ЗСУ перейшли в контрнаступ на Харківщині і просунулись на 2 кілометри: перші деталі

Третя штурмова бригада Збройних сил України перейшли в контнрнаступ на Харківському напрямку та змогла звільнити 2 квадратні кілометри української території. Про це йдеться у повідомлення 3 ОШБр в Телеграмі.
За словами військових, в результаті контратак бригада захопила батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні та ротні опорні пункти, а також просунулася на майже два квадратні кілометри вглиб фронту. При цьому, співвідношення сил на полі бою складало 2,5 до 1 на користь ворога.
"Головна задача операції була збити наступальний потенціал 20 армії рф. На дану хвилину цю задачу виконано", — командир бригади полковник Андрій Білецький.відео дня
Він підкреслив, що за чотири дні ворог втратив три сотні особового складу, а значна частина техніки та озброєння була знищена або пошкоджена.
Білецький додав, що унікальність операції полягала в тому, що наші сили наступали на чисельно переважаючого ворога й здобули перемогу. Успіх був досягнутий завдяки детальному плануванню, нестандартним рішенням і злагодженій роботі артилерії, ППО, БПС та розвідки.
"Але героями поля бою були танкісти, сапери, розвідники і в першу чергу — штурмовики", — командир бригади.
У 3-й ОШБр зазначили, що штурмові дії відвели увагу ворога від напрямку Макіївки та знизили напругу на інших критичних ділянках фронту в районах сусідніх бригад. Окупанти наразі посилюють використання авіації, РСЗВ і далекобійної артилерії.
"Противник намагається повернути втрачене. Але Третя штурмова тримає рубежі!", - резюмували в бригаді.
Що відомо про 3 ОШБр
З'єднання Сухопутних Військ ЗС України захищає країну з перших днів російського вторгнення у 2022 році. Створено на базі загонів територіальної оборони "Азов". Бійці 3 ОШБр вели бої на Запорізькому напрямку, підкріплення з полку вертольотами дісталося до оточеного Маріуполя. Підрозділ брав участь у Херсонському контрнаступі. У 2023 році полк перетворений в окрему штурмову бригаду, яка також воювала під Бахмутом.
Бої на Харківщині - що відомо про ситуацію у Вовчанську
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, бійці Сил оборони України розпочали наступальні дії в Харківській області. Про це повідомляє Третя окрема штурмова бригада Сухопутних сил ЗСУ на своєму Telegram-каналі, де також оприлюднили відео з кадрами активного наступу.
Російська армія продовжує активно використовувати керовані авіабомби на фронті. На Харківському напрямку ворог скидає бомби з бойовою частиною до 500 кг по українських позиціях, про що заявив командир підрозділу "Терра" з позивним "Абдула".
Сили оборони України провели успішний контрнаступ на Харківщині, в результаті якого українським військовим вдалося вибити російських окупантів із раніше захоплених позицій. Про це в ефірі розповів офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк.
Інші новини:
- Атакований у порту "Кавказ" пором із паливом затонув: усі подробиці
- "Удари по урядових об'єктах" на День Незалежності: в ЦПД оцінили загрозу атак РФ
- В Україну йде чергова хвиля спеки та грозові дощі: коли очікувати похолодання
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред