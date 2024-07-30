"Війна - у патовій ситуації": експерт пояснив, навіщо Кулеба їздив до Китаю

Рішення про припинення активної фази бойових дій, тобто про заморожування конфлікту, вже ухвалено, вважає Максим Розумний.

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Розумний прокоментував візит Дмитра Кулеби до Китаю / Колаж: Главред, фото: mfa.gov.ua, 128-а окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний прокоментував візит глави МЗС України Дмитра Кулеби до Китаю та його переговори з головним дипломатом Пекіна Ван Ї.

За словами Розумного, коментарі, які прозвучали від Києва і Пекіна після зустрічі дипломатів, не дуже змістовні.

"Це загальні й обтічні формулювання. Однак час візиту, його контекст і характер зустрічей свідчать про те, що російсько-українська війна в патовій ситуації", - сказав Розумний в інтерв'ю Главреду.

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Експерт додав, що візит Кулеби до Китаю є показником того, що рішення про припинення активної фази бойових дій, тобто про заморожування конфлікту, вочевидь, уже ухвалено (хоч і без остаточного та принципового політичного врегулювання).

"Ситуація у війні зайшла в глухий кут, тому заморозка виглядає логічним виходом. І до такого рішення вже схильні наші західні партнери, Китай, а також Україна та Росія", - сказав Розумний.

При цьому він вважає, що умови заморозки війни - "предмет навіть не переговорів, а торгів".

"Поїздка глави МЗС України демонструє, що переговори вже ведуться, і вони дуже активні. У Китаю в цьому процесі якась "золота акція", тому що він має вплив на Росію на політичному та економічному рівнях. І Києву сьогодні важливо заручитися підтримкою Китаю, щоб прийти до заморожування конфлікту на своїх умовах", - додав Розумний.

Хто такий Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Візит Кулеби до Китаю - що відомо

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба став першим високопоставленим українським чиновником, який відвідав Китай після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. 24 липня український дипломат зустрівся з главою МЗС Китаю Ван Ї. Зустріч відбулася, щоправда, не в Пекіні, а в Гуанчжоу на півдні КНР.

Кулеба заявив, що Китай ніколи не стане на бік Росії, однак він і не стоятиме на боці України. Він завжди буде відстоювати лише свої інтереси в будь-яких міжнародних відносинах.

Міністр додав, що під час зустрічі українська делегація отримала від Китаю "дуже чіткий сигнал" про те, що він розглядає двосторонні відносини з Україною.

Президент Володимир Зеленський зробив заяву щодо робочого візиту глави МЗС Дмитра Кулеби до Китаю. Пекін, за словами глави держави, підтримує територіальну цілісність України.

У Байдена також прокоментували візит Кулеби до КНР. Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Україна показує, що готова до перемовин задля завершення війни та справедливого миру, однак Володимир Путін і агресор Росія демонструють готовність воювати далі.

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