Україна отримала нову партію потужних HIMARS - Резніков

В Україну прибули ще 4 американських реактивних систем залпового вогню HIMARS.
Україна отримала нову партію реактивних систем залпового вогню HIMARS. Тепер окупантів лупитимуть ще 4 HIMARS. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков на своїй сторінці у Twitter.
"Ми довели, що ми вміємо поводитись з цим озброєнням. Звук залпу HIMARS став головним музичним хітом цього літа на передовій!" - написав міністр.
Він подякував владі США та американському народу за підтримку обороноздатності України.
Реактивна система залпового вогню HIMARS – характеристики
М142 HIMARS (аббр. High Mobility Artillery Rocket System) – це американська реактивна система залпового вогню на колісному шасі.
Такі системи мають дальність стрільби від 2 до 500 кілометрів. Проте досягнення максимальної дальності можливе лише за допомогою експериментальної ракети PrSM.
HIMARS може нести шість снарядів або одну оперативно-тактичну балістичну ракету.
Такі РСЗВ призначені для: ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам.
Раніше ми повідомляли про те, що глава російського Міноборони Сергій Шойгу наказав військам РФ знайти, де знаходяться HIMARS і нанести по ним удари. Міноборони дало вказівку на "пріоритетне ураження ракетних і артилерійських засобів великої дальності противника".
Військовий експерт Олег Жданов розповів про те, що РФ відправила в Україну близько 200 бійців спецназу, які повинні "полювати" на американські HIMARS. Він додав, що в Україні починає етап війни спецназів. Бійці РФ намагатимуться знищити HIMARS, український спецназ знищуватиме російський.
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