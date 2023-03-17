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Війна має закінчитися розвалом РФ: В'ятрович спрогнозував сценарій

17 березня 2023, 07:38
РФ повинна повторити шлях, який Німеччина пройшла після Другої світової війни.
В'ятрович, війна в Україні
Володимир В'ятрович пояснив сценарій розпаду РФ / pixabay, УНІАН

Для впевненості в тому, що війна, розв'язана РФ проти України, остаточно закінчилася нашою перемогою, повинна змінитися сама Росія, заявив історик, народний депутат України, колишній глава Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

"Тому я скептично ставлюся до заяв про те, що нашою перемогою буде вихід на кордони 1991 року. На мою думку, навіть вихід на кордони 1991 року не гарантує нам того, що Росія не буде нас атакувати", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Історик вважає, що навіть вихід на кордони 1991 року не завадить РФ знову запускати ракети по Україні.

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"Тож змінитися має саме Росія. Вона має втратити свій імперський характер. На території нинішньої РФ мають постати незалежні національні держави. Імперія, яка творилася з XVII-XVIII століть, нарешті має розпастися. Одне з державних утворень на руїнах цієї імперії має належати росіянам, але, разом із тим, мають постати інші національні держави тих народів, які зараз входять до складу Російської Федерації. Це єдина гарантія того, що Росія перестане бути загрозою для світу", — говорить він.

Система вільного демократичного світу не зможе існувати, якщо її елементом буде залишатися РФ в тому форматі, в якому вона існує, впевнений співрозмовник.

"Російська Федерація як член Ради безпеки ООН, Російська Федерація як багатонаціональна імперія, Російська Федерація як ядерна держава. Це те, що може повторити збройну агресію з боку Росії не тільки проти України, а й проти будь-якої іншої держави. Тому переформатування Російської Федерації, її денуклеаризація (Росія не повинна мати ядерної зброї), її демілітаризація (зменшення її військових потуг) конче потрібні", — зазначив він.

Експерт пояснив, що після війни РФ повинна повторити шлях, який Німеччина пройшла після Другої світової війни.

Хто такий Володимир В’ятрович

Володимир В’ятрович – історик, публіцист, політик, громадський діяч, доктор філософії (кандидат історичних наук), народний депутат України IX скликання.

Був очільником Українського інституту національної пам'яті (з 25 березня 2014 року по 18 вересня 2019-го), головою вченої ради Центру досліджень визвольного руху (Львів), членом наглядової ради Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького", ексдиректор Архіву Служби безпеки України (2008-2010 роки), пише Вікіпедія.

"Так після поразки Третього Рейху в Німеччині відбувалися схожі процеси, зокрема, денацифікація. І ці процеси, хочу підкреслити, здійснювалися не німцями, а силами окупаційних адміністрацій, які утворилися після перемоги над німецькою армією. Приблизно те саме має відбутися в Росії. Різниця ще й в тому, що Німеччина, хоч і роз’єднана, була національною державою, яку потім, через кілька десятків років, знов возз’єднали, а Росія лишається багатонаціональною імперією, тому має відбутися деімперіалізація Росії", — додав В'ятрович.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що війна РФ проти України стане початком розпаду Росії. РФ програє у розв'язаній проти України кривавій війні, наголосив він.

"Це не наша вина. Ми в цьому беремо опосередковану участь. Це вина росіян, коли вони обрали (президентом — ред.) людину з психікою фашиста. Кроки, які він (Путін — ред.) робив протягом 22 років, призвели до того, що вони зараз будуть самознищуватися. Кроки, які будуть робити надалі, будуть тільки погіршувати їх ситуацію", — упевнений секретар РНБО.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив про те, що Росія не готова до застосування тактичної ядерної зброї.

"Ядерна зброя в будь-якій країні світу - це засіб стримування. Це, в принципі, не зброя, а інструмент, повторюся, стратегічного стримування. Чи можуть вони теоретично використовувати ядерну зброю? Теоретично - можуть, це тільки прискорить розпад РФ і вони це прекрасно знають і розуміють. Вони не такі вже дурні всі, як би нам хотілося", — сказав керівник української розвідки.

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Володимир В'ятрович війна Росії та України розвал Росії
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