Рекордний пакет військової допомоги: у Пентагоні розповіли, що отримає Україна

Що увійде в новий пакет військової допомоги від США / Reuters

Влада України отримає від США низку озброєнь у рамках рекордного пакету військової допомоги розміром в 3 мільярди доларів - так, ЗСУ передадуть системи ППО та нові розвідувальні БПЛА.

За інформацією пресслужби Пентагону, до нового пакету військової допомоги увійшли:

шість систем ППО NASAMS з додатковими боєприпасами;

до 245 000 снарядів для 155-мм артилерії;

до 65 000 пострілів 122-мм мінометних боєприпасів;

до 24 протиартилерійських радарів;

розвідувальні БПЛА Puma і допоміжне обладнання для БПЛА Scan Eagle;

БПЛА VAMPIRE;

ракетні системи з лазерним наведенням;

фінансування навчання, технічного обслуговування та підтримки.

"Цей пакет військової допомоги, про який було оголошено в День Незалежності України, підкреслює прихильність США довгостроковій підтримці України, представляючи собою багаторічні інвестиції в зміцнення міцності ЗСУ, які продовжують захищати свій суверенітет перед обличчям російської агресії", - підкреслюють в Пентагоні.

У відомстві також зазначили, що з січня 2021 року США виділили для України понад 13,5 млрд доларів в рамках допомоги в оборонній сфері.

Військова допомога Україні

25 липня повідомлялося, що Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги для України на суму 270 мільйонів доларів. Київ отримає ще 4 одиниці реактивних систем залпового вогню HIMARS, більше трьох десятків тисяч боєприпасів, 580 безпілотників Phoenix Ghost, протитанкове озброєння, запчастини та інше військове обладнання.

1 серпня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна отримала нову партію реактивних систем залпового вогню HIMARS. Тепер окупантів будуть лупити ще 4 HIMARS.

"Ми довели, що ми вміємо поводитися з цим озброєнням. Звук залпу HIMARS став головним музичним хітом цього літа на передовій!"- написав міністр.

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