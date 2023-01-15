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РФ готує мільйонну мобілізацію та етап "великої війни" – ексрадник Путіна

15 січня 2023, 10:59
Підготовка РФ до "великої війни" почалася ще 17 вересня, впевнений Андрій Ілларіонов.
російські військові
У РФ готують новий етап "великої війни" / Міноборони РФ

Найближчим часом є загроза початку нового етапу російського вторгнення – "великої війни", заявив старший співробітник Центру політики безпеки у Вашингтоні, колишній радник президента РФ Андрій Ілларіонов.

"Путін готує зараз і до чого він, можливо, приступить в дуже короткий час, дійсно є великою війною. І зараз є величезна кількість ознак того, що йде підготовка до зовсім іншого етапу, незрівнянно більш масштабної війни, військових дій іншого рівня", - підкреслив він в інтерв'ю журналісту Олександру Шелесту.

Ексрадник Путіна вважає, що підготовка до "великої війни" почалася 17 вересня в результаті цілого ряду нарад в Кремлі. При цьому угруповання військ РФ може бути доведена до мільйона чоловік.

Він пояснив, що протягом трьох місяців йшла неймовірна за інтенсивністю підготовка до переходу до нового етапу війни:

  • на відміну від угруповання, яке було накопичене на російсько-українському кордоні до 24 лютого 2022 року (близько 220 тис.), сьогоднішнє угруповання, мабуть, налічує втричі більше - 600-700 тисяч;
  • озброєні окупанти не гірше, ніж було рік тому;
  • за заявами Путіна, зараз буде використовуватися зброя, яка до цього на полі бою не використовувалася.

"Найбільша нарада, яка прийняла рішення про перехід до нової стадії війни, відбулася 15 грудня. Про це ніхто ніде не писав – це закрита інформація. Починаючи з 15 грудня і Путін, і верхівка російського керівництва, і Генштаб, і всі військові працюють нон-стоп 24 години на добу. Путін щодня проводить величезну кількість зустрічей, нарад і заходів з військовими. Зокрема, в Мінську він проінспектував готовність російського угруповання для наступу на Україну з півночі. І отримав останнє запевнення від Лукашенка, що ніяких сюрпризів з його боку не буде", - зазначив співрозмовник.

Ілларіонов додав, що Захід не підозрює про підготовку Росії до такої війни: "Якщо порівняти з тим, що було рік тому – тоді зливи йшли в усіх напрямках, говорилося, що буде відбуватися, яким чином, в які терміни і де. Хоча у нас залишаються підстави припускати, що вони знають про це і передають інформацію українцям по закритих каналах. Або українці передають інформацію Заходу".

Раніше Олексій Данілов заявив про те, що країна-агресор РФ хоче нав'язати Україні сценарій заморозки війни за "корейським варіантом", зафіксувавши статус-кво станом на сьогоднішній момент, що має на увазі поділ держави.

За його словами, українській стороні зараз пропонують так звану умовну"38 паралель" (неофіційна назва кордону між КНДР і Південною Кореєю, - ред.).

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частина територій буде повернута військовим шляхом, а частина – дипломатичним.

Водночас Кулеба зазначив, що зараз занадто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

Читайте більше:

Володимир Путін Андрій Ілларіонов війна Росії та України
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