РФ готується до прориву на Куп'янському напрямку: розвідка Британії розкрила цілі росіян

Завдання Сухопутних військ Росії на напрямку Куп'янськ-Лиман, ймовірно, полягає в просуванні на захід до річки Оскіл.

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Росіяни готуються до штурму / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Генштаб ЗСУ

Міністерство оборони Великобританії повідомило, що за останні два тижні відбулося значне посилення російської наступальної активності у напрямку Куп'янськ-Лиман.

Як зазначається у зведенні британської розвідки у Twitter, російські обстріли посилилися, а підрозділи російських 6-ї та 25-ї загальновійськових армій та 1-ї гвардійської танкової армії провели атаки, але з обмеженим успіхом.

"Дуже ймовірно, що ця діяльність є частиною російського наступу, що триває, ведеться за кількома напрямками на сході України", - йдеться в повідомленні.

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За даними розвідки, завдання Сухопутних військ Росії на напрямку Куп'янськ-Лиман, ймовірно, полягає в просуванні на захід до річки Оскіл для створення буферної зони навколо Луганської області.

"Сухопутні війська за останні місяці наростили боєздатність на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Проте українські сили зберігають значну оборонну присутність на цьому напрямку, і малоймовірно, що Росія зможе досягти великого оперативного прориву", - зазначають у Міноборони Британії.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Нагадаємо, що ЗСУ дали окупантам "по зубах" під Куп'янськом, РФ тисне на Серебрянське лісництво. На Бахмутському напрямку противник 536 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ, 5 разів застосовуючи авіацію.

На Куп’янському напрямку припинились бої, окупанти застосовують артилерію та авіацію. Євлаш повідомив про перекидання на Лимано-Куп’янському напрямку 25-ї армії. Зараз там відбувається деяке затишшя на полі бою.

РФ призупинила наступ на лінії Куп'янськ-Кремінна. РФ посилила роботу бойової авіації в Харківській, Луганській та Херсонській областях і, ймовірно, знизила її активність в Запорізькій області, пишуть аналітики.

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