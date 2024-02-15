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"РФ хоче виробляти десятки тисяч дронів на рік": військовий – про нову небезпеку для України

Альона Вороніна
15 лютого 2024, 16:54
Ще рік тому РФ не використовувала активно безпілотники на фронті. Але тепер вони збудували гігантські заводи і планують виготовляти велику кількість дронів.
Российский дрон, российские военные, Юрий Касьянов
РФ хоче виробляти десятки тисяч дронів на рік або більше, каже Касьянов/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, Главред

Країна-агресорка Росія хоче обігнати Україну за використанням дронів на фронті. Минулої весни, коли Україна вже активно застосовувала безпілотники, російські окупанти використовували їх мало. Проте тепер в РФ побудували великі заводи, найняли людей і відкрили курси навчання для збирачів дронів, операторів, програмістів.

Російські окупанти обходять українців у плані системної роботи. Про це сказав військовослужбовець ЗСУ, блогер Юрій Касьянов в інтерв'ю Главреду.

"Росія як тоталітарна країна з елементами ринкової економіки, безумовно, швидше перевела економіку на військові рейки. Як кажуть росіяни, вони довго запрягають, але швидко їдуть. Коли Україна минулої весни почала активно працювати з дронами, у росіян їх ще не було, але тепер вони вже побудували або перепрофілювали заводи, найняли людей і відкрили курси навчання для збирачів дронів, операторів, програмістів", – зазначив Касьянов.

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За його словами, російську окупанти обходять нас у плані системної роботи: в РФ будуються або вже збудовані гігантські заводи площею 20 тисяч квадратних метрів здебільшого десь у Татарстані, де вони виготовляють "Ланцети", "Шахеди".

"РФ розраховує виробляти десятки тисяч дронів великої дальності на рік (а, може, і сотні тисяч), а також на великих заводах починають будувати FPV-дрони. З великою участю держави, яка продовжує оптом закуповувати комплектуючі з того ж Китаю, або дає для цього кредити", – каже військовослужбовець ЗСУ.

У той же час він зазначає, що в Україні це все відбувається несистемно, і з виробництвом дронів у нас є великі проблеми.

"У нас все це відбувається не системно, і тут ми повертаємося до головного питання – відсутності державної політики. У нас, чомусь, вважається, що могутня рука сліпого ринку все виправить. Але це так не працює, адже щоб завтра виробляти умовний мільйон дронів, виробнику потрібно побудувати завод. А він не знає, де взяти на нього гроші, де купити комплектуючі, адже кредитів не дають ні держава, ні банки. Ніхто не розвиває ринок, не стимулює створення нових дронів і нових виробництв. І це треба докорінно змінювати", – зазначив Касьянов.

Хто такий Юрій Касьянов

Військовослужбовець ЗСУ, волонтер, активіст ініціативи "Армія SOS", очільний ініціативи "A. Drones". Радіоінженер, спеціаліст з аеророзвідки. Займається виробництвом дронів і БПЛА для української армії і безпосередньо аеророзвідкою, заснував громадське дослідно-конструкторське бюро безпілотної авіації "Matrix-UAV".

Закінчив Київське вище військово-авіаційне інженерне училище в 1991-му, потрапив за розподілом служити в Білорусь. Повернувся до України в 2001 році.

На своїх сторінках у соцмережах активно аналізує ситуацію на фронті.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що Захід заговорив про передачу ЗСУ зброї для "глибинних" ударів. З-поміж розглянутих питань на 19-му засіданні "Рамштайну" – поставки літаків, ППО, ракет й артилерії.

Також раніше розвідка Британії назвала наслідки ліквідації "Цезаря Кунікова". Винахідливість України завадила Росії вільно діяти в західній частині Чорного моря і дозволила Україні перехопити морську ініціативу в РФ.

Нагадаємо, Росія стягнула на Оріхівський напрямок ще більше військо, ніж під Авдіївку. Окупанти готуються до повторення "Авдіївської" операції на вже деокупованих Україною територіях.

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війна в Україні безпілотник беспилотники дрони Юрій Касьянов
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