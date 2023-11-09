Коли Україна вступить у Європейський Союз: озвучено 'реальну' дату

Володимир Горбач поділився власним уявленням про реальні строки приєднання України до Євросоюзу, а також визначив найскладніші моменти у переговорному процесі.

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Експерт спрогнозував дату вступу України до ЄС / Коллаж: Главред, фото: istockphoto.com, president.gov.ua

В інтерв'ю Главреду, політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва, Володимир Горбач, розкрив можливу часову перспективу вступу України до Євросоюзу. Незважаючи на оптимізм української влади, експерт наголошує на складностях переговорного процесу та питаннях, які можуть виникнути на цьому шляху.

Наразі українська влада виявляє певний оптимізм, особливо висловлювання прем'єр-міністра Шмигаля, який стверджує, що Україна зможе провести переговори про членство в Євросоюзі всього за два роки. Однак Горбач зауважує, що це завдання вельми складне через величезний обсяг роботи та документації, яку необхідно розглядати у рамках переговорного процесу з європейськими партнерами. Тому малоймовірно, що Україні вдасться провести переговори про вступ до ЄС впродовж двох років.

За його словами, щонайменше п'ять років буде витрачено лише на етап переговорів. Після цього знадобиться додатковий час для політичного рішення про вступ України до ЄС, яке мають прийняти всі члени Євросоюзу.

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Важливим аспектом є бюджет Європейського Союзу, який приймається на семирічний період. Такий план повинен враховувати кошти, необхідні для адаптації України до європейських стандартів та норм.

Враховуючи, що поточний фінансовий план закінчується в 2027 році, тому реальні можливості для включення України до ЄС можна розглядати приблизно в 2030 році.

"Поточний фінансовий план припиняє дію у 2027 році, і, в принципі, тільки після 2027 року можна буде говорити про якісь гіпотетичні можливості нашого включення до ЄС. Але більш реально, що це може статися приблизно у 2030 році", - підсумував Володимир Гладковський.

Вступ України в ЄС

Нагадаємо, 8 листопада Європейська комісія висловила рекомендацію щодо розпочатку переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Урсула фон дер Ляєн, глава Європейської комісії, підкреслила, що Київ успішно реалізував приблизно 90% необхідних реформ, які були вимогами ЄС для потенційного вступу. Тим не менш, зазначила, що Україна повинна продовжувати роботу над необхідними трансформаціями та вдосконаленнями, не зупиняючись на досягнутому.

Також Урсула фон дер Ляєн, висловила оцінила зусилля України у реалізації реформ під час війни. У своєму повідомленні в Twitter вона звернулася до президента України Володимира Зеленського, виражаючи певність у тому, що Україна незабаром завершить реформи.

Раніше посол ЄС в Україні, Катаріна Матернова, висловила думку, що Україна має потенціал стати членом Євросоюзу до 2030 року. Однак для досягнення цієї мети, країні необхідно провести значну кількість реформ. Важливим фактором, на який посол звернула увагу, є війна в Україні, яка ускладнює процес приєднання.

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