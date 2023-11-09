УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Коли Україна вступить у Європейський Союз: озвучено "реальну" дату

Руслана Заклінська
9 листопада 2023, 14:51оновлено 9 листопада, 15:23
Володимир Горбач поділився власним уявленням про реальні строки приєднання України до Євросоюзу, а також визначив найскладніші моменти у переговорному процесі.
Коли Україна вступить у Європейський Союз: озвучено 'реальну' дату
Експерт спрогнозував дату вступу України до ЄС / Коллаж: Главред, фото: istockphoto.com, president.gov.ua

В інтерв'ю Главреду, політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва, Володимир Горбач, розкрив можливу часову перспективу вступу України до Євросоюзу. Незважаючи на оптимізм української влади, експерт наголошує на складностях переговорного процесу та питаннях, які можуть виникнути на цьому шляху.

Наразі українська влада виявляє певний оптимізм, особливо висловлювання прем'єр-міністра Шмигаля, який стверджує, що Україна зможе провести переговори про членство в Євросоюзі всього за два роки. Однак Горбач зауважує, що це завдання вельми складне через величезний обсяг роботи та документації, яку необхідно розглядати у рамках переговорного процесу з європейськими партнерами. Тому малоймовірно, що Україні вдасться провести переговори про вступ до ЄС впродовж двох років.

За його словами, щонайменше п'ять років буде витрачено лише на етап переговорів. Після цього знадобиться додатковий час для політичного рішення про вступ України до ЄС, яке мають прийняти всі члени Євросоюзу.

відео дня

Важливим аспектом є бюджет Європейського Союзу, який приймається на семирічний період. Такий план повинен враховувати кошти, необхідні для адаптації України до європейських стандартів та норм.

Враховуючи, що поточний фінансовий план закінчується в 2027 році, тому реальні можливості для включення України до ЄС можна розглядати приблизно в 2030 році.

"Поточний фінансовий план припиняє дію у 2027 році, і, в принципі, тільки після 2027 року можна буде говорити про якісь гіпотетичні можливості нашого включення до ЄС. Але більш реально, що це може статися приблизно у 2030 році", - підсумував Володимир Гладковський.

Вступ України в ЄС

Нагадаємо, 8 листопада Європейська комісія висловила рекомендацію щодо розпочатку переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Урсула фон дер Ляєн, глава Європейської комісії, підкреслила, що Київ успішно реалізував приблизно 90% необхідних реформ, які були вимогами ЄС для потенційного вступу. Тим не менш, зазначила, що Україна повинна продовжувати роботу над необхідними трансформаціями та вдосконаленнями, не зупиняючись на досягнутому.

Також Урсула фон дер Ляєн, висловила оцінила зусилля України у реалізації реформ під час війни. У своєму повідомленні в Twitter вона звернулася до президента України Володимира Зеленського, виражаючи певність у тому, що Україна незабаром завершить реформи.

Раніше посол ЄС в Україні, Катаріна Матернова, висловила думку, що Україна має потенціал стати членом Євросоюзу до 2030 року. Однак для досягнення цієї мети, країні необхідно провести значну кількість реформ. Важливим фактором, на який посол звернула увагу, є війна в Україні, яка ускладнює процес приєднання.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Євросоюз Володимир Горбач Європейський союз Вступ України до Євросоюзу
Реклама

Головне за день

Росія хоче захопити два міста: кинула у бій авіацію, натомість втратила РЕБ за $200 мільйонів

Росія хоче захопити два міста: кинула у бій авіацію, натомість втратила РЕБ за $200 мільйонів

15:05 Україна
Були ліквідовані кілька високопоставлених офіцерів РФ: деталі удару по Скадовську

Були ліквідовані кілька високопоставлених офіцерів РФ: деталі удару по Скадовську

15:03 Україна
Вдарить мороз -5 градусів: в Україну йде погіршення погоди

Вдарить мороз -5 градусів: в Україну йде погіршення погоди

14:09 Синоптик
Всі головні новини

Останні новини

15:12

Зникли безвісти: Ігор Ласточкін потролив Влада Яму та Олега Винника

15:06

"Жорсткі переговори": Горбач пояснив, що може стати Україні на заваді до вступу в ЄС

15:05

Росія хоче захопити два міста: кинула у бій авіацію, натомість втратила РЕБ за $200 мільйонів

15:03

Були ліквідовані кілька високопоставлених офіцерів РФ: деталі удару по Скадовську

14:59

На "Міс Всесвіту" організатори знову намагаються "подружити" учасниць від України та Росії

Октисюк: Байден зможе переобратися, якщо завершить війну в УкраїніОктисюк: Байден зможе переобратися, якщо завершить війну в Україні
14:57

"1+1 Україна" готує прем’єру святкового проєкту "Різдво. Ти не один"

14:51

Коли Україна вступить у Європейський Союз: озвучено "реальну" дату

14:18

Подруга Кіркорова розповіла, з ким зустрічається співак

14:11

Не змінюється з роками: як зараз виглядає вдова Миколи Мозгового

Реклама
14:09

Вдарить мороз -5 градусів: в Україну йде погіршення погоди

14:08

Аналітик пояснив, що може стати головною перешкодою вступу України в ЄС

13:44

Фальшиво покаялася і знову побігла: в Росії захейтили Лорак

13:41

Верховна Рада ухвалила Бюджет на 2024 рік: чого чекати українцям

13:37

Росія змінила командування на Херсонському напрямку: плани ворога розкриті

13:37

Рада змінила правила отримання спадщини: що змінилося

13:28

Донька Ані Лорак розплакалася у Стамбулі: що сталося

13:13

Євробачення-2024: хто потрапив до лонгліста Національного відборуВідео

13:08

Дівчина показала найшвидший спосіб чищення срібла в домашніх умовахВідео

13:00

Блискуча робота ЗСУ: під Авдіївкою знищили новітній ворожий ЗРК

12:37

У Львові чоловік на всю гучність включив пісні Шатунова і пошкодував про це

Реклама
12:34

Загибель помічника Залужного: офіцеру, який подарував гранати, оголосили підозруВідео

12:24

"Ти-безмозка": "страшно" красива "міс ДНР" визверилася на українкуВідео

12:23

Легше, ніж коли-небудь: як українці можуть оформити субсидію через "Дію"

12:11

Альтернативи немає: експерт назвав головних кандидатів на посаду 47-го президента США

12:00

Україна стоїть перед "відкритими обіймами" і вступить до ЄС після 2027 року - ГорбачЕксклюзив

11:57

Шоумен виклав у Мережу листування з Потапом і розсекретив його місцезнаходження

11:44

Італійці вас не зрозуміють: чому не можна ламати спагеті перед приготуванням

11:36

Більше 5000 гривень щомісяця: кому в Україні надають фінансову підтримку

11:33

"Він не повинен сумніватися": майор зізнався, чи кажуть Зеленському правду про фронт

11:29

В Україні знову підскочили ціни на газ: що сталося

11:27

Вибухи в окупованому Скадовську: був "приліт" по базі окупантів, багато поранених

11:14

Справжня Королівська Шуба на Новий рік 2024: рецепт нового салатуВідео

11:13

Росіяни б'ються в істериці і погрозах: в Курській області атакували завод дронами

11:02

Китайський гороскоп на завтра 10 листопада: Бику - несподівана закоханість, Собаці - розваги з друзями

10:54

Захід дає допомогу так, щоб Україна не програла війну, але й не перемогла Росію – Октисюк

10:50

Панін розповів, чому в 2014-му бігав з російським прапором і кричав "Крим наш"

10:36

Назвав Зеленського "нацистом": кандидат-"республіканець" у президенти США влип у скандалВідео

10:24

Експерт пояснив, чому перемога України життєво важлива для Байдена

10:01

Що можна зробити зі старої шуби: 4 розкішні ідеї

10:00

"Ми - одне", "Гоголь - російський": актриса "Сватів" видала нову пропагандистську маячню

Реклама
09:55

Чи утримають ЗСУ Авдіївку: експерт назвав ключовий фактор

09:51

Українцям виплачуватимуть по 16 тисяч грн: хто має право і на що

09:48

"Глянули, а в труні – не він": під Житомиром рідним на похорон привезли тіло іншого воїна

09:11

Гороскоп на завтра 10 листопада 2023: Стрільці озолотяться, Водолії - не ризикуйте

08:56

Зеленський чесно відповів, чи зрадіє перемозі Трампа на виборах

08:52

"Сіра зона" розширюється: що відбувається на лівому березі ДніпраПогляд

08:30

"Нахабна РФ зі своїм неоімперіалізмом загрожує не лише Україні": США присадили Росію в ООН

08:15

Місячний день 10 листопада 2023: Місяць віщує приємний сюрприз і цікаві новини

08:06

Штурми триватимуть: експерт пояснив, навіщо Кремлю потрібна Авдіївка

07:29

Полковник захоплював Маріуполь: ЗСУ "задвухсотили" топ-офіцера морської піхоти ЧФ РФ

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти