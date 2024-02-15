Захід заговорив про передачу ЗСУ зброї для "глибинних" ударів: оцінка Міноборони

Партнери України по Контактній групі з питань оборони ("Рамштайн") вже самі почали порушувати питання передачі ЗСУ зброї дальнього радіусу ураження.
Як розповів в ефірі телемарафону представник МО молодший лейтенант Ілларіон Павлюк, якщо на попередніх засіданнях про необхідність передачі такої зброї заявляла українська сторона, то на "Рамштайні-19" про це говорили вже самі партнери.
"На цьому "Рамштайні" партнери самі говорили про необхідність надати Україні зброю глибинного ураження… У нас є повне розуміння, що це надзвичайно важлива частина боротьби і знекровлення нашого ворога", - заявив Павлюк.відео дня
Він підкреслив, що ідеться про удари по ворогу на тимчасово окупованих територіях.
"Наші партнери добре розуміють, що це потрібно і яке саме озброєння потрібне", - сказав Павлюк.
У МО не уточнюють, про яку саме далекобійну зброю йшлося.
Рамштайн-19 - результати засідання
У рамках 19-го засідання Контактної групи з питань оборони України відбувся офіційний запуск Коаліції дронів, до якої приєдналося вже 8 країн - Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди та Латвія.
На порядку денному також були артилерійські системи і снаряди. Зокрема - їхнє спільне виробництво.
З-поміж іншого, 20 країн офіційно приєднались до розмінування української території.
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