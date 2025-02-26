Українцям масово підвищать пенсії: на скільки зростуть виплати після індексації

Індексація охопить понад 10 мільйонів пенсіонерів, розповіли у Мінсоцполітики.

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На скільки зростуть пенсії українців після березневої індексації / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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У березні пенсії в Україні буде проіндексовано на 11,5%

Підвищення отримають понад 10 мільйонів пенсіонерів

Середній розмір підвищення пенсії – 556 гривень

З 1 березня 2025 року в Україні проведуть щорічну індексацію пенсій, яка цього разу становитиме 11,5%. Виплати підвищать понад 10 мільйонам громадян, а середній розмір пенсії зросте до 6345 гривень. Про це повідомило Міністерство соціальної політики України.

За даними Мінсоцполітики, коефіцієнт індексації пенсій встановили з урахуванням економічних показників:

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Зростання споживчих цін у 2024 році – 12%;

Підвищення середньої зарплати за 2022-2024 роки – 11%.

У середньому пенсіонери отримають додатково 556 гривень до своєї щомісячної виплати. Водночас середній рівень пенсії зросте з 5789 грн до 6345 грн.

Підвищення виплат торкнеться кількох категорій пенсіонерів:

9,2 млн осіб, яким пенсія призначена на загальних підставах;

672 тис. пенсіонерів силових структур;

98 тис. громадян, що отримують пенсію через Чорнобильську катастрофу;

79,6 тис. осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій;

23,4 тис. колишніх держслужбовців та працівників органів місцевого самоврядування.

Окрім пенсій, буде проіндексовано й страхові виплати для 158 тисяч потерпілих від нещасних випадків на виробництві. Також підвищаться страхові виплати для осіб, які мають право на компенсацію у разі смерті годувальника.

Уряд встановив максимальний та мінімальний розмір підвищення:

Максимальна надбавка – 1500 гривень;

Мінімальна надбавка – 100 гривень.

З 1 квітня 2025 року автоматично буде проведено перерахунок пенсій для 629 тисяч працюючих пенсіонерів. Він врахує додатковий страховий стаж, набраний за останній рік роботи.

Індексація пенсій в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, з 1 березня 2025 року в Україні проведуть щорічну індексацію пенсій, яка охопить понад 10 мільйонів пенсіонерів. Виплати зростуть на 11,5%, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Також пенсії проіндексують із коефіцієнтом 1,10. Загальний бюджет Пенсійного фонду на цей рік складе 908,2 млрд гривень.

Однак підвищення виплат не охопить усіх пенсіонерів. Як пояснив адвокат Іван Хомич, індексація не торкнеться пенсіонерів, які почали отримувати пенсію з 1 січня 2025 року, та цивільних пенсіонерів, яким призначили виплати у 2021-2024 роках.

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