Просування на Луганщині: ЗСУ досягли успіху під Кремінною – ISW

Бойові кадри з геолокацією показують дуель між російськими та українськими танками на південний захід від Кремінної біля Діброви.

ЗСУ просуваються вперед на Луганщині / 93-тя ОМБр Холодний Яр

В Луганської області українські захисники зуміли просунутися вперед. Вони досягли успіху в районі Кремінної.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Уточнюється, що 8 і 9 січня російські та українські війська продовжували наступальні дії на лінії Сватове-Кремінна.

У повідомленні нагадується, що глава Луганської ОВА Сергій Гайдай заявляв про запеклі бої в районі Кремінної. За його даними, окупанти перекинули в цей район кілька десантно-штурмових батальйонів і важку техніку для утримання лінії оборони.

Американські військові аналітики з посиланням на повідомлення росЗМІ підкреслюють, що українські війська готуються до відновлення наступу на Лиманській ділянці на захід від Кремінної та концентрують техніку в районі Терного (15 км на захід від Кремінної).

Крім того, бойові кадри з геолокацією показують дуель між російськими та українськими танками на південний захід від Кремінної біля Діброви, що вказує на те, що ЗСУ, ймовірно, досягли успіхів у лісовому масиві на захід від Кремінної, вказується в матеріалі.

У ISW також додали, що війська РФ намагаються збільшувати інтенсивність боїв в районі Бахмута і Соледара Донецької області.

/ understandingwar.org

Ситуація на Донбасі

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