УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"РФ - на межі завершення історії": у Росії зажадали відставки Путіна

7 лютого 2022, 11:34

Влада РФ штучно і з корисливих цілей нагнітає ситуацію навколо України. При цьому застосування військової сили поставить під питання існування самої Росії.

Парад в Москві 9 травня 2021 року
Володимир Путін / Фото Reuters

Глава Загальноросійського офіцерського зібрання генерал-полковник у відставці Леонід Івашов звернувся до господаря Кремля Володимира Путіна із закликом "відмовитися від злочинної політики провокування війни" й залишити посаду.

У зверненні до Путіна і росіян Івашов заявив, що російська влада штучно і з корисливих цілей нагнітає ситуацію навколо України. При цьому, на думку генерал-полковника, застосування військової сили проти України поставить під питання існування самої Росії як держави, назавжди зробить росіян і українців смертельними ворогами.

"Будуть з одного і з іншого боку тисячі (десятки тисяч) загиблих молодих, здорових хлопців, що безумовно позначиться на майбутній демографічній ситуації в наших вимираючих країнах. На полі бою, якщо це трапиться, російські війська зіткнуться не лише з українськими військовослужбовцями, серед яких буде багато російських хлопців, а й з військовослужбовцями і технікою багатьох країн НАТО, а держави - члени Альянсу зобов'язані будуть оголосити Росії війну", - йдеться у зверненні.

"Президент Турецької Республіки Ердоган чітко заявив на чиєму боці буде воювати Туреччина. І можна припускати, що двом польовим арміям і флоту Туреччини буде наказано "звільняти" Крим і Севастополь і, можливо вдертися на Кавказ. Крім того, Росія однозначно буде занесена в категорію країн, що загрожують миру і міжнародній безпеці, обкладена важкими санкціями, перетвориться на ізгоя світової спільноти, і ймовірно буде позбавлена статусу незалежної держави", - зазначив генерал-полковник.

Івашов зазначив, що головна загроза РФ є внутрішньою, і вона виходить від моделі держави, якості влади і стану суспільства.

Реклама

"А що сьогодні загрожує існуванню самої Росії, і чи є такі загрози? Можна стверджувати, що дійсно загрози в наявності - країна на межі завершення своєї історії. Всі життєво важливі сфери, включаючи демографію, стійко деградують, а темпи вимирання населення б'ють світові рекорди. І деградація носить системний характер...", – написав голова Загальноросійського офіцерського зібрання.

Генерал додав, що російська модель держави є нежиттєздатною, система влади і управління повністю непрофесійна і недієздатна, суспільство пасивне і неорганізоване, і в "такому стані будь-яка країна довго не живе".

У загальноросійському офіцерському зібранні вважають, що керівництво Росії за допомогою війни хоче "утримати на деякий час свою антинаціональну владу і зберегти награбовані у народу багатства".

"Від президента РФ, ми офіцери Росії, вимагаємо відмовитися від злочинної політики провокування війни, в якій РФ опиниться на самоті проти об'єднаних сил Заходу, ...і піти у відставку...", - йдеться в документі.

Як повідомляв Главред, німецьке видання Bild опублікувало план можливого вторгнення Росії в Україну, згідно з яким Кремль нібито планує створити маріонетковий уряд в країні, а згодом провести загальнонаціональний референдум про приєднання до Росії.

При цьому всіх "незговірливих" українських активістів планують відправити в концентраційні табори. Списки вже нібито складаються.

Читайте також:

viber
новини Росії відставка Володимир Путін вторгнення Росії військове вторгнення ДТП Крим 2020
Зараз ви переглядаєте новину «"РФ - на межі завершення історії": у Росії зажадали відставки Путіна». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Любовний гороскоп на тиждень 7-13 лютого: Ракам – велика сварка, Терезам - суперники, Дівам - щастя в любовіЛюбовний гороскоп на тиждень 7-13 лютого: Ракам – велика сварка, Терезам - суперники, Дівам - щастя в любові Гороскоп на завтра, 4 лютого 2022: Стрільцям - щасливий випадок, Рибам - здійснення бажаньГороскоп на завтра, 4 лютого 2022: Стрільцям - щасливий випадок, Рибам - здійснення бажань Україні загрожує паливна блокада: коли чекати колапсу на АЗСУкраїні загрожує паливна блокада: коли чекати колапсу на АЗС "Боже, це точно Надя?": Дорофєєва без білизни приголомшила феєричним анонсом нової пісні"Боже, це точно Надя?": Дорофєєва без білизни приголомшила феєричним анонсом нової пісні Місце для поцілунків: Даша Астаф'єва розсунула ноги в червоних панчохах на камеруМісце для поцілунків: Даша Астаф'єва розсунула ноги в червоних панчохах на камеру
13:17

16-річна Маша Полякова показала бездоганне тіло у відвертому бікіні

13:13

НАБУ затримало нардепа від Слуги народу Кузьміних, який переховувався від слідстваВідео

13:09

Чому в українців проблеми з COVID-сертифікатом після бустерної дози: відповідь МОЗ

13:00

Гороскоп на завтра, 8 лютого 2022: Дівам – неприємності, Терезам - плітки, Козерогам - любов усього життяВідео

12:51

Україну накрила хвиля Омікрона: яка ситуація в лікарняхВідео

Реклама
12:49

Від таксистів до репетиторів: кому і коли в Україні світять нові податкиВідео

12:32

Росія "допоможе" Україні вступити в НАТО: у Литві пояснили, до чого призведе агресія МосквиВідео

12:21

Єрмак отримав негативний тест на COVID-19 перед "нормандською зустріччю": коли вона відбудеться

12:03

40 років тому: Ольга Сумська показала, як виглядала в 14 років

12:03

Сверблячка, висип і "ковидні" пальці: лікарі назвали симптоми Омікрона, що проявляються на шкірі

12:00

Прикмети на 8 лютого: що не можна робити в день Федора і як не потрапити в бідуВідео

11:54

Путін готовий захопити Київ: ексміністр оборони назвав ймовірний напрямок удару РФВідео

11:52

Найважливіше у спільній заяві Путіна і Сі ЦзіньпінаПогляд

11:42

Красиве, але вкрай небезпечне явище: рятувальники показали унікальні "снігові фонтани" в КарпатахВідео

11:34

"РФ - на межі завершення історії": у Росії зажадали відставки Путіна

11:31

Аркадій Бабченко. Та пішли ви зі своїм "спортом поза політикою"Відеоблоги

11:23

"Ми йому потім генерала присвоїмо": Лукашенко канючить у Путіна звання полковника армії РФВідео

11:13

"Чекаємо Недобацьку з його братом Путіним": Ярош вилаяв Лукашенка за його слова про Україну

11:03

В Україні накрили банду "чорних фармацевтів": вбивали онкохворих липовими лікамиВідео

11:03

Гороскоп Таро на тиждень 7-13 лютого: Левам - велика удача, Терезам - труднощі, Козерогам - підступи недругівВідео

Реклама
11:02

Кайлі Дженнер народила другу дитину від репера Тревіса Скотта

10:56

До 60 тисяч на добу: у МОЗ назвали терміни різкого COVID-сплеску в Україні

10:40

Неймовірна історія близнюків: на Львівщині діти народилися в різні дні та в різних місцях

10:39

До операторів не додзвонитися, гроші не повертають: у ПриватБанку стався збій

10:32

Якщо РФ вторгнеться в Україну, Північний потік-2 ніколи не запустять - помічник Байдена

10:01

Від 300 гривень і вище: в Україні злетіли ціни на сир

09:57

Для виходу на пенсію посилили вимоги: українцям назвали новий страховий стажВідео

09:45

Місячний гороскоп на тиждень 7-13 лютого: Левам - плітки, Козерогам - важливе знайомство, Ракам - грошіВідео

09:44

Тисяча гривень за вакцинацію від COVID-19: як платитимуть підліткам

08:59

Вторгнення в Україну "коштуватиме дуже дорого": Шольц пригрозив РФВідео

08:50

"Нахабно брешуть в очі": українські заробітчани розповіли, як їх обманюють з роботою в Польщі

08:41

Фінансовий гороскоп на тиждень 7-13 лютого: Левам - інтриги недругів, Дівам - великий куш, Рибам - крадіжкаВідео

08:32

Україну атакує крижаний фронт: синоптик назвала терміни різкого потеплінняВідео

08:27

Коронавірус в Україні 7 лютого: виявили понад 23 тисячі нових хворих

08:17

Сон з неділі на понеділок: чи віщий він і про що може попереджати

07:51

"Рознесемо Київ ракетами": пропагандисти Лукашенка погрожують українцям війноюВідео

07:33

Макрон хоче стати героєм, який врятував Україну від вторгнення РФ - РoliticoВідео

07:26

"Граємо" з килимом: 4 способи його незвичного використання в інтер'єріВідео

07:01

Байден і Макрон поговорили про Україну й обговорили нарощування сил РФ біля українських кордонів

06:35

Зустріч Макрона і Путіна в РФ: стало відомо, що президент Франції хоче сказати господареві Кремля

Реклама
06:29

Путін не боїться Кадирова, а заздрить йомуПогляд

06:01

У моду на весну-літо 2022 повернулися трохи легковажні спідниці з романтичних 60-хФотоВідео

05:40

Як правильно розморозити м'ясо: 3 помилки, які роблять всі господиніВідео

05:01

Раптово увірветься шалена спека: українцям пообіцяли теплу веснуВідео

04:22

Хвилинний спосіб зробити душову перегородку сяючою за допомогою підручного засобуВідео

03:52

Дерево кохання: чому воно обов'язково має бути в кожному будинку

03:13

Дочка Заворотнюк розповіла, хто був на фото в машині з Чернишовим

02:50

Експерт пояснила, чому шкідливо відсипатися на вихідних

02:14

Щоб пес не "вигулював господаря", і чому не можна на повний шлунок: як правильно вигулювати собаку

01:47

Військова техніка в Білорусі підійшла до кордону України: нові знімки

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти