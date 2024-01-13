'Дуже серйозна атака': експерт назвав реальну причину ударів США по Ємену

Атаки підтримуваних Іраном хуситів блокують ключовий морський маршрут, відповідальний за 10% світової торгівлі.

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Яка справжня мета ударів США у Ємені / Колаж: Главред, фото: twitter.com/RishiSunak, скріншот з відео

Основна мотивація атак США та Великої Британії полягає у відновленні безпеки на важливому морському маршруті та припиненні нападів хуситів на танкери. Напади підтримуваних Іраном хуситів блокують ключовий морський маршрут, відповідальний за 10% світової торгівлі. Про це в інтерв'ю Главреду розповів експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Ілія Куса.

"Тут все досить просто. Перш за все, атаки на торгові кораблі, які блокували рух по одному з ключових морських маршрутів, на який припадає 10% світової торгівлі. Також напередодні була здійснена дуже серйозна атака на американські і британські військові кораблі, які стоять там для захисту суден. Ці удари, до речі, і позиціонувалися як відповідь на цю атаку", - пояснив експерт.

За його словами, блокування цієї морської артерії має глобальний вплив та порушує інтереси багатьох країн, включаючи США та Європейський Союз.

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"Тобто глобально проблема в тому, що перекрита одна з морських артерій, яка має велике значення для світової торгівлі і, відповідно, зачіпає інтереси великої кількості держав, включаючи, звичайно ж, Сполучені Штати Америки і Європейський Союз", - зауважив Куса.

Хто такий Ілля Куса Експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу аналітичного центру "Український інститут майбутнього". За освітою Ілля - аналітик-міжнародник. Навчався в Інституті міжнародних відносин у Києві за спеціальністю "Міжнародна інформація". У нього є досвід роботи журналістом: редактором міжнародних новин і кореспондентом, а також якийсь час він працював перекладачем. На посаді аналітика співпрацював з низкою громадських організацій в Україні, на його рахунку чимало публікацій у різних виданнях на тему міжнародної політики, насамперед на тему Близького Сходу. Володіє англійською та арабською мовами. Дослідницькі інтереси: геополітика, міжнародна безпека, боротьба з тероризмом, Близький Схід, зовнішня політика.

Удари США та Великої Британії по Ємену

Нагадаємо, у ніч на 12 січня США та Велика Британія нанесли удари по об'єктах хуситів в Ємені. Удари відбулися у Ходейді, Таїсі та Сааді. Джо Байден і Ріші Сунак офіційно підтвердили цю інформацію.

Підтримувані Іраном хусити розпочали переслідування комерційних суден після початку Ізраїлем повітряно-наземної кампанії у Секторі Гази. Повстанці пообіцяли не зупинятися в атаках до припинення дій Ізраїлю.

Крім цього, однією з причин операції США були хуситські атаки на нафтову інфраструктуру Саудівської Аравії, яку раніше контролювали американці. Іран та Росія також відігравали активну роль, підтримуючи хуситів і спровоковуючи напади на торговельні маршрути та американські кораблі в Червоному морі.

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