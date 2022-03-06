"Ми - експерти з нацизму": у Німеччині розкритикували заяву РФ про "денацифікацію" України

Німеччина спростувала брехливі заяви РФ про "боротьбу з нацистами в Україні" / pixabay

Посольство Німеччини в Південно-Африканській Республіці жорстко прокоментувало заяву Росії про те, що вторгнення РФ в Україну нібито має на меті провести "денацифікацію" країни.

Посольство Росії в ПАР опублікувало в Twitter повідомлення про те, що російська армія в Україні нібито воює проти "нацистів".

"Ми отримали велику кількість листів солідарності від південноафриканців - як окремих осіб, так і організацій. Ми цінуємо вашу підтримку і раді, що ви вирішили бути з нами сьогодні, коли Росія, як і 80 років тому, бореться з нацизмом в Україні!" - йдеться у повідомленні.

Німецькі дипломати одразу ж відреагували на брехливу заяву російських дипломатів.

"Вибачте, але ми не можемо мовчати з цього приводу. Те, що Росія робить в Україні – це вбивство невинних дітей, жінок і чоловіків заради власної вигоди. Це точно не "боротьба з нацизмом". Ганьба кожному, хто підтримує це. (На жаль, ми - начебто експерти з нацизму)", - йдеться у повідомленні Посольства Німеччини в ПАР.

Реклама

Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".

22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна і дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, було дозволом Путіну почати війну проти України.

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

5 березня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що війна в Україні наближається до переломного моменту.

Інші новини: