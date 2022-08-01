Україна отримала нову партію потужних HIMARS - Резніков

Нова партія HIMARS прибула в Україну / Колаж фото Вікіпедія, Генштаб ЗСУ

Україна отримала нову партію реактивних систем залпового вогню HIMARS. Тепер окупантів лупитимуть ще 4 HIMARS. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков на своїй сторінці у Twitter.

"Ми довели, що ми вміємо поводитись з цим озброєнням. Звук залпу HIMARS став головним музичним хітом цього літа на передовій!" - написав міністр.

Він подякував владі США та американському народу за підтримку обороноздатності України.

Реактивна система залпового вогню HIMARS – характеристики

М142 HIMARS (аббр. High Mobility Artillery Rocket System) – це американська реактивна система залпового вогню на колісному шасі.

Такі системи мають дальність стрільби від 2 до 500 кілометрів. Проте досягнення максимальної дальності можливе лише за допомогою експериментальної ракети PrSM.

HIMARS може нести шість снарядів або одну оперативно-тактичну балістичну ракету.

Такі РСЗВ призначені для: ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам.

Раніше ми повідомляли про те, що глава російського Міноборони Сергій Шойгу наказав військам РФ знайти, де знаходяться HIMARS і нанести по ним удари. Міноборони дало вказівку на "пріоритетне ураження ракетних і артилерійських засобів великої дальності противника".

Військовий експерт Олег Жданов розповів про те, що РФ відправила в Україну близько 200 бійців спецназу, які повинні "полювати" на американські HIMARS. Він додав, що в Україні починає етап війни спецназів. Бійці РФ намагатимуться знищити HIMARS, український спецназ знищуватиме російський.

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