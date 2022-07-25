Нові HIMARS, понад 500 БПЛА Phoenix Ghost та боєприпаси: у США оголосили про нову допомогу Україні

США передають Україні ще 4 одиниці HIMARS / Вікіпедія, Pixabay

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги для України на суму 270 мільйонів доларів. Київ отримає ще 4 одиниці реактивних систем залпового вогню HIMARS, більше трьох десятків тисяч боєприпасів, 580 безпілотників Phoenix Ghost, протитанкове озброєння, запчастини та інше військове обладнання.

На сайті Пентагону зазначено, що допомога Україні спрямована на підтримку оборонного потенціалу країни та забезпечення розвитку військових можливостей держави.

Що отримає Україна

Чотири одиниці ракетних систем HIMARS (відтепер у ЗСУ їх буде 16)

Чотири командно-штабні машини

Додаткове протитанкове озброєння

Запчастини та інше спорядження

580 безпілотників Phoenix Ghost

36 000 патронів калібру 105 мм

Також у Міноборони США відзначили високий рівень використання ЗСУ безпілотників Phoenix Ghost і підкреслили, що завдяки цьому Штати вирішили закупити додаткові одиниці таких БПЛА для України.

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Далекобійні ракетні системи HIMARS в Україні

Глава Офісу президента Андрій Єрмак 24 липня зробив заяву про те, що влада домовилася із Заходом з приводу нових постачань далекобійної артилерії. За словами керівника ОП, Україна очікує на отримання 25-30 одиниць реактивних систем залпового вогню HIMARS і MLRS.

Журналісти The Washington Post опублікували статтю, у якій командир батальйону 93 механізованої бригади ЗСУ Богдан Дмитрук заявив, що після отримання HIMARS деяким батальйоном вдається зберегти більше життів своїх солдатів. Крім того, за його словами, війська російські окупанти намагаються адаптуватися до нових умов і відсувають військову техніку вглиб, щоб вивести її з-під удару.читайте такожОкупанти поспіхом латають дірки: HIMARS вдарили по ще одному мосту на Херсонщині

Глава Міноборони Олексій Резніков 25 липня розповів про те, що армія Україна знищила вже 50 складів військ Росії. За словами міністра, ефективні дії ЗСУ руйнують логістику окупантів і не дозволяють їм вести активні бойові дії.

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