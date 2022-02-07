"РФ - на межі завершення історії": у Росії зажадали відставки Путіна

Володимир Путін / Фото Reuters

Глава Загальноросійського офіцерського зібрання генерал-полковник у відставці Леонід Івашов звернувся до господаря Кремля Володимира Путіна із закликом "відмовитися від злочинної політики провокування війни" й залишити посаду.

У зверненні до Путіна і росіян Івашов заявив, що російська влада штучно і з корисливих цілей нагнітає ситуацію навколо України. При цьому, на думку генерал-полковника, застосування військової сили проти України поставить під питання існування самої Росії як держави, назавжди зробить росіян і українців смертельними ворогами.

"Будуть з одного і з іншого боку тисячі (десятки тисяч) загиблих молодих, здорових хлопців, що безумовно позначиться на майбутній демографічній ситуації в наших вимираючих країнах. На полі бою, якщо це трапиться, російські війська зіткнуться не лише з українськими військовослужбовцями, серед яких буде багато російських хлопців, а й з військовослужбовцями і технікою багатьох країн НАТО, а держави - члени Альянсу зобов'язані будуть оголосити Росії війну", - йдеться у зверненні.

"Президент Турецької Республіки Ердоган чітко заявив на чиєму боці буде воювати Туреччина. І можна припускати, що двом польовим арміям і флоту Туреччини буде наказано "звільняти" Крим і Севастополь і, можливо вдертися на Кавказ. Крім того, Росія однозначно буде занесена в категорію країн, що загрожують миру і міжнародній безпеці, обкладена важкими санкціями, перетвориться на ізгоя світової спільноти, і ймовірно буде позбавлена статусу незалежної держави", - зазначив генерал-полковник.

Івашов зазначив, що головна загроза РФ є внутрішньою, і вона виходить від моделі держави, якості влади і стану суспільства.

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"А що сьогодні загрожує існуванню самої Росії, і чи є такі загрози? Можна стверджувати, що дійсно загрози в наявності - країна на межі завершення своєї історії. Всі життєво важливі сфери, включаючи демографію, стійко деградують, а темпи вимирання населення б'ють світові рекорди. І деградація носить системний характер...", – написав голова Загальноросійського офіцерського зібрання.

Генерал додав, що російська модель держави є нежиттєздатною, система влади і управління повністю непрофесійна і недієздатна, суспільство пасивне і неорганізоване, і в "такому стані будь-яка країна довго не живе".

У загальноросійському офіцерському зібранні вважають, що керівництво Росії за допомогою війни хоче "утримати на деякий час свою антинаціональну владу і зберегти награбовані у народу багатства".

"Від президента РФ, ми офіцери Росії, вимагаємо відмовитися від злочинної політики провокування війни, в якій РФ опиниться на самоті проти об'єднаних сил Заходу, ...і піти у відставку...", - йдеться в документі.

Як повідомляв Главред, німецьке видання Bild опублікувало план можливого вторгнення Росії в Україну, згідно з яким Кремль нібито планує створити маріонетковий уряд в країні, а згодом провести загальнонаціональний референдум про приєднання до Росії.

При цьому всіх "незговірливих" українських активістів планують відправити в концентраційні табори. Списки вже нібито складаються.

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