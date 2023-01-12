РФ кинула під Соледар і в район Кремінної сили, яких відвели з Херсона - розвідка Британії

Військове командування агресора Росії до листопада 2022 року задіяло майже всі сили ВДВ для утримання фронту в районі Херсона, вважають фахівці.

Росія з початку 2023 року відправила своїх окупантів ВДВ в район Кремінної на Луганщині - розвідка Британії / Міноборони РФ

Десантників окупаційних військ РФ, які відступили від Херсона під тиском сил оборони України, перекинули до Донецької і Луганської областей. Військових використовують у боях проти ЗСУ під Соледаром і в районі Кремінної. Про це заявили в Міністерстві оборони Великобританії.

У зведенні британської розвідки зазначено, що останні дві доби тривають важкі бої в районі Соледара Донецької області та на підступах до Кремінної на Луганщині.

За даними фахівців, окупант Росія з початку січня 2023 року напевно відправила частини 76-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії ВДВ з метою посилення своїх сил в Кремінній після проведення оцінки, що показала значну вразливість даного сектора.

Зокрема, британці вказують, що до листопада минулого року російські окупанти тримали практично всі свої сили Повітряно-десантних військ з метою утримання лінії фронту в районі Херсона.

Тепер, згідно з їхніми відомостями, перекинуті на Донбас і південну частину України командири окупантів, схоже, "намагаються використовувати ВДВ більшою мірою відповідно до їх передбачуваної доктринальної ролі щодо елітних сил швидкого реагування".

Ситуація в Соледарі

Ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин 11 січня заявив, що нібито його бойовики взяли під свій окупаційний контроль Соледар Донецької області.

Спікер Східного угруповання ВСУ Сергій Череватий спростував заяви окупантів РФ про "захоплення Соледара". Ворог повністю не контролює місто.

В Інституті вивчення війни 11 січня відзначали, що війська РФ не захопили Соледар. Аналітики не підтверджують заяви російських окупантів про захоплення міста.

Увечері 11 січня військовослужбовець ЗСУ сказав, що ситуація в Соледарі дуже складна. На його думку, наступні 24 години будуть критичними.

Дивіться відео ТСН - Росія кинула всі сили на штурм Соледара

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