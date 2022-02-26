Бундесвер озброїть Україну: Берлін поставить Києву протитанкову зброю і ракети Stinger

Федеральний уряд ФРН прийняв рішення підтримати ЗСУ.
Кабінет Міністрів ФРН прийняв рішення направити Україні протитанкову зброю і ракети земля-повітря Stinger.
Про рішення уряду Німеччини заявив у суботу офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт.
"Федеральний уряд сьогодні (в суботу) вирішив для підтримки українських Збройних сил направити 1000 одиниць протитанкової зброї і 500 ракет земля-повітря типу Stinger із заходу бундесверу. Зброя буде направлена на Україну так скоро, як це буде можливо", - підкреслив Хебештрайт.
Додамо, що рішення про постачання в Україну німецького озброєння підтвердив канцлер Олаф Шольц.
Відповідне повідомлення він залишив у своєму Twitter.
Раніше повідомлялося про те, що Федеративна Республіка Німеччина прийняла рішення схвалити поставку країнами-партнерами зброї німецького виробництва в Україну.
Про це йдеться в повідомленні німецького видання Bild.
Відзначається, що канцлер Німеччини Олаф Шольц дозволив країнам-партнерам поставляти зброю німецького виробництва в Україну.
Зокрема, федеральний уряд дозволив Нідерландам відправити 400 реактивних гранатометів для ЗСУ.