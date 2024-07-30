"Війна триватиме у 2025 році": у Кабміні насторожили сумним прогнозом

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив про те, що війна в Україні триватиме і в 2025 році.
Такий прогноз він озвучив в інтерв'ю РБК-Україна, коментуючи фінансові потреби України на наступний рік.
Глава Мінфіну зазначає, що Україна разом з МВФ оцінює додаткову фінансову потребу на 2025 рік з боку партнерів у розмірі 12-15 млрд доларів.
"Зараз ми постійно обговорюємо з нашими партнерами, що нам потрібне додаткове фінансове запевнення, тому що війна буде тривати у 2025 році і нам потрібно мати буфер", - сказав міністр.
Водночас представник Кабміну нагадав, що під час підготовки чинної програми з МВФ один із ключових параметрів визначав, що активна фаза війни триватиме до середини 24-го року, але цей прогноз не реалізувався.
Хто такий Сергій Марченко
Український економіст і політичний діяч, кандидат економічних наук. Обіймав посаду заступника міністра фінансів України (2016-2018). Працював на посаді заступника Глави Адміністрації Президента України (2018-2019). Міністр фінансів України з 30 березня 2020 року, пише Вікіпедія.
Раніше експерт Роман Світан заявив про те, що війна затягнеться на 10 років. На його думку, завершення бойових дій в Україні можливе тільки після розвалу Росії, чого можна очікувати через 5-10 років.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський зробив гучну заяву про закінчення війни. Війна має завершитися відповідно до міжнародного права, наголосив глава держави.
Як повідомлялося раніше, Олаф Шольц заговорив про закінчення війни і назвав умову переговорів із Володимиром Путіним. Головне питання полягає в тому, як можна досягти чесного і справедливого миру, впевнений канцлер ФРН.
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