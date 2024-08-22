ЗСУ перейшли в контрнаступ на Харківщині і просунулись на 2 кілометри: перші деталі

В 3 ОШБр відзначили, що не зважаючи на перевагу росіян в живій силі, українські військові змогли пробити оборону ворога і закріпитись на зайнятих позиціях.

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ЗСУ звільнили ще 2 квадратні кілометри території на Харківщині / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Третя штурмова бригада Збройних сил України перейшли в контнрнаступ на Харківському напрямку та змогла звільнити 2 квадратні кілометри української території. Про це йдеться у повідомлення 3 ОШБр в Телеграмі.

За словами військових, в результаті контратак бригада захопила батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні та ротні опорні пункти, а також просунулася на майже два квадратні кілометри вглиб фронту. При цьому, співвідношення сил на полі бою складало 2,5 до 1 на користь ворога.

"Головна задача операції була збити наступальний потенціал 20 армії рф. На дану хвилину цю задачу виконано", — командир бригади полковник Андрій Білецький. відео дня

Він підкреслив, що за чотири дні ворог втратив три сотні особового складу, а значна частина техніки та озброєння була знищена або пошкоджена.

Білецький додав, що унікальність операції полягала в тому, що наші сили наступали на чисельно переважаючого ворога й здобули перемогу. Успіх був досягнутий завдяки детальному плануванню, нестандартним рішенням і злагодженій роботі артилерії, ППО, БПС та розвідки.

"Але героями поля бою були танкісти, сапери, розвідники і в першу чергу — штурмовики", — командир бригади.

У 3-й ОШБр зазначили, що штурмові дії відвели увагу ворога від напрямку Макіївки та знизили напругу на інших критичних ділянках фронту в районах сусідніх бригад. Окупанти наразі посилюють використання авіації, РСЗВ і далекобійної артилерії.

"Противник намагається повернути втрачене. Але Третя штурмова тримає рубежі!", - резюмували в бригаді.

Що відомо про 3 ОШБр З'єднання Сухопутних Військ ЗС України захищає країну з перших днів російського вторгнення у 2022 році. Створено на базі загонів територіальної оборони "Азов". Бійці 3 ОШБр вели бої на Запорізькому напрямку, підкріплення з полку вертольотами дісталося до оточеного Маріуполя. Підрозділ брав участь у Херсонському контрнаступі. У 2023 році полк перетворений в окрему штурмову бригаду, яка також воювала під Бахмутом.

Бої на Харківщині - що відомо про ситуацію у Вовчанську

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, бійці Сил оборони України розпочали наступальні дії в Харківській області. Про це повідомляє Третя окрема штурмова бригада Сухопутних сил ЗСУ на своєму Telegram-каналі, де також оприлюднили відео з кадрами активного наступу.

Російська армія продовжує активно використовувати керовані авіабомби на фронті. На Харківському напрямку ворог скидає бомби з бойовою частиною до 500 кг по українських позиціях, про що заявив командир підрозділу "Терра" з позивним "Абдула".

Сили оборони України провели успішний контрнаступ на Харківщині, в результаті якого українським військовим вдалося вибити російських окупантів із раніше захоплених позицій. Про це в ефірі розповів офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк.

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