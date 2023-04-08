УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Бунт в РФ можуть підняти якути або буряти": журналіст оцінив шанси на розвал РФ

Анна Ярославська
8 квітня 2023, 01:33
23
Спочатку росіяни повинні відчути значне погіршення умов свого життя. І тоді, може бути, у малих народів Росії виникнуть питання.
Михайло Ганницький
Михайло Ганницький оцінив шанси на розвал РФ найближчим часом / Фото УНІАН, ua.depositphotos.com

У найближчі роки розпад країни-агресора Росії малоймовірний. Він міг би статися на ґрунті міжетнічних конфліктів, проте зараз про це говорити рано. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив журналіст, шеф-редактор інформаційного агентства УНІАН Михайло Ганницький.

"Нікому розіграти таку монету, до таких подій ще потрібно дожити. Спочатку росіяни повинні здорово збідніти і зрозуміти, що їм не вистачає, умовно кажучи, їжі, та відчути значне погіршення умов свого життя. І тоді, може бути, у малих народів Росії виникнуть питання", - пояснив він.

Ганницький припустив, що "бунт в РФ можуть підняти якути, у яких були подібні спроби в 2010-ті роки, або буряти, в республіці яких видобувають найбільше в світі алмазів, а рівень життя – як у всій Росії за межами Москви".

відео дня

"Події можливі, однак, на жаль, говорити про це поки рано", - зазначив він.

Журналіст додав, що, згідно з опитуваннями російської соціологічної організації Левада-Центр, підтримка агресивної зовнішньої політики, яку веде зараз Російська Федерація, у всіх регіонах є значною. Крім того, російська пропаганда інтерпретує події в правильному для Москви ключі.

"Росії потрібен хоча б 5- річний період інформаційної детоксикації та перевиховання, щоб росіяни дізналися, чому до них так ставляться сусіди, а також як сусідні держави – країни Балтії, колишні учасники організації Варшавського договору і СРСР - трактують історичні події. Якби їм розповіли про злочини ГУЛАГу, більшовиків, царів від Петра до Миколая, тоді з'явився б шанс на просвітлення. Можливо, в такій ситуації вони замисляться про те, що податкові відрахування та гігантські нафтогазові доходи краще направити на свої потреби – добре пожити, провести в будинки каналізацію, покласти асфальт у дворі багатоквартирного будинку в Єкатеринбурзі, а не на політичні фантазії їхніх шизофреніків-керівників", - вважає журналіст.

Розвал Росії

Наприкінці лютого глава Кремля Володимир Путін вперше заявив про загроз розпаду РФ. Згідно з його прогнозом, тоді буде не "об'єднаний російський народ", а окремо московити, уральці та інші національності. Він поскаржився, що західний світ може прийняти Росію в сім'ю цивілізованих народів лише по частинах.

Тим часом Рада Безпеки РФ попередила президента Володимира Путіна про ризики дуже швидкого початку розвалу Росії. На думку експертів при Радбезі РФ, першою на вихід зі складу Росії стоїть Республіка Татарстан.

Російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін заявив, що розпад РФ залежить від декількох факторів. Зокрема, це результат нинішньої війни.

Екскомандувач корпусом американської армії на європейському континенті генерал Бен Ходжес вважає, що Росія може розвалитися у разі поразки у війні проти України, після чого на її території з'являться нові держави.

Інші новини:

новини Росії розвал Росії
Реклама

Головне за день

На землі Криму панує зло під триколором РФ, але Україна звільнить півострів - Зеленський

На землі Криму панує зло під триколором РФ, але Україна звільнить півострів - Зеленський

22:36 Політика
"Вони видавлюють нас": окупанти, ймовірно, захопили західний берег Бахмута - Жданов

"Вони видавлюють нас": окупанти, ймовірно, захопили західний берег Бахмута - Жданов

22:27 Україна
"Пропагандистська дурість": Подоляк розніс Росію за фейки про біолабораторії

"Пропагандистська дурість": Подоляк розніс Росію за фейки про біолабораторії

21:49 Політика
Всі головні новини

Останні новини

02:45

Журналіст розповів, чи йде під носом у Путіна гризня за владу в РФ

02:15

Доведеться прати ще раз: чому не можна залишати мокрий одяг у пральній машині

01:33

"Бунт в РФ можуть підняти якути або буряти": журналіст оцінив шанси на розвал РФВідео

01:00

Чи можна засипати гречку в киплячу воду: 2 правила смачної каші

00:12

Який манікюр зараз в моді: гарний блакитний манікюр з неймовірним омолоджувальним ефектомФото

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

07 квітня, п'ятниця
23:56

Ще одна країна СНД скасувала захід з пропутінськими артистами

23:32

Сукня вгору: Галкін показав, як Пугачова відривалася на його дні народження

23:25

Влада Путіна буде "тріщати по швах", а контрнаступ ЗСУ - "потужним і несподіваним" - астрологВідео

22:43

Як доглядати за сливою, щоб вона плодоносила і принесла багатий урожай

Реклама
22:36

На землі Криму панує зло під триколором РФ, але Україна звільнить півострів - ЗеленськийВідео

22:27

"Вони видавлюють нас": окупанти, ймовірно, захопили західний берег Бахмута - ЖдановВідео

21:49

"Пропагандистська дурість": Подоляк розніс Росію за фейки про біолабораторіїВідео

21:48

Чому 3 заборони ніколи не порушували у Вербну неділю: прикмети 9 квітня і що не можна робитиВідео

21:43

Головоломка, з якою впораються лише найуважніші: потрібно знайти 16 тигрів за 21 секунду

21:35

Марк Фейгін. Незручна для Путіна правда вирвалася назовніВідеоблоги

21:17

Що можна зробити зі старим салом: 4 причини дістати шматок, який завалявся в холодильникуВідео

21:13

"Не готова відмовитися": Лобода здивувала новою заявою про РФВідео

21:00

"Загинула моя Катюша": росіяни безжально вбили 25-річну красуню-військовуВідео

20:30

У бою загинув український художник, скульптор і музикант: окупанти відібрали батька у трьох дітей

20:18

Час окупації Росії в Криму добігає кінця, і росіяни це вже зрозуміли - КулебаВідео

Реклама
19:30

"Зазнали гонінь": Лобода публічно розповіла про Пугачову і Галкіна після скандалу в РосіїВідео

19:25

"Хочу жити": окупанти почали масово здаватися в полон перед наступом ЗСУ

19:20

Миролюбний меседж Лули в стилі Папи РимськогоПогляд

19:00

"Саме те, що потрібно": Єрмак анонсував "багато неприємностей" для росіянВідео

18:55

Китай проти тривалої війни в Україні і підтримає "політичний мирний план" Франції - Сі ЦзіньпінВідео

18:44

Російський слід VBet. Що пов'язує вірмен з BetConstruct та власника українського Forbes

18:33

Пакет з пакетами - минуле століття: як їх зберігати найкраще

18:06

Взяла в руки зброю: модель з Києва кинула подіум і пішла служити в НацгвардіюВідео

17:54

У росіян є мотив: ГУР - про те, чому РФ "злила" секретні документи про контрнаступ ЗСУВідео

17:45

Зубну щітку потрібно міняти частіше, ніж ви думаєте: як зробити, щоб вона служила довше

17:32

Стало важче через Пугачову і Вайкуле: путініст Резник поскаржився на брак грошейВідео

17:26

"Іспанський сором": пластичні експерименти Кіркорова досягли апогеюВідео

17:26

Зірка "Перших ластівок" зіграє у великому історичному серіалі від Netflix

17:24

У Китаї ухилилися від діалогу Сі Цзіньпіна з Зеленським і невірно трактували війнуВідео

17:14

Ризик інсульту: путіністу Пригожину різко стало поганоВідео

16:51

ЗСУ отримали 100 авто від Favbet Foundation

16:43

Більше 100 гривень за кг: в Україні підняли ціни на 4 овочаВідео

16:30

Гороскоп на тиждень 10-16 квітня 2023: Рибам - романтика, Водоліям - проблеми зі здоров'ямВідео

16:27

Лавров розкотив губу і захотів переговорів з Україною з цинічною умовоюВідео

16:20

Викидати не можна: куди подіти освячену яєчну шкаралупу після ВеликодняВідео

Реклама
16:16

Бліє, ледве потрапляючи в ноти: путініст Лепс намагається зробити зі своєї безталанної дочки зіркуВідео

16:05

Контрнаступ ЗСУ: у ГУР заявили, що доленосні рішення ухвалюються перед ударомВідео

16:04

Після 24 лютого кожен мій ранок починається молитвою - Світлана ЛободаЕксклюзив

15:40

У розвідці дізналися ймовірні плани РФ: Зеленський провів важливе засідання Ставки

14:59

Про удари військ РФ по Харкову промовчали: у Бєлгороді злякалися ЗСУ і скасували парад 9 травняВідео

14:55

Чому хліб не можна класти догори ногами: 3 причини, які привертають біду

14:51

Голова Ради адвокатів Київської області заявив про порушення з боку ДБР

14:48

В ОП назвали вкиданням "злиті" в ЗМІ матеріали про підготовку контрнаступу ЗСУ

14:45

В Україні пообіцяли 20 млн гривень тому, хто посадить дрон на Красній площі в Москві на 9 травняВідео

14:41

83-річна бабуся зірвала багатомільйонний джекпот і зробила несподівану покупку

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Модні зачіскиГарний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти