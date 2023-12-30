'Йдеться про кілька років': віце-президент Єврокомісії висловилась про вступ України до ЄС

В ЄС визначили кілька сфер, у яких країни-кандидати можуть стати ближчими до ЄС, не будучи його членами.

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Процес вступу України до ЄС може зайняти кілька років / Колаж: Главред, фото: Верховная Рада, УНІАН

Процес вступу України до Європейського союзу може затягнутися на кілька років. Про це заявила віце-президент Єврокомісії з питань цінностей та прозорості Віра Юрова, повідомило видання Novinky.cz.

Вона зазначила, що переговори про вступ до ЄС зазвичай займають час. Хоча деякі країни вже розпочали переговори, але цього року жодна з них не стане новим членом ЄС.

"Я б припустила, що йдеться про кілька років. Процедурно найближчими до ЄС країнами є Чорногорія, Сербія, Північна Македонія та Албанія, з якими вже почалися переговори про вступ. Однак цього року ЄС точно не поповниться жодною країною, тому переговори не йтимуть так швидко", - сказала Юрова.

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Юрова наголосила, що ЄС визначив кілька сфер співпраці для країн-кандидатів, які дозволять їм наблизитися до ЄС, не ставши його повноправними членами.

"Держави можуть налагодити цифрову взаємодію з ЄС, енергетику, транспортну інфраструктуру, ми можемо визнавати кваліфікацію одна одної, країна-кандидат може отримати доступ до європейського ринку, хоча і з обмеженнями. Україна може отримати все це ще до того, як стане країною-членом", - наголосила Юрова.

Процес вступу в ЄС для України, за словами Юрової, може передбачати доступ до європейського ринку з певними обмеженнями ще до отримання статусу повноправного члена. Вона також підкреслила, що антиєвропейська риторика політиків може мати політичний ефект, але під час переговорів вони зрозуміють переваги членства в ЄС.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, 8 листопада Європейська комісія рекомендувала почати переговори щодо вступу України до Європейського Союзу. Урсула фон дер Ляєн відзначила успішну реалізацію Києвом близько 90% необхідних реформ за вимогами ЄС для потенційного вступу.

Як повідомляв Главред, 14 грудня на саміті в Брюсселі лідери Європейського Союзу ухвалили рекомендацію щодо початку переговорів про вступ з Україною та Молдовою. Про це оголосив глава Європейської ради Шарль Мішель.

Також політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач в інтерв'ю Главреду наголосив, що навіть з оптимізмом української влади, переговори про вступ України до Євросоюзу можуть зайняти принаймні п'ять років.

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