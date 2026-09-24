Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Аналітика

Переговори Трампа і Сі Цзіньпіна в Білому домі завершились - чи говорили про Україну

Юрій Берендій
24 вересня 2026, 21:46
google news Підпишіться
на нас в Google
Трамп і Сі Цзіньпін провели переговори. Що обговорили президенти США та Китаю, чи говорили про війну в Україні та які заяви прозвучали після зустрічі.
Про що говорили Трамп і Сі Цзіньпін - основні заяви лідерів країн
Про що говорили Трамп і Сі Цзіньпін - основні заяви лідерів країн / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Про що говорили Трамп і Сі Цзіньпіна
  • Які суперечності виникли під час переговорів
  • Чи обговорювали лідери Китаю та США війну РФ проти України

Дональд Трамп і Сі Цзіньпін завершили переговори у Білому домі. Лідери США та Китаю обговорили торгівлю, Тайвань, штучний інтелект та ситуацію навколо Ірану. Водночас у публічній частині зустрічі Україна та російсько-українська війна окремо не згадувалися.

Чи порушували Трамп і Сі питання війни РФ проти України за зачиненими дверима - наразі невідомо. Главред зібрав головні заяви лідерів та перші деталі переговорів.

відео дня

Що Трамп і Сі Цзіньпін обговорили під час зустрічі у Білому домі

Перед початком розширеної зустрічі Дональд Трамп говорив про прогрес у вирішенні питань між двома країнами, торговельні відносини, доступ американських виробників до китайського ринку, безпеку, технології та штучний інтелект.

Президент США також наголосив на значенні взаємодії між Вашингтоном і Пекіном та пов'язав рішення у сфері торгівлі, технологій і безпеки з перспективою довгострокової стабільності.

"Рішення, прийняті сьогодні в цих сферах, можуть сприяти миру та процвітанню на десятиліття й десятиліття вперед", - сказав Трамп, передає Укрінформ.

Після завершення зустрічі американський президент позитивно оцінив переговори з китайським лідером. За його словами, розмова пройшла добре, а відносини між двома країнами залишаються важливим напрямом для Вашингтона.

"Наші дві країни справді роблять одне й те саме - і ми дуже пишаємося цим і нашими відносинами", - заявив Трамп.

Що заявив Сі Цзіньпін під час переговорів

Китайська сторона під час переговорів окремо акцентувала увагу на питанні Тайваню та майбутньому китайсько-американських відносин. Сі Цзіньпін закликав Вашингтон обережно підходити до тайванського питання та протидіяти прихильникам незалежності острова. Про це повідомив офіційний англомовний портал Державної ради КНР.

Пекін також наголосив на незмінності своєї позиції щодо територіальної цілісності Китаю. У китайському повідомленні про переговори окремо йшлося про необхідність побудови стабільніших відносин зі США та зменшення ризику стратегічного протистояння.

Китайський лідер закликав сторони сформувати нову модель взаємодії, яка, за його словами, має спиратися на стратегічну стабільність.

"Нова концепція відображає реальний стан китайсько-американських відносин, втілює сподівання на майбутнє та є важливим кроком вперед для обох країн у пошуку правильного шляху взаємодії", - заявив Сі Цзіньпін.

Ще одним напрямом стала ситуація навколо США та Ірану. Сі висловився за повернення Вашингтона і Тегерана до переговорного процесу та підтримав відновлення домовленостей, пов'язаних із припиненням бойових дій і ядерною проблематикою.

"Китай виступає за повернення США та Ірану до тимчасової угоди, узгодженої в червні", - заявив Сі Цзіньпін.

НАТО vs
НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Чи обговорювали Трамп і Сі Цзіньпін війну в Україні

Попри очікування щодо можливого обговорення російсько-української війни, у публічній частині переговорів окремого сигналу щодо України не прозвучало.

У виступах Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна, а також у повідомленнях про закриту частину зустрічі, наданих у доступних матеріалах, тема російсько-української війни не згадувалася. Водночас відсутність публічних заяв не дає підстав стверджувати, що питання взагалі не порушувалося під час непублічної розмови.

Натомість значну увагу сторони приділили Тайваню. Пекін вважає острів частиною Китаю та виступає проти його незалежності, тоді як США підтримують здатність Тайваню до самозахисту, не займаючи офіційної позиції щодо його суверенного статусу.

Китай також тривалий час закликає Вашингтон припинити продаж озброєнь Тайваню. Це питання залишається одним із найбільш складних у відносинах двох держав.

Переговори Трампа і Сі Цзіньпіна в Білому домі завершились - чи говорили про Україну
Позиція Китаю щодо війни РФ проти України / Інфографіка: Главред

Які суперечності між США та Китаєм залишаються

За даними Reuters, тайванське питання залишалося одним із найскладніших пунктів двостороннього діалогу.

Окремо агентство звернуло увагу на позицію Трампа щодо постачання зброї Тайваню. Після свого попереднього візиту до Китаю американський президент заявляв про призупинення поставок на суму близько 14 мільярдів доларів, назвавши це важелем у переговорах.

"Під час цього візиту ми також обговоримо нагальні питання, що стосуються безпеки, технологій та "суперінтелекту"", - сказав Трамп.

Сі Цзіньпін зі свого боку говорив про необхідність контролювати конкуренцію між двома державами та підтримувати канали військового діалогу. Китайський лідер також заявив, що американські компанії залишаються бажаними гостями в Китаї, а китайський бізнес очікує справедливого ставлення у США.

"Пастку Тукидіда можна подолати", - сказав Сі Цзіньпін.

Reuters також повідомляв про можливість збереження торговельного перемир'я та подальшого вивчення ризиків, пов'язаних зі штучним інтелектом. Водночас суперечності щодо Тайваню, експорту технологій та ШІ залишаються чинниками потенційної напруженості між Вашингтоном і Пекіном.

Про що могли домовлятися у торгівлі та технологіях

Економічні питання стали одним із ключових напрямів переговорів. Серед можливих домовленостей називали зниження окремих мит, боротьбу з наркотрафіком та розширення контактів між військовими відомствами.

Окрему увагу сторони приділили штучному інтелекту. Трамп заявляв про обговорення "суперінтелекту", водночас не демонструючи готовності до нових масштабних регуляторних обмежень.

"Суперінтелект (SI) стане важливою темою обговорення, але я хочу залишити все саме так, як є", - написав Трамп.

Сі Цзіньпін під час зустрічі сформулював інший акцент, заявивши про відповідальність двох держав за розвиток та управління штучним інтелектом. За його словами, технологічний розвиток має залишатися під контролем людини.

"Обидві країни мають можливості та відповідальність за розвиток і управління штучним інтелектом на благо людства", - заявив китайський лідер.

Водночас Reuters зазначає, що конкуренція США і Китаю у технологічній сфері може обмежити масштаб потенційних домовленостей. Окремою проблемою залишаються американські експортні обмеження щодо передових технологій, які Пекін прагне послабити.

Трамп і Сі Цзіньпін
Трамп і Сі Цзіньпін / Скріншот

Як Андрій Смолій оцінює вплив переговорів Трампа і Сі на війну в Україні

Політоглядач Андрій Смолій вважає, що сама логіка американсько-китайського саміту була зосереджена передусім на інших питаннях - економічних відносинах, Ірані та ядерній проблематиці.

За його словами, для Пекіна активне втручання у процес завершення російсько-української війни не є очевидним стратегічним пріоритетом. Водночас Вашингтон може намагатися домовлятися з Китаєм про ширше коло глобальних проблем, у яких українська тема не обов'язково матиме центральне місце.

"Зустріч Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна точно ніяк не вплине і не пришвидшить закінчення російсько-української війни", - заявив Смолій в ефірі Еспресо.

За словами аналітика, головним завданням Трампа у Вашингтоні було досягнення домовленостей із Китаєм щодо Ірану, ядерної проблематики, фінансових питань і торгівлі.

Ормузька протока
Ормузька протока / Інфографіка: Главред

Українська тема, на його оцінку, може виникнути лише побіжно, якщо лідери торкнуться ширшого комплексу міжнародної безпеки.

"Україна навряд чи є предметом переговорів між Трампом та Сі Цзіньпіном. Побіжно російсько-українська війна може згадуватись на цих переговорах", - додав Смолій.

Чому Вадим Денисенко вважає переговори Трампа і Сі важливими для України

Керівник аналітичного центру "Ділова столиця" Вадим Денисенко звернув увагу на те, що Україна безпосередньо не бере участі у переговорах між Вашингтоном і Пекіном. На його думку, Київ значною мірою залежить від того, чи захоче сам Трамп підняти перед Сі питання війни та запропонувати Китаю певні стимули для участі у мирному процесі.

Він також вказував на відсутність прямих контактів українського керівництва з найвищим політичним керівництвом КНР протягом тривалого часу.

"Але для Трампа в цих переговорах найважливіше зберегти нинішній торговий статус-кво. На другому місці - вирішити питання Ірану та проблеми з хуситами. Україна стоїть на умовному третьому місці", - зазначав Денисенко у дописі в Facebook.

За його оцінкою, потенційне залучення Китаю до українського питання потребувало б окремого дипломатичного кроку з боку президента США та певних стимулів для Пекіна. Серед можливих варіантів він називав розширення доступу китайських товарів до американського ринку.

"Для того, щоб Китай втрутився в нашу ситуацію, потрібне особисте прохання Трампа і якісь поступки з його сторони. Чи піде він на це? Ми не знаємо", - заявляв Вадим Денисенко.

Аналітик звертає увагу і на те, що Китай має власне бачення України та її місця у глобальній системі. Для Пекіна важливими є не лише безпекові питання, а й майбутня конфігурація торгівлі між Китаєм, Європейським Союзом та США. Україна при цьому розглядається китайською стороною також через географію, Чорне море та майбутні торговельні маршрути.

За словами Денисенка, одним із небагатьох чинників, які можуть мати для Пекіна стратегічну цінність в українському контексті, є вихід України до Чорного моря. Він вважає, що зміна контролю над чорноморським узбережжям може вплинути на регіональний баланс, а тому Китай має власні причини уважно стежити за розвитком ситуації.

"І Китай не зацікавлений в тому, щоб Росія захопила Одесу, бо це змінить баланс сил в чорноморському регіоні і загрожуватиме Каспійському регіону", - зазначав Денисенко.

Читайте також:

Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні новини США КНР Дональд Трамп Сі Цзіньпін Трамп новини Переговори Трампа і Сі Цзіньпіна
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія склала детальний план ударів по енергетиці України: розкрито, що в ньому

Росія склала детальний план ударів по енергетиці України: розкрито, що в ньому

22:12Війна
Україна домовилася щодо ракет для Patriot - на ППО чекає серйозне посилення

Україна домовилася щодо ракет для Patriot - на ППО чекає серйозне посилення

22:03Україна
Переговори Трампа і Сі Цзіньпіна в Білому домі завершились - чи говорили про Україну

Переговори Трампа і Сі Цзіньпіна в Білому домі завершились - чи говорили про Україну

21:46Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра, 25 вересня: Кроликам — угоди, Зміям — керування

Китайський гороскоп на завтра, 25 вересня: Кроликам — угоди, Зміям — керування

РФ вдарила балістикою по пологовому будинку та житловим будинкам у Києві, є жертви

РФ вдарила балістикою по пологовому будинку та житловим будинкам у Києві, є жертви

Як сушити білизну у квартирі в холод: простий спосіб без зайвої вогкості

Як сушити білизну у квартирі в холод: простий спосіб без зайвої вогкості

Один простий трюк — і вдома потеплішає: радіатори запрацюють на повну

Один простий трюк — і вдома потеплішає: радіатори запрацюють на повну

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика з білкою за 39 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика з білкою за 39 с

Останні новини

23:08

Унітаз засяє чистотою: копійчаний домашній спосіб здивує результатом

22:51

Чому збирається вода в холодильнику: фахівці розкрили, як вирішити проблему без майстра

22:12

Росія склала детальний план ударів по енергетиці України: розкрито, що в ньому

22:03

Україна домовилася щодо ракет для Patriot - на ППО чекає серйозне посилення

21:58

Ніхто не платитиме податок, якщо бізнесу не залишиться: Андрусів - про обстрілиПогляд

Взимку на Росію чекає великий "туапсець": Загородній назвав вразливі місця, по яких битиме УкраїнаВзимку на Росію чекає великий «туапсець»: Загородній назвав вразливі місця, по яких битиме Україна
21:47

Осіння обрізка дерев: фахівці пояснили, коли вона піде на користь, а коли нашкодить

21:46

Переговори Трампа і Сі Цзіньпіна в Білому домі завершились - чи говорили про Україну

21:12

РФ змінює тактику: генерал розкрив мету затяжних атак на Київ

20:40

Один простий трюк — і вдома потеплішає: радіатори запрацюють на повнуВідео

Реклама
20:21

Чому енергетичного перемир'я не буде - названо несподівану причину

20:03

"Анкориджські домовленості" зникли з переговорів: Зеленський пояснив, що на це вплинуло

19:58

Що "погасить" економіку РФ: розкрито сценарій краху режиму Путіна

19:44

Один тип кухонної дошки сильно затуплює ножі: як обрати найкращий варіантВідео

19:31

Точно не "сіюмінутно": як сказати українською правильно

19:11

Українець влаштував різанину в Польщі - Зеленський відреагував

18:34

Як сушити білизну у квартирі в холод: простий спосіб без зайвої вогкостіВідео

18:26

"Ця зима буде критично важкою": чому ППО досі не встигає за реактивними дронами

18:25

Перехоплювачі реактивних "Шахедів" були "готові" ще взимку: що з ними сталось

18:23

Яке свято 25 вересня: віруючим рекомендують не скупитися на добрі справи

17:26

Як підготувати грядки під озимий часник - що внести восени для рекордного врожаюВідео

Реклама
17:00

"Війна припиниться": експерт сказав, коли РФ не зможе продовжувати бойові дії

16:49

Єдина дочка Курта Кобейна вперше за 8 років з'явилася на публіці — як вона виглядає

16:44

Зеленський розкрив 3 вимоги США до України та РФ: що має статися першим

16:27

"Це — пастка для Трампа": названо головні сигнали зустрічі Зеленського з президентом США

16:09

Новий управитель "Моршинської" планує негайно розпочати аудит групи — Герман

16:04

"Ракета біля нас влучила": Наталка Денисенко вийшла на зв'язок після прильоту

16:02

Ельнур Мехтієв дав інтерв’ю: ENSO, "Урбан" та знайомство зі Столаром актуально

16:00

Долар різко злетів, євро падає: новий курс валют на 25 вересня

15:59

"Усе залежить від нього": названо єдиний сценарій та умову завершення війни

15:44

Як позбутися розводів на посуді: секрет блискучих тарілок від кухаря

15:28

Інсценував самогубство в Одесі й утік: ким був справжній прототип Джеймса БондаВідео

15:16

Як підбирати колір колготок під образ: блогерка назвала 6 правилВідео

14:56

Атака РФ залишила бізнес у руїнах: знищено "Нову пошту", бренд Dukachi і фабрикуФото

14:55

Тепла атмосфера і вражаючі голоси: стали відомі перші подробиці сліпих прослуховувань "Голосу країни-14"

14:52

Після атаки РФ хлопець пригостив комунальниць кавою: відео розчулило українців

14:50

Смарт-функції без нового телевізора: Київстар ТБ пропонує SMART TV приставку зі знижкою новини компанії

14:00

Як почистити осіннє взуття зі шкіри, замші та нубуку в домашніх умовах

13:58

Інтернет в Україні суттєво подорожчає: провайдер попередив про ріст тарифів

13:37

"Пішли народні методи": вагітна Вітвіцька намагається прискорити пологи

13:31

Багато українців без світла: через атаки РФ зафіксовані знеструмлення в 8 областях

Реклама
13:03

Дрова потрібно класти догори дриґом: хитрий спосіб розпалювання каміна

12:59

В Україні потепління майже повністю витіснить дощі: коли зміниться погода

12:48

"Поспівчувати новій пасії": ексдружина Ращука зробила різку заяву

12:33

Абсолютно новий рецепт дерунів з цвітної капусти - готуються 15 хвилин

12:08

РФ завдала удару по фермі на Харківщині: загинуло шість аграріїв, 12 - поранено

12:02

Проблема не в складному характері: чому діти неслухняні, психолог дала відповідь

11:37

В Україні може зникати мобільний зв’язок та інтернет: попередження експерта

11:30

Китайський гороскоп на завтра, 25 вересня: Кроликам — угоди, Зміям — керування

11:21

ЗСУ прорвалися в трьох областях: ISW повідомив про зрив операцій РФ на фронті

11:20

Олія на столі та горіхи в холоді: як насправді слід зберігати продукти

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини Рівного
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти