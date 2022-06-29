Ракетний обстріл Миколаєва: в місті чутно гучні вибухи, в місцях прильотів - пожежі та чорний дим

Ранок 29 червня в Миколаєві почався з потужних вибухів / Фото: соцмережі

Вранці в середу, 29 червня, в Миколаєві оголосили повітряну тривогу, згодом почався ворожий обстріл.

У Мережі з'явилися фото і відео - на кадрах видно клуби чорного диму, які підіймаються в місцях "прильотів". Повідомляється, що в декількох місцях попадання ракет почалася пожежа.

Telegram-канали пишуть, що ворог запускає ракети по Миколаєву з тимчасово окупованого Херсона.

Мер міста Олександр Сенкевич підтвердив потужні вибухи у місті. На місце виїхали медики та рятувальники. Очевидно, є постраждалі.

Як повідомляв Главред, вранці 28 червня Миколаїв піддався масованому ракетному обстрілу. За словами глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма, по Миколаєву вранці було випущено 11 ракет, частину з них збили.

Нагадаємо, Росія за два дні, 25 і 26 червня, випустила по Україні від 60 до 80 далекобійних ракет. Загальна вартість цієї кількості ракет становить від 150 до 220 мільйонів доларів, пише Forbes.

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