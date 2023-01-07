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Армія України наступає на Луганщині, війська РФ у відповідь можуть підірвати дамбу у Сватовому - ЦНС

7 січня 2023, 11:32
Окупанти РФ можуть використовувати можливий вибух дамби в Сватовому, в тому числі, і для депортації місцевого населення, вважають в Центрі національного опору.
Сватове, війська РФ
Війська Росії можуть підірвати дамбу в Сватовому і звинуватити в цьому Україну - ЦНС / Колаж svatove.city, Міноборони РФ

Сили оборони України продовжують поступово просуватися в Луганській області в рамках контрнаступальної операції. Окупаційні війська Росії, щоб уповільнити український наступ, можуть спробувати підірвати дамбу водосховища в Сватовому. Підрив дамби вони здатні використовувати і для депортації місцевих жителів. Про це заявили в Центрі національного опору.

Згідно з даними ЦНС, до захопленого Сватового на Луганщині приїхав російський інженерно-саперний підрозділ. Мета - перевірка можливості підриву дамби місцевого водосховища.

"Таким чином, ворог розраховує уповільнити просування Збройних сил України на цій ділянці фронту. При цьому окупанти планують звинуватити Україну в підриві дамби", - сказали в центрі.

Також в центрі національного опору підкреслили, що подібні дії спрямовані на руйнування інфраструктури України і не мають на увазі під собою будь-якої доцільності.

Можливий підрив водосховища у Сватовому окупанти використають для того, щоб депортувати місцеве населення.

Війна Росії проти України на Донбасі

Представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий раніше сказав, що армія України може переломити хід війни на Донбасі. Але для цього українським військам потрібно більше ракетних систем залпового вогню типу HIMARS і MLRS. За словами Череватого, у Москви все ще є ресурси для того, щоб продовжувати бойові дії.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що війська Росії можуть піти в наступ на трьох напрямках-Запорізькому, Донецькому та Луганському. Втім, на думку радника ОП, ймовірно, що окупанти кинуть всі сили на захоплення конкретно Донеччини та Луганщини.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай 6 січня сказав, що у ЗСУ є успіхи на напрямку Кремінна-Сватове. Але просування йде повільно і складно – загарбники РФ збудували оборонні редути і замінували всю місцевість.

Дивіться відео ТСН - як пушкарі ЗСУ зривають наступ військ РФ на Донбасі

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Сватово війська Росії новини Луганської області війна Росії та України
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