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Україна на День Незалежності отримає від США грант в 3 млрд доларів – Мінфін

24 серпня 2022, 13:31

Україна в День Незалежності (24 серпня) отримає від США три мільярди американських доларів до державного бюджету у формі безповоротного гранту.

Долари, США, Україна
Україна отримає від США гранту в 3 млрд доларів - Мінфін / ТСН та УНІАН

Україна в День Незалежності отримає від США три мільярди доларів у формі безповоротного гранту до державної скарбниці. Про це повідомив в Facebook міністр фінансів України Сергій Марченко, привітавши з Днем Незалежності.

"Сьогодні ми не тільки відзначаємо 31-у річницю Незалежності, а й повинні її відстоювати в умовах повномасштабної війни. І в мене немає сумнівів, що наша боротьба завершиться перемогою над агресором! У цей день є позитивні новини по фінансовому фронту. Сьогодні отримаємо від Сполучених Штатів 3 млрд доларів США до державного бюджету у формі безповоротного гранту. Грошові кошти надійдуть через механізм Світового банку", - написав чиновник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що керівник офісу президента Андрій Єрмак 24 липня зробив заяву про те, що влада домовилася із Заходом з приводу нових постачань далекобійної артилерії. За словами керівника ОП, Україна очікує отримання 25-30 одиниць реактивних систем залпового вогню HIMARS і MLRS.

Журналісти The Washington Post опублікували статтю, в якій командир батальйону 93 механізованої бригади ЗСУ Богдан Дмитрук заявив, що після отримання HIMARS деяким батальйоном вдається зберегти більше життів своїх солдатів. Крім того, за його словами, війська російські окупанти намагаються адаптуватися до нових умов і відсувають військову техніку вглиб, щоб вивести її з-під удару.

Керівник Міноборони Олексій Резніков 25 липня розповів про те, що армія Україна знищила вже 50 складів військ Росії. За словами міністра, ефективні дії ЗСУ руйнують логістику окупантів і не дозволяють їм вести активні бойові дії.

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Автор: Єгор Бунін
долар Сергій Марченко новини України
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