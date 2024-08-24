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ЗСУ поставили крапку в "хотілках" РФ: Київ змінив правила переговорів - експерт

Даяна Швець
24 серпня 2024, 03:00
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Бої на Курщині зламали російську парадигму переговорів.
Зеленский, Путин, Курская область
Тепер Україна може диктувати ультиматуми / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео, deepstatemap.live

Російська стратегія абсолютно зруйнована через Курську операцію України. Тепер про жодні ультиматуми Кремля в обмін на територіальні поступки з боку України не йдеться.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов.

"Характер операції в Курській області поламав російську парадигму переговорів, оскільки йшлося про фактичний ультиматум: припинення бойових дій за рахунок територіальних поступок з боку України. Більше нічого не розглядалося", — сказав він.

відео дня

Як нагадування Снєгирьов перелічив головні заяви і вимоги російської сторони щодо так званих мирних переговорів.

"Сили оборони України мають вивести свої підрозділи із займаних районів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Тоді, нібито, Росія готова зупинити подальше просування вглиб української території. Але зараз спостерігається абсолютно протилежна картина: просування відбувається не вглиб українських, а вглиб російських територій", — наголосив аналітик.

Хто такий Дмитро Снєгирьов

Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Якщо порівняти ті території, які зайняли Сили оборони України за два тижні просувань, то їхня площа є схожою з втратами українських територій за останні 9 місяців бойових дій.

"Цікавий факт: кількість українських бригад, зосереджених на Курському напрямку, за даними західних ЗМІ та розвідок, становить від 4 до 6.

У той час як з російського боку на цьому напрямку зосереджено щонайменше 9 бригад. Згідно з усіма військовими статутами і військовою теорією, сторона, що наступає, повинна мати щонайменше триразову перевагу в особовому складі… Це дуже показово щодо можливостей Збройних сил України", — акцентував Снєгирьов.

Операція в Курській області РФ

6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.

Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.

Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Однак, попри все, аналітик вважає найголовнішою перемогою на дипломатичному фронті.

"Ми поставили крапку в російських "хотілках" за рахунок територіальних претензій до України. Тепер мова про ультиматуми російської сторони вже не йде. Зараз ідеться про те, що Україна виступатиме з позиції сили", — резюмував Дмитро Снєгирьов.

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