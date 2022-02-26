Бундесвер озброїть Україну: Берлін поставить Києву протитанкову зброю і ракети Stinger

Україна отримає системи Stinger з ФРН / Defense.gov/Marine Corps Lance Cpl. Elias Pimentel

Кабінет Міністрів ФРН прийняв рішення направити Україні протитанкову зброю і ракети земля-повітря Stinger.

Про рішення уряду Німеччини заявив у суботу офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт.

"Федеральний уряд сьогодні (в суботу) вирішив для підтримки українських Збройних сил направити 1000 одиниць протитанкової зброї і 500 ракет земля-повітря типу Stinger із заходу бундесверу. Зброя буде направлена на Україну так скоро, як це буде можливо", - підкреслив Хебештрайт.

Додамо, що рішення про постачання в Україну німецького озброєння підтвердив канцлер Олаф Шольц.

Відповідне повідомлення він залишив у своєму Twitter.

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Раніше повідомлялося про те, що Федеративна Республіка Німеччина прийняла рішення схвалити поставку країнами-партнерами зброї німецького виробництва в Україну.

Про це йдеться в повідомленні німецького видання Bild.

Відзначається, що канцлер Німеччини Олаф Шольц дозволив країнам-партнерам поставляти зброю німецького виробництва в Україну.

Зокрема, федеральний уряд дозволив Нідерландам відправити 400 реактивних гранатометів для ЗСУ.