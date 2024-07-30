Війна затягнеться на 10 років: Світан дав тривожний прогноз і назвав причину

Поки існуватиме РФ, бойові дії не закінчаться, вважає Роман Світан.

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Роман Світан розповів про ймовірність завершення війни / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот із відео

Завершення бойових дій в Україні можливе тільки після розвалу Росії, чого можна очікувати за 5-10 років, заявив відомий військовий експерт Роман Світан.

Як пояснив він в інтерв'ю Oboz.ua, якщо вважати закінченням війни завершення бойових дій, то це можливо тільки після розвалу Росії.

"Поки існуватиме Російська Федерація як "імперія", бойові дії не закінчаться. Тому що просто не буде механізму їх закінчити. "Імперія" повинна розширюватися, і вони намагатимуться розширитися, а ми будемо відновлювати свою територіальну цілісність, відновлювати свої кордони, суверенітет. Це процес років на 5-7 як мінімум або років на 10, не менше", - каже експерт.

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Водночас він пояснив, що процес розвалу РФ можна прискорити, тим самим зменшити українські втрати. Співрозмовник упевнений, що має бути серйозний санкційний тиск на Росію.

"А для цього Російську Федерацію потрібно визнати терористичною організацією або державою-спонсором тероризму. Визнати Міністерство оборони РФ терористичною організацією. Так само, як свого часу ПВК "Вагнер", яка була частиною Міноборони Росії, була визнана терористичною організацією", - додав Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Раніше Володимир Зеленський зробив гучну заяву про закінчення війни. Війна має завершитися відповідно до міжнародного права, наголосив глава держави.

Нагадаємо, Олаф Шольц заговорив про закінчення війни і назвав умову переговорів із Володимиром Путіним. Головне питання полягає в тому, як можна досягти чесного і справедливого миру, впевнений канцлер ФРН.

Як повідомлялося раніше, Світан сказав, що саме зможе вигнати окупантів з України. Крок, який могли б зробити США, вирішив би більшість проблем України, зокрема, допоміг би вигнати окупантів з території нашої держави.

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