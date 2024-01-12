Нова війна: США та Британія вдарили по об'єктах хуситів в Ємені - що відомо

Збройні сили США та Великої Британії бомбили за допомогою ракет "Томагавк" об'єкти, які використовували підтримувані Іраном хусити в Ємені.

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Сунак і Байден підтвердили удари по Ємену / Колаж: Главред, фото: twitter.com/RishiSunak, Вікіпедія, скріншот

У ніч на 12 січня Сполучені Штати Америки та Велика Британія завдали ударів по цілях, пов'язаних з повстанцями-хуситами в Ємені. Вибухи прогриміли в Ходейді, Таїсі, Сааді. Цю інформацію офіційно підтвердив глава Білого дому Джо Байден і прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Як повідомляє Associated Press, Збройні сили США та Британії бомбили понад десять об'єктів, які використовували підтримувані Іраном хусити в Ємені. Масований удар було завдано за допомогою ракет "Томагавк" і винищувачів з бойових кораблів.

Кадри прямого ефіру Al Arabiya. / скріншот

Військові об'єкти включали в себе матеріально-технічні центри, системи протиповітряної оборони та місця зберігання зброї.

відео дня

Ці удари стали першою військовою відповіддю США підтримуваній Іраном угрупованню з того часу, як вона почала атакувати міжнародне судноплавство в Червоному морі в кінці 2023 року.

Дивіться відео - Наслідки ударів по базі хуситів в Ємені:

Видання CNN з посиланням на дані хуситів і Міноборони Британії оприлюднило попередній список уражених цілей хуситів в Ємені.

Зокрема, видання перераховує такі об'єкти:

військова база Кахлан в провінції Саада;

авіабаза Аль-Дайламі на північ від столиці Ємену Сани;

район аеропорту міста Худайда на Червоному морі;

аеропорт міста Таїз та інші об'єкти в провінції Таїз в південно-західному куті Ємену;

аеродром міста Аббс.

Королівські ВПС Великої Британії заявили, що чотири винищувачі RAF Typhoon FGR4 за підтримки літака-заправника Voyager застосували керовані бомби Paveway IV для завдання ударів по двох об'єктах хуситів.

Серед уражених цілей - кілька будівель на об'єкті в Бані на північному заході Ємену, який використовувався для запуску розвідувальних і ударних безпілотників.

Також було завдано удару по аеродрому в Аббсі, який, за даними розвідки, використовувався для запуску крилатих ракет і безпілотників над Червоним морем.

Заява Байдена

Президент США Джо Байден підтвердив удари по хуситах в Ємені.

"Сьогодні, за моєю вказівкою, військові сили США разом зі Сполученим Королівством і за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади та Нідерландів успішно завдали ударів по низці цілей в Ємені, які використовували повстанці-хусити, щоб поставити під загрозу свободу судноплавства в одному з найважливіших водних шляхів світу", - йдеться у заяві на сайті Білого дому.

"Ці удари є прямою відповіддю на безпрецедентні атаки хуситів на міжнародні морські судна в Червоному морі, включаючи використання протикорабельних балістичних ракет вперше в історії", — йдеться у повідомленні.

Байден підкреслив, що в разі необхідності без коливань продовжить подальші заходи щодо захисту людей і вільного потоку міжнародної торгівлі.

Сунак прокоментував удар по хуситах в Ємені

У заяві прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака йдеться, що Військово-повітряні сили країни спільно з США за підтримки Нідерландів, Канади і Бахрейну завдали точкових ударів по військових об'єктах, що використовуються повстанцями-хуситами в Ємені.

"Королівські військово-повітряні сили завдали цілеспрямованих ударів по військових об'єктах, які використовуються повстанцями-хуситами в Ємені", - цитує заяву Укрінформ.

Зазначається, що в останні місяці бойовики-хусити "здійснили низку небезпечних і дестабілізаційних нападів на комерційне судноплавство в Червоному морі, погрожуючи британським та іншим кораблям, що спричинило серйозні перебої на життєво важливому торговому маршруті й зростання цін на сировинні товари".

Сунак підкреслив, що попри неодноразові попередження міжнародного співтовариства, хусити продовжують здійснювати напади в Червоному морі, зокрема проти військових кораблів Великої Британії та США.

"З цим не можна миритися. Сполучене Королівство завжди буде відстоювати свободу судноплавства і вільний потік торгівлі. Тому ми ухвалили обмежені, необхідні та пропорційні заходи самооборони разом зі Сполученими Штатами при неоперативній підтримці Нідерландів, Канади і Бахрейну проти цілей, пов'язаних з цими атаками, з метою ослаблення військового потенціалу хуситів і захисту глобального судноплавства", — йдеться у заяві.

Атаки на кораблі в Червоному морі

Хусити, які контролюють більшу частину Ємену, націлилися на судноплавні шляхи по Червоному морю, щоб продемонструвати свою підтримку палестинському ісламістському угрупованню ХАМАС. Ці напади порушили міжнародну торгівлю на ключовому маршруті між Європою та Азією, на який припадає близько 15% світового судноплавства.

Хусити стали переслідувати комерційні судна після того, Ізраїль почав повітряну і наземну кампанію у Секторі Гази. Повстанці пообіцяли не зупинятися, поки Ізраїль не припинить атаку.

Дії хуситів у Червоному морі спонукали багатьох комерційних судноплавців направити свої судна в обхід, щоб не піддаватися ризику нових нападів. Це збільшило час судноплавства і загрожувало розривом ланцюгів поставок.

Тиждень тому Білий Дім і низка країн-партнерів оголосили останнє попередження хуситам із закликом припинити напади.

Атаки припинилися на кілька днів, але у вівторок повстанці-хусити завдали найбільший в історії удар за допомогою безпілотників і ракет по суднах в Червоному морі.

Американські та британські кораблі та американські винищувачі збили 18 безпілотників, дві крилаті ракети та протикорабельну ракету. А в четвер хусити випустили протикорабельну балістичну ракету в Аденську затоку. За словами американських офіційних осіб, ця атака стала 27-м нападом на комерційне судноплавство, здійсненим угрупуванням з 19 листопада.

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