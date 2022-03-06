Режим Путіна може впасти упродовж року - Bloomberg

Володимир Путін може втратити владу / Reuters

Президент Росії Володимир Путін прорахувався, коли вирішив здійснити вторгнення в Україну. Ця помилка може коштувати йому влади. Таку думку озвучив головний стратег компанії Clocktower Group Марко Папич.

За словами експерта, Путін ігнорує матеріальні обмеження у своєму нападі на Україну, пише Bloomberg. Також господар Кремля не врахував низку важливих факторів, а саме:

лютий опір українців;

відсутність реального досвіду в армії РФ для ведення широкомасштабних бойових дій;

що Україна є дуже складним місцем для вторгнення.

Папич вважає, що це може призвести до падіння кремлівського диктатора вже в найближчі 12 місяців.

"Події в Україні жахливі, але водночас обнадійливі. Ми бачимо народження нової національної ідентичності, самосвідомої нації", - сказав стратег компанії Clocktower Group.

Марко Папич переконаний, що якщо українці відіб'ють напад Росії, перед ними відкриваються широкі перспективи та потенціал.

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Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".

22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна і дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, було дозволом Путіну почати війну проти України.

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

5 березня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що війна в Україні наближається до переломного моменту.

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