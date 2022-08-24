Подарунок до Дня Незалежності: у США показали, як завантажують нову партію боєприпасів для України

Завантаження військової допомоги на борт літаків проходила на об'єднаній базі Макгуайр-Дікс-Лейкхерст.
Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки показало підготовку до відправки Україні чергової військової допомоги.
На офіційній сторінці в Twitter відомства повідомили, що це сталося після півночі 24 серпня, Дня Незалежності України, а навантаження військової допомоги на борт літаків проходила на об'єднаній базі Макгуайр-Дікс-Лейкхерст.
"Робота триває. Це ніколи не зупиняється. Наші військовослужбовці цілодобово працюють над тим, щоб в українського народу була техніка, необхідна для захисту своєї країни", – прокоментував Міністр оборони США Ллойд Остін.
На кадрах показано, як члени 305-ї ескадрильї повітряного порту завантажують пакети боєприпасів, які згодом попрямують до ЗСУ.
Військова допомога Україні
25 липня повідомлялося, що Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги для України на суму 270 мільйонів доларів. Київ отримає ще 4 одиниці реактивних систем залпового вогню HIMARS, більше трьох десятків тисяч боєприпасів, 580 безпілотників Phoenix Ghost, протитанкове озброєння, запчастини та інше військове обладнання.
1 серпня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна отримала нову партію реактивних систем залпового вогню HIMARS. Тепер окупантів будуть лупити ще 4 HIMARS.
"Ми довели, що ми вміємо поводитися з цим озброєнням. Звук залпу HIMARS став головним музичним хітом цього літа на передовій!"- написав міністр.
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