Переговори Трампа і Сі Цзіньпіна в Білому домі завершились - чи говорили про Україну

Трамп і Сі Цзіньпін провели переговори. Що обговорили президенти США та Китаю, чи говорили про війну в Україні та які заяви прозвучали після зустрічі.

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Про що говорили Трамп і Сі Цзіньпін - основні заяви лідерів країн / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Про що говорили Трамп і Сі Цзіньпіна

Які суперечності виникли під час переговорів

Чи обговорювали лідери Китаю та США війну РФ проти України

Дональд Трамп і Сі Цзіньпін завершили переговори у Білому домі. Лідери США та Китаю обговорили торгівлю, Тайвань, штучний інтелект та ситуацію навколо Ірану. Водночас у публічній частині зустрічі Україна та російсько-українська війна окремо не згадувалися.

Чи порушували Трамп і Сі питання війни РФ проти України за зачиненими дверима - наразі невідомо. Главред зібрав головні заяви лідерів та перші деталі переговорів.

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Що Трамп і Сі Цзіньпін обговорили під час зустрічі у Білому домі

Перед початком розширеної зустрічі Дональд Трамп говорив про прогрес у вирішенні питань між двома країнами, торговельні відносини, доступ американських виробників до китайського ринку, безпеку, технології та штучний інтелект.

Президент США також наголосив на значенні взаємодії між Вашингтоном і Пекіном та пов'язав рішення у сфері торгівлі, технологій і безпеки з перспективою довгострокової стабільності.

"Рішення, прийняті сьогодні в цих сферах, можуть сприяти миру та процвітанню на десятиліття й десятиліття вперед", - сказав Трамп, передає Укрінформ.

Після завершення зустрічі американський президент позитивно оцінив переговори з китайським лідером. За його словами, розмова пройшла добре, а відносини між двома країнами залишаються важливим напрямом для Вашингтона.

"Наші дві країни справді роблять одне й те саме - і ми дуже пишаємося цим і нашими відносинами", - заявив Трамп.

Що заявив Сі Цзіньпін під час переговорів

Китайська сторона під час переговорів окремо акцентувала увагу на питанні Тайваню та майбутньому китайсько-американських відносин. Сі Цзіньпін закликав Вашингтон обережно підходити до тайванського питання та протидіяти прихильникам незалежності острова. Про це повідомив офіційний англомовний портал Державної ради КНР.

Пекін також наголосив на незмінності своєї позиції щодо територіальної цілісності Китаю. У китайському повідомленні про переговори окремо йшлося про необхідність побудови стабільніших відносин зі США та зменшення ризику стратегічного протистояння.

Китайський лідер закликав сторони сформувати нову модель взаємодії, яка, за його словами, має спиратися на стратегічну стабільність.

"Нова концепція відображає реальний стан китайсько-американських відносин, втілює сподівання на майбутнє та є важливим кроком вперед для обох країн у пошуку правильного шляху взаємодії", - заявив Сі Цзіньпін.

Ще одним напрямом стала ситуація навколо США та Ірану. Сі висловився за повернення Вашингтона і Тегерана до переговорного процесу та підтримав відновлення домовленостей, пов'язаних із припиненням бойових дій і ядерною проблематикою.

"Китай виступає за повернення США та Ірану до тимчасової угоди, узгодженої в червні", - заявив Сі Цзіньпін.

НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Чи обговорювали Трамп і Сі Цзіньпін війну в Україні

Попри очікування щодо можливого обговорення російсько-української війни, у публічній частині переговорів окремого сигналу щодо України не прозвучало.

У виступах Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна, а також у повідомленнях про закриту частину зустрічі, наданих у доступних матеріалах, тема російсько-української війни не згадувалася. Водночас відсутність публічних заяв не дає підстав стверджувати, що питання взагалі не порушувалося під час непублічної розмови.

Натомість значну увагу сторони приділили Тайваню. Пекін вважає острів частиною Китаю та виступає проти його незалежності, тоді як США підтримують здатність Тайваню до самозахисту, не займаючи офіційної позиції щодо його суверенного статусу.

Китай також тривалий час закликає Вашингтон припинити продаж озброєнь Тайваню. Це питання залишається одним із найбільш складних у відносинах двох держав.

Позиція Китаю щодо війни РФ проти України / Інфографіка: Главред

Які суперечності між США та Китаєм залишаються

За даними Reuters, тайванське питання залишалося одним із найскладніших пунктів двостороннього діалогу.

Окремо агентство звернуло увагу на позицію Трампа щодо постачання зброї Тайваню. Після свого попереднього візиту до Китаю американський президент заявляв про призупинення поставок на суму близько 14 мільярдів доларів, назвавши це важелем у переговорах.

"Під час цього візиту ми також обговоримо нагальні питання, що стосуються безпеки, технологій та "суперінтелекту"", - сказав Трамп.

Сі Цзіньпін зі свого боку говорив про необхідність контролювати конкуренцію між двома державами та підтримувати канали військового діалогу. Китайський лідер також заявив, що американські компанії залишаються бажаними гостями в Китаї, а китайський бізнес очікує справедливого ставлення у США.

"Пастку Тукидіда можна подолати", - сказав Сі Цзіньпін.

Reuters також повідомляв про можливість збереження торговельного перемир'я та подальшого вивчення ризиків, пов'язаних зі штучним інтелектом. Водночас суперечності щодо Тайваню, експорту технологій та ШІ залишаються чинниками потенційної напруженості між Вашингтоном і Пекіном.

Про що могли домовлятися у торгівлі та технологіях

Економічні питання стали одним із ключових напрямів переговорів. Серед можливих домовленостей називали зниження окремих мит, боротьбу з наркотрафіком та розширення контактів між військовими відомствами.

Окрему увагу сторони приділили штучному інтелекту. Трамп заявляв про обговорення "суперінтелекту", водночас не демонструючи готовності до нових масштабних регуляторних обмежень.

"Суперінтелект (SI) стане важливою темою обговорення, але я хочу залишити все саме так, як є", - написав Трамп.

Сі Цзіньпін під час зустрічі сформулював інший акцент, заявивши про відповідальність двох держав за розвиток та управління штучним інтелектом. За його словами, технологічний розвиток має залишатися під контролем людини.

"Обидві країни мають можливості та відповідальність за розвиток і управління штучним інтелектом на благо людства", - заявив китайський лідер.

Водночас Reuters зазначає, що конкуренція США і Китаю у технологічній сфері може обмежити масштаб потенційних домовленостей. Окремою проблемою залишаються американські експортні обмеження щодо передових технологій, які Пекін прагне послабити.

Трамп і Сі Цзіньпін / Скріншот

Як Андрій Смолій оцінює вплив переговорів Трампа і Сі на війну в Україні

Політоглядач Андрій Смолій вважає, що сама логіка американсько-китайського саміту була зосереджена передусім на інших питаннях - економічних відносинах, Ірані та ядерній проблематиці.

За його словами, для Пекіна активне втручання у процес завершення російсько-української війни не є очевидним стратегічним пріоритетом. Водночас Вашингтон може намагатися домовлятися з Китаєм про ширше коло глобальних проблем, у яких українська тема не обов'язково матиме центральне місце.

"Зустріч Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна точно ніяк не вплине і не пришвидшить закінчення російсько-української війни", - заявив Смолій в ефірі Еспресо.

За словами аналітика, головним завданням Трампа у Вашингтоні було досягнення домовленостей із Китаєм щодо Ірану, ядерної проблематики, фінансових питань і торгівлі.

Ормузька протока / Інфографіка: Главред

Українська тема, на його оцінку, може виникнути лише побіжно, якщо лідери торкнуться ширшого комплексу міжнародної безпеки.

"Україна навряд чи є предметом переговорів між Трампом та Сі Цзіньпіном. Побіжно російсько-українська війна може згадуватись на цих переговорах", - додав Смолій.

Чому Вадим Денисенко вважає переговори Трампа і Сі важливими для України

Керівник аналітичного центру "Ділова столиця" Вадим Денисенко звернув увагу на те, що Україна безпосередньо не бере участі у переговорах між Вашингтоном і Пекіном. На його думку, Київ значною мірою залежить від того, чи захоче сам Трамп підняти перед Сі питання війни та запропонувати Китаю певні стимули для участі у мирному процесі.

Він також вказував на відсутність прямих контактів українського керівництва з найвищим політичним керівництвом КНР протягом тривалого часу.

"Але для Трампа в цих переговорах найважливіше зберегти нинішній торговий статус-кво. На другому місці - вирішити питання Ірану та проблеми з хуситами. Україна стоїть на умовному третьому місці", - зазначав Денисенко у дописі в Facebook.

За його оцінкою, потенційне залучення Китаю до українського питання потребувало б окремого дипломатичного кроку з боку президента США та певних стимулів для Пекіна. Серед можливих варіантів він називав розширення доступу китайських товарів до американського ринку.

"Для того, щоб Китай втрутився в нашу ситуацію, потрібне особисте прохання Трампа і якісь поступки з його сторони. Чи піде він на це? Ми не знаємо", - заявляв Вадим Денисенко.

Аналітик звертає увагу і на те, що Китай має власне бачення України та її місця у глобальній системі. Для Пекіна важливими є не лише безпекові питання, а й майбутня конфігурація торгівлі між Китаєм, Європейським Союзом та США. Україна при цьому розглядається китайською стороною також через географію, Чорне море та майбутні торговельні маршрути.

За словами Денисенка, одним із небагатьох чинників, які можуть мати для Пекіна стратегічну цінність в українському контексті, є вихід України до Чорного моря. Він вважає, що зміна контролю над чорноморським узбережжям може вплинути на регіональний баланс, а тому Китай має власні причини уважно стежити за розвитком ситуації.

"І Китай не зацікавлений в тому, щоб Росія захопила Одесу, бо це змінить баланс сил в чорноморському регіоні і загрожуватиме Каспійському регіону", - зазначав Денисенко.

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