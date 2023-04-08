"Бунт в РФ можуть підняти якути або буряти": журналіст оцінив шанси на розвал РФ

Спочатку росіяни повинні відчути значне погіршення умов свого життя. І тоді, може бути, у малих народів Росії виникнуть питання.

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Михайло Ганницький оцінив шанси на розвал РФ найближчим часом / Фото УНІАН, ua.depositphotos.com

У найближчі роки розпад країни-агресора Росії малоймовірний. Він міг би статися на ґрунті міжетнічних конфліктів, проте зараз про це говорити рано. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив журналіст, шеф-редактор інформаційного агентства УНІАН Михайло Ганницький.

"Нікому розіграти таку монету, до таких подій ще потрібно дожити. Спочатку росіяни повинні здорово збідніти і зрозуміти, що їм не вистачає, умовно кажучи, їжі, та відчути значне погіршення умов свого життя. І тоді, може бути, у малих народів Росії виникнуть питання", - пояснив він.

Ганницький припустив, що "бунт в РФ можуть підняти якути, у яких були подібні спроби в 2010-ті роки, або буряти, в республіці яких видобувають найбільше в світі алмазів, а рівень життя – як у всій Росії за межами Москви".

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"Події можливі, однак, на жаль, говорити про це поки рано", - зазначив він.

Журналіст додав, що, згідно з опитуваннями російської соціологічної організації Левада-Центр, підтримка агресивної зовнішньої політики, яку веде зараз Російська Федерація, у всіх регіонах є значною. Крім того, російська пропаганда інтерпретує події в правильному для Москви ключі.

"Росії потрібен хоча б 5- річний період інформаційної детоксикації та перевиховання, щоб росіяни дізналися, чому до них так ставляться сусіди, а також як сусідні держави – країни Балтії, колишні учасники організації Варшавського договору і СРСР - трактують історичні події. Якби їм розповіли про злочини ГУЛАГу, більшовиків, царів від Петра до Миколая, тоді з'явився б шанс на просвітлення. Можливо, в такій ситуації вони замисляться про те, що податкові відрахування та гігантські нафтогазові доходи краще направити на свої потреби – добре пожити, провести в будинки каналізацію, покласти асфальт у дворі багатоквартирного будинку в Єкатеринбурзі, а не на політичні фантазії їхніх шизофреніків-керівників", - вважає журналіст.

Розвал Росії

Наприкінці лютого глава Кремля Володимир Путін вперше заявив про загроз розпаду РФ. Згідно з його прогнозом, тоді буде не "об'єднаний російський народ", а окремо московити, уральці та інші національності. Він поскаржився, що західний світ може прийняти Росію в сім'ю цивілізованих народів лише по частинах.

Тим часом Рада Безпеки РФ попередила президента Володимира Путіна про ризики дуже швидкого початку розвалу Росії. На думку експертів при Радбезі РФ, першою на вихід зі складу Росії стоїть Республіка Татарстан.

Російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін заявив, що розпад РФ залежить від декількох факторів. Зокрема, це результат нинішньої війни.

Екскомандувач корпусом американської армії на європейському континенті генерал Бен Ходжес вважає, що Росія може розвалитися у разі поразки у війні проти України, після чого на її території з'являться нові держави.

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