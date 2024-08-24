Рейтинг Путіна рекордно впав за всі роки повномасштабного вторгнення

Раніше рейтинг Путіна падав через хвилі мобілізації та дії Пригожина.

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Рейтинг Путіна сильно впав / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, SOTA,instagram.com/libkos

Московські соціологи з ВЦИОМ фіксують рекордне падіння рейтингу російського диктатора Володимира Путіна за всі роки повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

У результатах соцопитування зазначається, що рейтинг схвалення діяльності Путіна в період із 12 до 18 серпня знизився на 3,5% і досяг 73,6%.

Тижнем раніше цей показник становив 77,1%.

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Рівень довіри Путіна знизився до 78,2% порівняно з 80,8% (тижнем раніше).

Видання "Агентство" називає ці результати "рекордним падінням обох показників від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну".

Востаннє рейтинг Путіна опускався влітку-восени 2023 року після заколоту засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина - до 72,6%.

Крім того, рейтинг довіри Путіна також опускався восени-взимку 2022-2023 років на тлі мобілізації та влітку-восени - після заколоту Пригожина.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" і поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Бої в Курській області - останні новини

Захисники України мали успіх на схід від Суджі на Курщині в країні-агресорі Росії. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState у ніч на 24 серпня, оновивши карту.

При цьому Росія відвела деякі підрозділи з Харківського на Курський напрямок. При цьому кількість сил і засобів у ворога в регіоні все ще достатня для продовження штурмів. Україна ж почала під Харковом контрнаступ.

Західні ЗМІ підсумовують, що Операція Сил оборони України в Курській області показала, що у Росії безліч слабких місць. Мета української армії - показати, що Україна здатна битися і перемагати. Захід повинен послабити обмеження на застосування своєї зброї.

На думку військово-політичного аналітика Дмитра Снєгирьова, російська стратегія абсолютно зруйнована через Курську операцію України. Тепер ні про які ультиматуми Кремля в обмін на територіальні поступки з боку України не йдеться.

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