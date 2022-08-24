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Подарунок до Дня Незалежності: у США показали, як завантажують нову партію боєприпасів для України

24 серпня 2022, 08:28

Завантаження військової допомоги на борт літаків проходила на об'єднаній базі Макгуайр-Дікс-Лейкхерст.

Військова допомога
Військова допомога / twitter.com/DeptofDefense

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки показало підготовку до відправки Україні чергової військової допомоги.

На офіційній сторінці в Twitter відомства повідомили, що це сталося після півночі 24 серпня, Дня Незалежності України, а навантаження військової допомоги на борт літаків проходила на об'єднаній базі Макгуайр-Дікс-Лейкхерст.

"Робота триває. Це ніколи не зупиняється. Наші військовослужбовці цілодобово працюють над тим, щоб в українського народу була техніка, необхідна для захисту своєї країни", – прокоментував Міністр оборони США Ллойд Остін.

На кадрах показано, як члени 305-ї ескадрильї повітряного порту завантажують пакети боєприпасів, які згодом попрямують до ЗСУ.

Військова допомога Україні
Військова допомога Україні / twitter.com/DeptofDefense
Військова допомога Україні
Військова допомога Україні / twitter.com/DeptofDefense
Військова допомога Україні
Військова допомога Україні / twitter.com/DeptofDefense

Військова допомога Україні

25 липня повідомлялося, що Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги для України на суму 270 мільйонів доларів. Київ отримає ще 4 одиниці реактивних систем залпового вогню HIMARS, більше трьох десятків тисяч боєприпасів, 580 безпілотників Phoenix Ghost, протитанкове озброєння, запчастини та інше військове обладнання.

1 серпня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна отримала нову партію реактивних систем залпового вогню HIMARS. Тепер окупантів будуть лупити ще 4 HIMARS.

"Ми довели, що ми вміємо поводитися з цим озброєнням. Звук залпу HIMARS став головним музичним хітом цього літа на передовій!"- написав міністр.

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