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ЗСУ просунулися в районі Суджі: бої тривають вздовж усієї лінії зіткнення на Курщині

Альона Вороніна
24 серпня 2024, 07:52оновлено 24 серпня, 09:07
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Українським військовим вдалося зайняти нові позиції у Курській області країни-агресорки Росії.
ВСУ, Курск
ЗСУ просунулися в районі Суджі/ колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, ISW

Захисники України мали успіх східніше Суджі на Курщині в Країні-агресорці Росії. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState у ніч проти 24 серпня, оновивши карту. Також вони зазначили, що російські окупанти просунулися у Донецькій області.

"Сили Оборони України мали успіх східніше Суджі. Ворог просунувся у Новогродівці та біля Гродівки (Донецької області – ред.)", – йдеться у повідомленні DeepState.

Що таке DeepState?

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

відео дня

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували зібрані дані і підтвердили просування українських військ у районі Суджі Курської області РФ.

"Українські війська продовжували незначне просування в районі Суджі на тлі триваючих українських операцій в Курській області 23 серпня", – повідомили в ISW.

Зазначається, що опубліковані 22 серпня геолокаційні кадри вказують на те, що українські сили нещодавно просунулися далі в південній частині Руської Конопельки (на схід від Суджі).

Також аналітики звернули увагу, що кілька російських блогерів говорили про просування українських військ на північ від Мартинівки (на північний схід від Суджі) вздовж траси Р-200 Суджа-Суходолівка.

Крім цього, в ISW звернули увагу на повідомлення російських джерел про те, що є суперечливі повідомлення про бої на схід від Суджі в районі населених пунктів Саморядово і Козирівка, але що в цьому районі, ймовірно, діють мобільні групи українських військ.

У той же час, як зазначають аналітики, у російських джерелах ширилася інформація, що російські війська знову зайняли Спальне і Крупець (обидва на південний схід від Суджі), хоча ситуація в цьому районі залишається незрозумілою.

Разом з тим російські джерела засвідчили, що 22 і 23 серпня бойові дії тривали вздовж усієї лінії зіткнення в Курській області.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Операція в Курській області – остання новини

Раніше повідомлялося, що війська РФ разом з кадирівцями попали в котел. Військовий експерт Ян Матвєєв поділився цікавою інформацією стосовно котла на Курщині.

Також раніше повідомлялося, що РФ відвела частину військ з Харківського напрямку через операцію українських військових у Курській області. Командування РФ продовжує "перетасовувати" ту живу силу, яка в противника ще залишилась задля, бодай, утримання зайнятих позицій.

Соціолог, публіцист, автор книжок Ігор Ейдман пояснив, чому Путіну не вдасться витіснити ЗСУ з Курщини. Щоб відбити Курщину, Путіну довелося б припинити наступ на Донбасі. Він на цей крок не пішов, тому ситуація з Курською областю буде продовжуватися.

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