнають країною-спонсором тероризму / Фото ua.depositphotos.com

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик оцінив, наскільки великі шанси, що Росію в найближчому майбутньому визнають країною-спонсором тероризму.

За його словами, у Сполучених Штатів є опір подібному рішенню.

"Частина компаній, які досі працюють або якимось чином взаємодіє з російськими, не вважає за доцільне це робити. Більш того, є скептики, які вважають цю війну не війною Сполучених Штатів - вони вважають, що США не повинні занадто в неї занурюватися і втрачати можливі дивіденди і вигоду від співпраці з Росією", - сказав Кулик в інтерв'ю Главреду.

Він пояснив, які наслідки можуть чекати РФ, якщо її визнають країною-спонсором тероризму.

"Це означає не просто новий пакет санкцій, але і ембарго, бойкот всіх фінансових транзакцій, заборону вступати в пряму економічну взаємодію з державними компаніями або компаніями, юрисдикції яких знаходяться в Росії. Тобто це блокада", - сказав Кулик.

При цьому можуть бути деякі винятки. Наприклад, відключення від SWIFT не означає колапсу фінансової системи. Тому що є безліч "сірих" зон, де можуть функціонувати платіжні системи та існувати посередники. У випадку з Іраном - це арабські країни, через які відбуваються транзакції.

"Водночас, якщо до цього дійде, це значною мірою обвалить російський ринок, який і так вже тримається з останніх сил. Щодо технічного дефолту мова може йти про елементи реального дефолту, це згортання багатьох позицій, які раніше Росія ще зберігала на світових ринках, в тому числі - через посередників. Тому що тоді за кожною транзакцією буде стежити міжнародна структура - скажімо, ті, хто частково пов'язані з США, які будуть відслідковувати транзакції та застосовувати санкційні режими до компаній і країн, які будуть продовжувати взаємодіяти з Російською Федерацією", - зазначив експерт.

Крім того, якщо РФ отримає статус країни-спонсора тероризму, то можна буде говорити про реальне ембарго, про бойкоти, про припинення відносин, про обов'язковий вихід компаній з ринків. Втім, це не відбудеться одномоментно.

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства вважає, що навіть якщо США не ухвалять цього рішення про визнання Росії країною-терористом або спонсором тероризму, все одно світ увійде у фазу глобальної світової війни, в якусь її ітерацію, але це рішення прискорить перехід, і тоді не буде просторів і територій, де і з ким Росія зможе торгувати. Таким чином, РФ перетвориться на країну-ізгоя, можливо, навіть у ще гіршому становищі, ніж Іран.

Як повідомляв Главред, 26 червня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що "російські терористи скоїли чергові військові злочини - обстріляли ракетами низку мирних українських міст".

За його словами, це стратегічний виклик для безпеки всієї Європи, і тому швидка відповідь на цей виклик має складатися з двох частин: посилення санкцій і якнайшвидшого розгортання ефективної системи ППО/ПРО в Україні.

Ракетні обстріли України

26 червня РФ завдала ракетного удару по Києву. Одна з ракет потрапила в багатоповерхівку в Шевченківському районі столиці.

27 червня окупанти вдарили ракетами про Кременчуку Полтавської області. У цей момент в будівлі знаходилися до 1000 мирних жителів.

28 червня окупанти завдали ракетного удару по місту Дніпро. Близько 17:00 ворожа ракета влучила у СТО. Крім цього, постраждали залізнична інфраструктура і промислове підприємство.

Вранці 29 червня російські загарбники обстріляли ракетами Миколаїв. Було попадання в багатоповерхівку.

Вночі 1 липня російські окупанти завдали ракетного удару по селу Сергіївка у Білгород-Дністровському районі Одеської області. Три ракети влучили у дев'ятиповерховий житловий будинок і базу відпочинку. Загинули люди.

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